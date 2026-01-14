Опубликованы диагнозы младенцев, умерших в новокузнецком роддоме

У многих были выявлены инфекционные поражения

У новорожденных, умерших в новокузнецком роддоме, зафиксированы инфекции, недоношенность и тяжелые осложнения. Список диагнозов опубликовал РЕН ТВ.

У восьми младенцев из девяти были выявлены инфекции. У четырех – врожденная пневмония. Практически все случаи сопровождались такими осложнениями, как синдром полиорганной недостаточности (СПОН) и респираторный дистресс-синдром.

Другим критическим фактором стала недоношенность. Двое детей родились на сроке от 24 до 26 недель. Еще четверо появились на свет на 33–34-й неделе беременности.

По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Халатность". Для выяснения точных причин трагедии назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи изымают медицинскую документацию и допрашивают персонал.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главврача больницы Виталия Хераскова на время проверки. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в регион федеральную комиссию во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой для проверки службы родовспоможения.

Ранее сообщалось, что акушерский стационар был закрыт на карантин 12 января в связи с "превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией". По данным Минздрава Кузбасса, за период с 1 декабря по 11 января в роддом поступили 234 роженицы, 32 ребенка попали в реанимацию, а 17 находились в крайне тяжелом состоянии. Случай с гибелью младенцев стал причиной для начала внеплановых проверок всех роддомов региона.