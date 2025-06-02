Во втором туре голосования он обогнал кандидата от правящей партии Рафала Тшасковского

02 июня 2025, 12:25, ИА Амител

Флаг Польши / Фото: unsplash.com / Aliaksandra Yadzeshka

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши. По результатам обработки 100% бюллетеней во втором туре он набрал 50,89% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избиркома.

Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, ранее опережавший Навроцкого, получил 49,11% голосов.

Согласно информации избиркома, Навроцкий набрал 10,6 млн голосов и победил в 6 из 15 воеводств, в основном – на востоке Польши. Тшасковский получил 10,2 млн голосов и завоевал доверие всей западной и центральной части страны. Явка на выборы составила 71,63%.

В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,54% голосов.

Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В 2021 году был избран президентом Института национальной памяти Польши. В России объявлен в розыск с февраля 2024 года по уголовному делу за уничтожение памятников Красной армии.

Напомним, в России на выборах польского президента работал только один участок – в посольстве. По данным госизбиркома Польши, здесь в голосовании участвовали 127 человек: за Тшасковского проголосовали 63,78% избирателей в Москве – 81 человек. Навроцкого здесь поддержали 36,22% – 46 избирателей.