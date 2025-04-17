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Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области шли несколько месяцев

Проверки расходования бюджетных средств начались еще в 2024 году

17 апреля 2025, 09:40, ИА Амител

Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Делом бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова занимались несколько месяцев. Оперативные мероприятия начались, когда появились первые данные о его причастности к мошеннической схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверять расходование бюджетных средств, выделенных на возведение защитных сооружений в приграничных районах Курской области, начали еще в 2024 году.

"Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме", – пояснил собеседник агентства.

С его слов, вину бывшего губернатора подтверждают как материалы дела, так и свидетельские показания.

Напомним, 15 и 16 апреля Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, которые были выделены для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. 16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова на два месяца по делу о мошенничестве.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2022-го по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификаций в приграничных районах региона. Чиновники через соучастников и связанные с ними фирмы подписали 23 контракта. Но сами компании заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов с фирмами-однодневками и лишь создавали видимость выполнения работ.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

СМИ: экс-губернатора Курской области подозревают в мошенничестве

По версии следователей, он получал откаты при строительстве фортификаций в Курской области
НОВОСТИПолитика
Происшествия Россия

Комментарии 9

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Гость

09:56:52 17-04-2025

Пока таких прилюдно вешать не начнут на главных площадях (как при Петре), а семьи их не будут вывозить в теплушках в Магадан (как при Сталине), порядка в этой стране не будет. И о какой то призрачной Победе, над мировой агрессией, можно даже не мечтать.

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Гость

13:29:59 17-04-2025

Гость (09:56:52 17-04-2025) Пока таких прилюдно вешать не начнут на главных площадях (ка... Порядка не будет, пока вся ваша гражданская активность сводится к призывам вешать и ссылать.

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Гость

10:09:49 17-04-2025

Среди этих князьков есть не мошенники? В натуре,гадом буду.

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Гость

11:37:14 17-04-2025

Гость (10:09:49 17-04-2025) Среди этих князьков есть не мошенники? В натуре,гадом буду.... "Обзовись ? Век воли не видать!"

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Гость

10:13:51 17-04-2025

В штурмовики его, его семью и всех подельников! И чтоб "За свободу, за Россию, до конца". Снарягу купит на украденное. Оружие, прокорм, пусть добывает в бою.

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Гость

10:24:01 17-04-2025

сколько же крови людской на его совести, или том, что её заменяет???

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гость

11:31:44 17-04-2025

Расстрелять прилюдно!!!

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Гость

17:26:55 17-04-2025

Вместо того, чтобы на корню и вовремя исправить ситуацию, достроить всё как полагается, наблюдаем несколько месяцев, собираем оперативный материал. В итоге гибнут люди, а жулику предъявят обвинение и годами будет длятся расследование. По хвостам бъём товарищи, так прогресса в большом деле не добиться.

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Гость

20:30:24 17-04-2025

Похитили 1 миллиард из 20-ти миллиардов. Это для многих бессовестных чиновников ниже нормы, всего 5%.

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