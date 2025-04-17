Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области шли несколько месяцев

Проверки расходования бюджетных средств начались еще в 2024 году

17 апреля 2025, 09:40, ИА Амител

Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Делом бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова занимались несколько месяцев. Оперативные мероприятия начались, когда появились первые данные о его причастности к мошеннической схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверять расходование бюджетных средств, выделенных на возведение защитных сооружений в приграничных районах Курской области, начали еще в 2024 году.

"Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме", – пояснил собеседник агентства.

С его слов, вину бывшего губернатора подтверждают как материалы дела, так и свидетельские показания.

Напомним, 15 и 16 апреля Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, которые были выделены для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. 16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова на два месяца по делу о мошенничестве.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2022-го по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификаций в приграничных районах региона. Чиновники через соучастников и связанные с ними фирмы подписали 23 контракта. Но сами компании заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов с фирмами-однодневками и лишь создавали видимость выполнения работ.