В России предложили снизить стоимость поездки на такси

В Совфеде отметили, что у агрегаторов аккумулируется львиная доля заработка

23 января 2025, 11:36, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Совфеде рассматривают возможность ограничения прибыли агрегаторов такси, что в итоге позволит снизить стоимость поездки для клиента, пишет "Парламентская газета". По словам сенатора Ивана Абрамова, агрегаторы забирают 20-25% от стоимости услуги.

"Целесообразно ограничить аппетиты агрегаторов, в чьих карманах сегодня аккумулируется львиная доля заработка. Мне кажется, мы должны больше средств оставлять непосредственно тем предпринимателям, которые выполняют эту работу, но при этом несут все затраты, в том числе ремонтируют за свой счет автомобили", – отметил Абрамов.

Такое распределение заработка, подчеркнул сенатор, не устраивает и водителей такси. По его мнению, 10% более чем достаточно для того, чтобы покрыть операционные затраты.

"Называть услуги такси жизненно необходимыми не стоит. Это как-то кощунственно звучит. Все-таки "наши люди в булочную на такси не ездят". Другое дело, например, что мы регулируем тарифы на общественный транспорт, не допускаем какого-то роста или перекоса. Потому что это массово. И в этом случае, убежден, государство должно внимательно смотреть за процессом", – указал Абрамов.

При этом, уверен сенатор, если поездки на такси подешевеют, то услуга станет более массовой.

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик.