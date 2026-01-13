В соцсетях женщины неоднократно жаловались на медучреждение

13 января 2026, 16:30, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash

Родильный дом в Кемеровской области оказался в центре громкого скандала. Речь идет об акушерском стационаре больницы № 1 города Новокузнецка, где за новогодние праздники погибли девять новорожденных детей. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела и начали масштабную проверку.

Все, что известно о гибели новорожденных в новокузнецком роддоме, – в материале amic.ru.

1 Что известно о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме? 13 января ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в одном из роддомов Новокузнецка за новогодние праздники умерло минимум шесть новорожденных. Позже агентство уточнило, что речь идет об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова, а число погибших детей достигло девяти. Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил случаи смерти младенцев, но не уточнил их число. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», – заявил он во время прямого эфира во "ВКонтакте". Также известно, что глава Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил от должности главврача больницы. «В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал губернатор в своем Telegram-канале Следственный комитет возбудил два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

2 От чего могли погибнуть младенцы в новокузнецком роддоме? Как пишут Shot Baza , ссылаясь на собственные источники, младенцы могли умереть из-за острой респираторной инфекции. Официальной версии гибели детей пока нет.

3 Новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, закрыли. Это правда? Не совсем так. Родильный дом приостановил работу из-за "превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией". Об этом сообщили на сайте учреждения. «В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 НГКБ им. Г.П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», – сказано в публикации. О дате открытия роддома сообщат позже.

4 А правда ли, что на новокузнецкий роддом неоднократно поступали жалобы? На новокузнецкий роддом № 1 регулярно жаловались роженицы, пишет Telegram-канал Shot. Со слов женщин, медики использовали официально запрещенный в России прием – давили на живот, чтобы ускорить роды. Другие мамы в соцсетях рассказывали, что их ругали матом и даже оставляли одних на схватках. «Также у одной мамы после родов ребенок сразу оказался в реанимации, женщина с новорожденным уехала в больницу Малаховского, где врачи долго боролись за его жизнь», – уточняет Shot.