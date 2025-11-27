Чем опасно вождение в нетрезвом состоянии и какое наказание ждет нарушителей

Бокала вина достаточно, чтобы водителя лишили права управления транспортным средством

С начала 2025 года на территории Алтайского края зарегистрировано 259 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Жертвами аварий стали 59 человек, еще 346 получили травмы. Всего же по стране с января по октябрь зафиксировано 7,9 тысячи ДТП с участием нетрезвых водителей. В таких ДТП погибли 2,1 тыс. человек, более 10 тыс. получили ранения. За сухими цифрами скрываются сломанные судьбы и потерянные жизни. Несмотря на многочисленные предупреждения, ужесточение наказаний и профилактику среди населения, управление автомобилем в состоянии опьянения остается серьезной проблемой российского общества. О последствиях "пьяных" ДТП для водителей и пассажиров, а также юридической ответственности нарушителей – в материале amic.ru.

Опасное спиртное

Алкоголь оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему человека. После приема спиртосодержащих напитков, наркотических веществ или психотропных препаратов организм испытывает временное расслабление, которое сопровождается снижением внимания, нарушением координации движений и пониженной способностью объективно оценивать ситуацию на дороге. Поэтому автомобилисты, которые думают, что бокал пенного никак не скажется на их состоянии, сильно ошибаются.

Согласно российскому законодательству, водителю запрещено садиться за руль, если этиловый спирт превышает 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или наличие этилового спирта в крови составляет 0,3 и более грамма на один литр крови в организме человека, а также после принятия наркотических средств или психотропных веществ (12.8 КоАП РФ).

Для среднего мужчины весом 80 кг всего одна бутылка светлого пива (0,5 л, крепость 4,5%) может показать на алкотестере от 0,15 до 0,20 мг/л уже через 20–30 минут.

То есть вы легко можете превысить установленный порог. Для женщины весом 60 кг тот же объем пива почти гарантированно даст превышение. Бокал вина (150 мл) или рюмка водки (50 мл) для человека средней комплекции – это практически стопроцентное лишение прав.

Как состояние опьянения влияет на процесс вождения:

замедляется реакция. Под воздействием спиртного или других психоактивных веществ водитель хуже распознает дорожные знаки, сигналы светофоров и поведение других участников дорожного движения. Реакция на внезапные препятствия становится заторможенной, увеличивается время "отклика". Все это повышает риск серьезных дорожных происшествий;

искажается восприятие расстояния и скорости. Из-за интоксикации человеку сложно правильно оценить дистанцию до впереди идущего транспорта или скорость собственного автомобиля. Этот фактор часто приводит к фронтальным столкновениям, наездам на пешеходов и другим видам аварий;

снижается концентрация внимания. Даже небольшие дозы запрещенных веществ при управлении транспортными средствами снижают внимание водителя, заставляя пропускать важные детали происходящего вокруг. Например, автомобилист может не заметить знак ограничения скорости или красный сигнал светофора;

повышается склонность к риску. Употребление алкоголя способствует появлению ложного чувства уверенности и смелости, толкая водителя на принятие неоправданных рисков, таких как превышение скорости, агрессивное вождение.

Все эти факторы делают вождение в нетрезвом виде крайне опасным как для самого водителя, так и для окружающих, и могут привести к трагедии.

Так, например, 25 октября 2025 года в Бийске 19-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Ford Focus, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (электроопору). В результате ДТП две пассажирки скончались до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир-мужчина с травмами госпитализирован.

А 29 октября 2025 года 19-летний житель села Алтайского, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший права управления транспортными средствами, на автомобиле ВАЗ-21150 совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном с ним направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП 39-летний велосипедист скончался на месте происшествия.

Типичные ситуации, приводящие к ДТП водителей в нетрезвом состоянии:

выезд на встречную полосу обычно возникает при потере ориентации при движении и невозможности своевременно вернуться на полосу движения. Нередко так происходят фатальные лобовые столкновения с большим количеством жертв;

пьяные водители могут потерять контроль над автомобилем, что приводит к съезду с проезжей части. Это может произойти из-за превышения скорости, резких маневров или недостатка внимания;

съезд с дороги может привести к наезду на различные препятствия, такие как деревья, столбы или другие объекты. Это также может вызвать опрокидывание автомобиля и серьезные травмы;

из-за ухудшенного восприятия и замедленной реакции пьяные водители могут не заметить пешеходов на пешеходных переходах или вблизи дороги, что приводит к серьезным травмам или летальным исходам.

Суровое наказание

Если водитель впервые привлекается к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, это классифицируется как административное правонарушение (ст. 12.8 КоАП РФ). За это ему грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит лишением специального права управления и свободы на срок до двух лет, а также конфискацией транспортного средства (ст. 264.1 УК РФ).

Если же виновником ДТП стал нетрезвый водитель, а потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения или погибли, дело квалифицируется как уголовное преступление (ст. 264 УК РФ). Наказания включают принудительные работы и длительные сроки лишения свободы.

«Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что на пути нетрезвого водителя могут оказаться ваши родственники, дети, друзья», – отметили в краевом ведомстве.

