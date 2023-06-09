Закроют ли детские загородные лагеря в Егорьевском районе из-за лесного пожара

На территории Егорьевского района находится четыре лагеря

09 июня 2023, 14:12, Ирина Киселева

Фото: t.me/tomenko_22

Из-за лесного пожара, который сейчас бушует в Егорьевском районе, начало первой смены в лагере "Золотая рыбка" сдвинули на неделю, но летом учреждение будет работать. Просто вместо 13 июня заезд состоится 20 числа, об этом amic.ru сообщили в администрации лагеря.

Пока информации о том, что заезды будут отменены или перенесены в двух соседних загородных лагерях "Салют" и имени Германа Титова, нет. Но подготовка к летнему сезону приостановилась: сотрудники ДОЛ не могут попасть на объекты, потому что пожар еще не локализован и трассы перекрыты. Об этом amic.ru рассказала директор детских лагерей Ирина Маслова.

"Вчера я была на побережье, где расположены наши лагеря. Видели дым и зарево. 8 июня от очага возгорания до нас оставалось 10 километров, но сегодня он приблизился. По заездам мы все надеемся на лучшее. Пока информации о том, что заезды будут отменены или перенесены, нет. Первая смена должна начаться 25 июня. Еще готовимся к приемке, но пожар не дает проводить нам работы", – рассказала Ольга Антропова.

Первая смена в краевом загородном лагере "Юность" в Егорьевском районе состоится, как и планировалось, с 13 июня, сообщила amic.ru директор учреждения Яна Путятина. На данный момент здесь полным ходом идет подготовка к заезду детей. От эпицентра пожара, который сейчас бушует в заповеднике, учреждение находится на отдаленном расстоянии.

"Горит заповедник на другом берегу озера. Пожар лагерю никак не угрожает. С МЧС мы на связи, нет никакой паники. Никакой информации, что первой смены не будет, у нас нет", – говорит директор лагеря.