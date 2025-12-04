Опасное вождение и смартфоны. Что запрещено делать водителю при управлении автомобилем

Автомобилисты, которые игнорируют правила поведения за рулем, представляют опасность для всех участников дорожного движения

Автомобилист за рулем / Изображение сгенерировано нейросетью

Правила дорожного движения – это кодекс для всех водителей. Нормы регламентируют поведение автомобилистов на дорогах, позволяют избежать аварийных ситуаций, обеспечивают безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Достичь этого возможно в том числе с помощью ограничений. Один из наиболее важных пунктов – 2.7 ПДД РФ – посвящен запретам для водителей при управлении транспортным средством. За нарушение правил автомобилистов ждет серьезное наказание – от штрафа до ареста. Что именно нельзя делать водителям при управлении автомобилем – в материале amic.ru.

Запрещено управлять ТС в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (а также в болезненном или утомленном состоянии)

Водителю категорически нельзя управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это требование основано на научных исследованиях, подтверждающих снижение реакции и ухудшение восприятия дорожной обстановки водителем даже при незначительном содержании алкоголя в организме.

«Каждый участник дорожного движения должен знать, что алкоголь и автомобиль – несовместимые вещи. Водитель, находясь за рулем транспортного средства в состоянии опьянения, подвергает опасности не только себя, но и окружающих людей. Спиртные напитки замедляют в организме человека процессы восприятия, скорость реакции, а также притупляют бдительность, все это не дает водителю объективно оценить дорожную обстановку и своевременно принимать решения. Вышеприведенные факторы, несомненно, ведут к дорожно-транспортным происшествиям», – отмечают в региональной Госавтоинспекции.

Помимо алкоголя, водителям также нельзя употреблять наркотики, психотропные вещества или лекарства, способные повлиять на реакцию и восприятие действительности. Некоторые лекарственные препараты имеют побочные эффекты, такие как сонливость, головокружение или нарушение координации движений, что существенно снижает уровень безопасности вождения. Перед приемом любых лекарств рекомендуется ознакомиться с инструкцией производителя относительно возможности управления транспортными средствами.

Кстати, если водитель находится в состоянии опьянения или употребил запрещенные вещества, он должен передать управление другим лицам, находящимся в трезвом состоянии. Игнорирование этого правила создает серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих.

Запрещено передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии. Также запрещено передавать управление транспортным средством человеку, не имеющему водительского удостоверения соответствующей категории или подкатегории.

Наказание

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача такому лицу права управления влечет наложение штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ч. 1, ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ). Если водитель управляет транспортом в состоянии опьянения, при этом не имея водительского удостоверения, или лишен такого права, ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток или штраф (для лиц, в отношении которых не может применяться арест) в размере 45 тыс. рублей (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).

Если водитель после ДТП, к которому он причастен, употребляет алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества, его ждет наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ).

Запрещено нарушать режим труда и отдыха

Одним из факторов риска дорожно-транспортных происшествий является усталость водителя. Автоэксперты советуют делать перерыв в пути каждые 2–2,5 часа. Отдых должен длиться 15–20 минут. Физиологи установили, что человеческий мозг начинает терять четкость восприятия уже через 120 минут монотонного движения. Уставший водитель подвергает риску не только себя, но и пассажиров, и других людей на дороге.

При этом останавливаться на обочине для отдыха запрещено (п. 12.3 ПДД РФ). Лучше всего (и правильнее) останавливаться на отдых в специальных зонах отдыха или на парковках, а также гостиницах, хостелах, отелях. Часто рядом с ними есть АЗС и СТО, кафе и закусочные.

Для профессиональных водителей, которые работают по трудовому договору, и индивидуальных предпринимателей, соблюдение режима труда и отдыха – обязательно. Они должны останавливаться минимум на 45 минут не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Такой перерыв может быть разделен на две части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут.

Кроме того, приказом Минтранса установлено, что водителям грузовых автомобилей и автобусов нельзя проводить за рулем более 40 часов в неделю. За этим "следит" специальный прибор – тахограф, а в такси эту задачу выполняет приложение агрегатора.

Наказание

За нарушение режима труда и отдыха водителя могут оштрафовать на 1,5–2 тыс. рублей, должностных лиц – на 7-10 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и малые предприятия – на 15–20 тыс. рублей, остальные компании – на 20–50 тыс. рублей (ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ).

Запрещено применять гаджеты

Пользование во время движения телефоном (не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук) может спровоцировать ДТП. Гаджеты отвлекают внимание водителей, снижают концентрацию внимания и замедляют реакцию на дороге. Даже секундное отвлечение взгляда увеличивает риск аварии.

Кроме того, если водитель держит одной рукой смартфон, а другой – руль, то снижается контроль над транспортным средством, что увеличивает риск аварийной ситуации.

Наказание

Водителям, которые пользуются телефоном во время движения, грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей (ст. 12.36.1 КоАП РФ).

Запрещено пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них

В п. 1 ПДД РФ указано, что организованная транспортная колонна – "группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов".

Каждый участник дорожного движения обязан проявлять осторожность и уважение к организованным автоколоннам, уступать дорогу и пропускать их. При этом, согласно ПДД РФ, вклиниваться в колонну нельзя. Запрещен и обгон машин с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковыми сигналами, а также всей колонны, которую они сопровождают (п. 3.2 ПДД РФ).

Наказание

Нарушение указанных правил влечет наложение административного штрафа в размере от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ).

«Уважаемые водители! Соблюдение правил дорожного движения, внимательность и осторожность помогут избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить жизнь и здоровье», – напомнили в Госавтоинспекции.

