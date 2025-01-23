В России предложили снизить стоимость поездки на такси
В Совфеде отметили, что у агрегаторов аккумулируется львиная доля заработка
23 января 2025, 11:36, ИА Амител
В Совфеде рассматривают возможность ограничения прибыли агрегаторов такси, что в итоге позволит снизить стоимость поездки для клиента, пишет "Парламентская газета". По словам сенатора Ивана Абрамова, агрегаторы забирают 20-25% от стоимости услуги.
"Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, в чьих карманах сегодня аккумулируется львиная доля заработка. Мне кажется, мы должны больше средств оставлять непосредственно тем предпринимателям, которые выполняют эту работу, но при этом несут все затраты, в том числе ремонтируют за свой счет автомобили", – отметил Абрамов.
Такое распределение заработка, подчеркнул сенатор, не устраивает и водителей такси. По его мнению, 10% более чем достаточно для того, чтобы покрыть операционные затраты.
"Называть услуги такси жизненно необходимыми не стоит. Это как-то кощунственно звучит. Все-таки "наши люди в булочную на такси не ездят". Другое дело, например, что мы регулируем тарифы на общественный транспорт, не допускаем какого-то роста или перекоса. Потому что это массово. И в этом случае, убежден, государство должно внимательно смотреть за процессом", – указал Абрамов.
При этом, уверен сенатор, если поездки на такси подешевеют, то услуга станет более массовой.
Ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик.
11:44:49 23-01-2025
"Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, ////запретить просто агрегаторов и дело решено
14:04:22 24-01-2025
Гость (11:44:49 23-01-2025) "Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, ////запретит... А кто будет этим заниматься? Может ты бесплатно создашь программу и колл-центр?)
19:01:42 24-01-2025
Гость (11:44:49 23-01-2025) "Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, ////запретит... Мало того что яндекс берёт бешеную комиссию так ещё и налог с суммы комиссии платят водители, яндекс имеет чистую прибыль с такси более 10 ка миллионов в день и не платит с них налоги!
16:33:00 25-01-2025
Гость (11:44:49 23-01-2025) "Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, ////запретит... Да поездки и так дешёвые ниже некуда бензин подорожал а поездки подешевели в Яндексе+ налог и водителю на пирожок остается
11:45:30 23-01-2025
настолько неустраивает, что все ринулись в таксисты и курьеры
11:53:31 23-01-2025
снизить стоимость поездки на такси --- и на автобусах. Пока есть клиенты с бабками, можно ломить цену
12:14:15 23-01-2025
Прижмут агрегаторов поллучат откат и все
12:22:57 23-01-2025
А со стоимостью продуктов они ничего не планировали?
10:54:23 25-01-2025
Гость (12:22:57 23-01-2025) А со стоимостью продуктов они ничего не планировали?... Конечно нет, то есть да, примерно так же как и с жильем
12:29:25 23-01-2025
5% им оставлять, это будет успешный бизнес. У них нет даже ни одной машины. Сервис в виде роботов раздаёт алгоритмы, вот и все.
12:58:45 23-01-2025
Все-таки "наши люди в булочную на такси не ездят"
ошибаетесь, уважаемый, еще как ездят
13:02:45 23-01-2025
У входа магазина стоит очередь ждёт такси, все малоимущие, богатые на машинах, если бы было дорого, то ехали бы на общественном транспорте, значит их цена устраивает, у них нет денег на хорошую одежду, обувь, а на такси есть)
19:03:10 24-01-2025
Гость (13:02:45 23-01-2025) У входа магазина стоит очередь ждёт такси, все малоимущие, б... Потому что в яндекс бомж тарифы!
02:10:59 25-01-2025
Гость (13:02:45 23-01-2025) У входа магазина стоит очередь ждёт такси, все малоимущие, б... Так ведь сейчас такси дешевле маршрутки. Садятся в машину 4 человека, едут 3 автобусных остановки, расчёт 79 рублей, при стоимости проезда в автобусе 35 рублей с человека.
10:56:10 25-01-2025
Гость (02:10:59 25-01-2025) Так ведь сейчас такси дешевле маршрутки. Садятся в машину 4 ... Только до остановки нужно дойти, подождать маршрутку, и потом пройти еще от остановки. А такси приедет к подъезду, будет ждать бесплатно, и довезет до подъезда
13:05:06 23-01-2025
а основные "булочные" это м-ра на Спартаке, магнит на жилплощадке, быстроном на Гущина, авоська продуктов и до дому, а дом метрах в 500-х, и стоит это 105-115р., что не ездить?
14:02:09 23-01-2025
Гость (13:05:06 23-01-2025) а основные "булочные" это м-ра на Спартаке, магнит на жилпло... да уже и по 90 бывает.
13:09:40 23-01-2025
И цены как рухнут
13:41:51 23-01-2025
Ну да, у нас очень любят считать чужие деньги, это факт. Но ведь это все равно никого не устроит. И всегда найдется тот, что решит, что стоимость поездки слишком высокая. Поэтому следующим предложением будет снизить стоимость аренды автомобиля для работы в такси. А то ничего себе, парки за одну машину платят по 15 тыс в месяц, а на аренде зарабатывают 50-60. Значит надо снизить на законодательном уровне, минимум вдвое. Что, все равно дорого? Тогда просто отменим все коэффициенты и введем стоимость по счетчику, за км. Независимо от пробок и времени поездки. А маршрут будет считать самый короткий. И по фиг, есть там в реальности дорога или нет. Это же проще всего, запретить и ограничить. Вот ни разу не слышал что бы депутаты себе зарплату ограничили и снизили И только никто и никогда не обратит внимание на динамику цен на бензин, запчасти, на сами автомобили ставки по кредитам необходимым для их покупки.
Просто для справки, сегодня средний размер общей дневной выручки у водителя такси находится на уровне двухгодичной давности, а иногда и ниже. Что за это время стало с ценами на бензин, запчасти, расходники и тд? А с ценами на машины? А стоимость аренды автомобиля? Они выросли. Иногда в два и выше раза. А еще увеличилась в два раза одна страховка, добивалась вторая страховка и налог. Соответственно реальный заработок таксистов упал. И сильно.
14:14:42 24-01-2025
Гость (13:41:51 23-01-2025) Ну да, у нас очень любят считать чужие деньги, это факт. Но ... Не платят парки по 15 тыс за машину. Им нужно лизинг за 2-3 года погасить максимум, а не кредит на 7 лет. Потому что через 3 года в такси машина уже в дрова превращается с 500т пробега.
15:40:25 24-01-2025
Гость (14:14:42 24-01-2025) Не платят парки по 15 тыс за машину. Им нужно лизинг за 2-3 ... 15 тыс я с потолка взял. Просто для наглядности. Главное суть, а ее вы, я думаю, уловили
21:21:39 23-01-2025
куда еще меньше то итак пасы охренели за копейку удавятся за лишний рублик накапанный конфликтуют а тут еще больше возмущений будет на таксистов за отказ везти по цене маршрутки.
коли уж решили понизить цены в такси то тогда сами оплачиваете нам ТО\ бензин и зарплату еще платите достойную, вот тогда будем возить задницы нищебродов по цене маршрутки
13:48:45 24-01-2025
Ага снизить до цены маршрутки? Тогда такси умрет . Сейчас и так везешь 3 человек и думаешь я же дешевле маршрутки их везу
15:27:23 24-01-2025
Николай (13:48:45 24-01-2025) Ага снизить до цены маршрутки? Тогда такси умрет . Сейчас и ... да хорошо ныть, где цена в 150 рублей есть, за 2 км 400-500 руб не меньше
19:33:52 24-01-2025
Гость (15:27:23 24-01-2025) да хорошо ныть, где цена в 150 рублей есть, за 2 км 400-500 ... Челябинская область. 85р на днях видел. Яндекс. Не стал заказывать, жалко водителя.
15:53:04 25-01-2025
Гость (15:27:23 24-01-2025) да хорошо ныть, где цена в 150 рублей есть, за 2 км 400-500 ... 81
13:56:07 24-01-2025
Меньше таксистов, свободнее на дорогах. Таксеры, минусуйте!
14:56:33 24-01-2025
Гость (13:56:07 24-01-2025) Меньше таксистов, свободнее на дорогах. Таксеры, минусуйте!... ...вспомни о своих словах в тот момент, когда ты будеш под " градусом" с гостей ехать....или когда твоя тачка случайно сломается посреди дороги....примеров миллион можно привезти!!
Ситуации бывают на столько неожиданные в жизни, когда кровь из носа надо ехать, что даже и не успееш ничего предпринять
15:16:03 24-01-2025
Гость (14:56:33 24-01-2025) ...вспомни о своих словах в тот момент, когда ты будеш под "... Я почти не пью. Это 1.
2. Если с моей машиной что то случится, то я позвоню родственникам/друзьям/знакомым. Но уж точно не таксистам.
3. Насчет ситуаций, как какой погодный катаклизм, типа дождь/снег пошел или солнце сильно ярко светит, так у вас, таксеров, цены вверх. А когда был в Питере терракт, вы тоже цены взлупили выше солнца...
4. Меньше таксистов, свободнее на дорогах! Идите на нормальных работах работать.
15:27:36 24-01-2025
Гость (15:16:03 24-01-2025) Я почти не пью. Это 1. 2. Если с моей машиной что то слу... Это хорошо что ты не пьешь и родственников много!!!! А вот цены взвинчиваю не таксисты, а сами сервисы!!!! И таксисты тут ни причем!!!!
00:39:55 25-01-2025
Гость (15:16:03 24-01-2025) Я почти не пью. Это 1. 2. Если с моей машиной что то слу... А вот интересно. Если Вы не пользуетесь услугами такси, то откуда знаете про взвинчивание цен в катаклизмы?
08:14:34 25-01-2025
Гость (00:39:55 25-01-2025) А вот интересно. Если Вы не пользуетесь услугами такси, то о... Читаю новости внимательно.
00:59:51 25-01-2025
Гость (15:16:03 24-01-2025) Я почти не пью. Это 1. 2. Если с моей машиной что то слу... А нормальные это какие? Только не говори,что ты прям вот ни разу не ездил на такси.
06:40:22 25-01-2025
Гость (15:16:03 24-01-2025) Я почти не пью. Это 1. 2. Если с моей машиной что то слу... Ну-ну...Так,каждый второй говорит.А потом зовёт на помощь таксистов,которые могут прикурить, дёрнуть,починить или оттянуть на сервис и всё это за ломаные 200₽
15:25:18 24-01-2025
Николай (13:48:45 24-01-2025) Ага снизить до цены маршрутки? Тогда такси умрет . Сейчас и ... Ни чего не умрет! 6/7 лет назад так уже было. Цены упали ниже плинтуса!!!! Ни забастовки, ни какие возмущения и ничего другого не помогло!!! Потом выровнялось и всё нормализовалось!!! Вот и сейчас опять борьба за рынок между сервисами!!!
15:32:40 24-01-2025
Снизят комиссию агрегатора, агрегатор поднимет цену, чтобы сохранить заработок. Я как таксист даже "за". Хорошая инициатива.
15:54:18 24-01-2025
Давно пора снизить комиссию агрегатора до 5% , охренели в край...
20:52:11 24-01-2025
Всё правильно....нужно выжимать по максимуму...была бы шея-хомут найдется...
00:36:34 25-01-2025
Лучше бы снизили стоимость бензина и газа. И запчасти подешевле. А потом уже думать о снижении цен на такси.
02:51:15 25-01-2025
Рынок сам всё отрегулирует, а баранку крутить не молотом махать, набралась куча ездюнов ленивых, вот и решайте вопрос когда вас станет настолько много, что сами из такси изрыгнетесь, только надо ещё что то уметь руками делать или головой...
03:03:16 25-01-2025
гость (11:45:30 23-01-2025) настолько неустраивает, что все ринулись в таксисты и курьер... Если бы все были таксистами от "бога", с разрешениями, лицензиями, должным техосмотром (стопы не горят почти у четверти - проверить ведь западло, надо из машины выходить и вообще этим грузиться), платить достойный налог, а так каждый "ленивец- я сам себе хозяин" считает себя таксистом и Вас таких всё будет прибывать, будете создавать внутреннюю конкуренцию и оппа...агрегатор снижает процент, а вас всё больше и не меньше, при этом денег всё больше будет мало...
18:03:26 26-01-2025
Ogokakoy (03:03:16 25-01-2025) Если бы все были таксистами от "бога", с разрешениями, лицен... Вот никогда не понимал, если ты вообще не в теме, не знаком с предметом, почему позволяешь себе писать комментарии по теме?
06:36:23 25-01-2025
Гость (15:27:23 24-01-2025) да хорошо ныть, где цена в 150 рублей есть, за 2 км 400-500 ... Тебе скрин сделать и показать?139₽-4 пассажира(не легкие)Сели как свиньи.Потому что привыкли в автобусах катать.Автобус у нас сейчас стоит 60₽.Вот и посчитай.А ещё есть тариф бомж у Яндекс,там вообще смешно,бомжи заказывают тариф бомж даже на 500м проехать и от сюда происходит цена 95₽
11:51:46 25-01-2025
Гость (15:27:23 24-01-2025) да хорошо ныть, где цена в 150 рублей есть, за 2 км 400-500 ... В Волгограде поездка 3 км. стоит 89р.
13:00:04 25-01-2025
Гость (11:51:46 25-01-2025) В Волгограде поездка 3 км. стоит 89р.... Она и у нас столько же стоит. Еще год назад цен ниже 100 рублей не было. Сейчас снова появились. Спрашивается, с чего бы? Я 12 минут ехал на подачу, что бы потом работать заказ на 4 минуты, вниз по Челюскинцев от Молодежной до Песчаной. На улице -10 и ветер. Пассажиров двое, цена поездки 89 рублей. Реально по цене трамвая.
12:07:51 25-01-2025
С такими ценами (не в час пик и в «летную погоду» на такси не только в булочную ездят а еще по магазинам , на учебу, в ПВЗ в соседний дом….
Рассуждать о тарифах на примере МСК это не правильно, в регионах все не так …
А то что Яндекс монополист все молчат, интересно кто это допустил
12:45:48 25-01-2025
А я не понимаю почему в нашем обществе такое негативное отношение к водителям такси, и вообще к этой профессии. Что означают эти призывы - найдите себе нормальную работу? А что, водитель такси это не нормальная работа? Чем она хуже любой другой? Или кто-то считает что эта профессия не нужна? Эти люди возят вас, ваших детей, родителей каждый день, в любую погоду, в любое время суток. В выходные и праздники. Вы просто подумайте об этом, когда утром вы едете в такси на работу, прикрыв глазки и вытянув ноги на заднем сидении, не забыв при этом потребовать от водителя выключить радио и убавить/добавить печку, но забыв при этом поздороваться. А водитель в этом время уже на работе, и скорее всего это его не первый за сегодня заказ. А когда вы вечером едете с работы, далее по тексту, водитель еще на работе.
Я реально не понимаю откуда столько презрения и неуважения именно к таксистам.
12:55:43 25-01-2025
Уважаемая редакция Амик, я не знаю отслеживаете ли вы комментарии на сайте, но если отслеживаете, то у меня к вам огромная просьба. Выберете одного-двух сотрудников, выдайте им 5-7 тыс рублей, больше не понадобится и сделайте репортаж о работе такси в городе. Просто пусть катаются весь день по городу на такси и общаются в водителями. Начните в 7 - 7:30 утра и закончите в 19:30 - 20 часов. Маршруты выбирайте самые разные, несколько коротких по центру, затем пару заказов через весь город, несколько средних, несколько коротких по индустриальному и ленинскому району. Желательно в самый обычный день. В нормальную погоду. Спросите у водителей сколько они зарабатывают, сколько уходит на бензин, как часто делается ТО, ремонтируется подвеска и меняется резина. Сколько часов в день и сколько дней в неделю они работают. Как оценивают ситуацию в отрасли. Попросите показать приложение с заработками. Посмотрите на состояние автомобиля. Сами оцените уровень цен. И потом честно все это опубликуйте.
15:33:47 25-01-2025
Таксеры!!! "Рублиштэйна двасать чэтыре! Не обесуйьте, по братски"
15:38:29 25-01-2025
Гость (11:44:49 23-01-2025) "Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, ////запретит... Ага,комиссия сервиса, комиссия парка и налог самозанятого... Итого из 100 р поездки остаётся 50 , а ещё ведь и горючее и мойка,ведь даже самая нудная и вонючая кароста будет жаловаться на отпечаток обуви на коврике после предыдущего пассажира, а ещё львиная доля ремонта, в котором теряются и деньги и время, особенно в местностях где бездорожье занимает львиную долю территории. Ну надо же ещё снизить... И зачем тогда городской транспорт наземный ?
16:36:09 25-01-2025
Яша снизил поездки бензин подорожал прибыль мизерная машина убивается ремонтировать незачто так как нет накоплении́ а Яше все равно так как взамен прийдёт другой водитель и это всё круговорот бесконечный
17:38:38 25-01-2025
С позмелья что ли? Сядь ка за руль поезди по 10часов в день, почувствуй как это влтчет на здоровье... Вот и сними с агрегаторов проценты,.. 500р стоит заказ из них 150 Яндексу, бензин 150... И ЧО? 100р час ..... 20 000 30 000 р при 6 часовом графике в месяц... Протрезвел автор ? Эти законы в думе принимают получают 300 000 р , мало? И машину свою сами не налаживают
19:53:49 25-01-2025
Сколько же таксеров нытиков и членов их семей... Шуруйте в народное хозяйство если у вас все плохо и вас все обирают! Хотя я забыл. У вас же через одного успешный процветающий бизнес. А таксуете вы для души. БГГ
21:39:47 25-01-2025
Гость (15:40:25 24-01-2025) 15 тыс я с потолка взял. Просто для наглядности. Главное сут... А если предложить бензин на 30 р понизить будет как раз то.