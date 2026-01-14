Опубликованы диагнозы младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
У многих были выявлены инфекционные поражения
14 января 2026, 14:00, ИА Амител
У новорожденных, умерших в новокузнецком роддоме, зафиксированы инфекции, недоношенность и тяжелые осложнения. Список диагнозов опубликовал РЕН ТВ.
У восьми младенцев из девяти были выявлены инфекции. У четырех – врожденная пневмония. Практически все случаи сопровождались такими осложнениями, как синдром полиорганной недостаточности (СПОН) и респираторный дистресс-синдром.
Другим критическим фактором стала недоношенность. Двое детей родились на сроке от 24 до 26 недель. Еще четверо появились на свет на 33–34-й неделе беременности.
По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Халатность". Для выяснения точных причин трагедии назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи изымают медицинскую документацию и допрашивают персонал.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главврача больницы Виталия Хераскова на время проверки. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в регион федеральную комиссию во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой для проверки службы родовспоможения.
Ранее сообщалось, что акушерский стационар был закрыт на карантин 12 января в связи с "превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией". По данным Минздрава Кузбасса, за период с 1 декабря по 11 января в роддом поступили 234 роженицы, 32 ребенка попали в реанимацию, а 17 находились в крайне тяжелом состоянии. Случай с гибелью младенцев стал причиной для начала внеплановых проверок всех роддомов региона.
15:09:02 14-01-2026
"Двое детей родились на сроке от 24 до 26 недель. "
Это точно из-за того, что медсестры мандаринку съели на НГ.
17:31:58 14-01-2026
Пневмония явно не врождённый диагноз, у 4 пневмония, значит в роддоме инфекция, это же очевидно.
12:11:38 15-01-2026
Гость (17:31:58 14-01-2026) Пневмония явно не врождённый диагноз, у 4 пневмония, значит ...
Иногда лучше молчать, умнее будешь выглядеть.
Врожденная пневмония (Р23) – острое полиэтиологическое инфекционное заболевание с преимущественным поражением респираторных отделов легких и накоплением воспалительного экссудата внутри альвеол, выявляемое при физикальном и рентгенологическом обследовании, как правило, в первые 72 часа жизни. Причиной врожденной пневмонии является внутриутробное или интранатальное инфицирование плода микроорганизмами трансплацентарным, восходящим или контактным путем.
Однако то, что пневмония у них именно врожденная, а не в результате заражения уже после, вызывает сомнения, особенно на фоне инфекционных заболеваний других детей.
17:59:17 14-01-2026
Неуклюжая попытка оправдания, но каков же уровень здоровья молодых матерей. Да и всего населения в целом.
23:53:06 15-01-2026
Очень много развратной молодёжи, беспорядочная половая связь,скрытые инфекции,о каком здоровье детей можно говорить, отсюда и процент преждевременных родов плюс экология
09:59:43 17-01-2026
Должны быть бесплатными кожвендиспансеры. Много венерических заболнваний. Вот и рещультат.