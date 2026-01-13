НОВОСТИПроисшествия

Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка?

В соцсетях женщины неоднократно жаловались на медучреждение

13 января 2026, 16:30, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash
Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash

Родильный дом в Кемеровской области оказался в центре громкого скандала. Речь идет об акушерском стационаре больницы № 1 города Новокузнецка, где за новогодние праздники погибли девять новорожденных детей. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела и начали масштабную проверку.

Все, что известно о гибели новорожденных в новокузнецком роддоме, – в материале amic.ru.

1

Что известно о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме?

13 января ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в одном из роддомов Новокузнецка за новогодние праздники умерло минимум шесть новорожденных. Позже агентство уточнило, что речь идет об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова, а число погибших детей достигло девяти.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил случаи смерти младенцев, но не уточнил их число.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», – заявил он во время прямого эфира во "ВКонтакте".

Также известно, что глава Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил от должности главврача больницы.
«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
2

От чего могли погибнуть младенцы в новокузнецком роддоме?

Как пишут Shot и Baza, ссылаясь на собственные источники, младенцы могли умереть из-за острой респираторной инфекции. Официальной версии гибели детей пока нет.
3

Новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, закрыли. Это правда?

Не совсем так. Родильный дом приостановил работу из-за "превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией". Об этом сообщили на сайте учреждения.

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 НГКБ им. Г.П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим  показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», – сказано в публикации.

О дате открытия роддома сообщат позже.

4

А правда ли, что на новокузнецкий роддом неоднократно поступали жалобы?

На новокузнецкий роддом № 1 регулярно жаловались роженицы, пишет Telegram-канал Shot. Со слов женщин, медики использовали официально запрещенный в России прием – давили на живот, чтобы ускорить роды. Другие мамы в соцсетях рассказывали, что их ругали матом и даже оставляли одних на схватках.

«Также у одной мамы после родов ребенок сразу оказался в реанимации, женщина с новорожденным уехала в больницу Малаховского, где врачи долго боролись за его жизнь», – уточняет Shot.

5

Правда ли, что в роддоме не хватало медиков?

Как рассказали Telegram-каналу Shot женщины, которые рожали в медучреждении, вместо квалифицированных медиков там часто работали санитарки. Роженицы утверждают, что в медорганизации был большой дефицит сотрудников. Сам роддом опровергает эти утверждения. 

«Дефицита кадров в стационаре нет», – сказано в официальном сообщении.

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Число умерших младенцев в роддоме Новокузнецка выросло до девяти

Накануне сообщалось о шести случаях гибели новорожденных. Роддом уже закрыли
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:02:40 13-01-2026

Министр здравоохранения области уже должен написать прошение об отставке. И не проверка минздрава а соответствующие организации там быть должны...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:48 13-01-2026

Всех мед работников переквалифицировать. Министра судить. Дожили. Вместо того чтоб спасать, в больницах уничтожают...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:58 13-01-2026

Всех мед работников переквалифицировать.
в управдомы

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:36 13-01-2026

Какое прошение? В тюрьму!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:01 13-01-2026

известно что ничего не известно

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:00 13-01-2026

В Китае (между прочим который стремительно идет к победе коммунизма) в данном случае руководители род дома и другие лица здравохранения были бы растреляны прилюдно - а вы тюрьма .Эх Все не так ребята. Очень жаль деток ...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:34 13-01-2026

Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать к кабинету министров и под руки вывести. А в роддом подьехать бастрыкину, и проч Это трагедия великой страны!

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:28 13-01-2026

Гость (18:50:34 13-01-2026) Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать ...
У великих стран нет дефицита квалифицированных медиков и учителей

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:35 14-01-2026

Гость (18:50:34 13-01-2026) Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать ... да, мне тоже интересно, кто ставит минусы на адекватные комментарии?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:37 14-01-2026

Гость (08:17:35 14-01-2026) да, мне тоже интересно, кто ставит минусы на адекватные комм... ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:33 14-01-2026

Гость (09:13:37 14-01-2026) ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся... скорее всего пытаются так оживить обсуждение

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кукума

09:35:22 14-01-2026

Гость (09:13:37 14-01-2026) ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся...
Ты реально не понял, почему минус?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:19 14-01-2026

Кукума (09:35:22 14-01-2026) Ты реально не понял, почему минус? ... реально

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:42 14-01-2026

Гость (10:37:19 14-01-2026) реально... а че не минусуете то?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:41 14-01-2026

Чтобы не разбираться по факту гибели детей, надо делать так, чтобы в стране были квалифицированные кадры - не на бумаге, а на практике - и в медицине, и в образовании, и в промышленности, и в полиции и пр. Но прежде всего в стране люди должны быть грамотные в большей своей части - не через соцсети, не через телевизор и пр., а грамотные за счет полученного качественного образования. А рождение ребенка и его воспитание - это вообще отдельная тема. Сейчас это стало одним из способов получения денег и это печально. Скорее всего, здесь стечение обстоятельств (проблем) - и со стороны рожениц, и со стороны врачей. Но чтобы вот так за короткий промежуток времени и не где-то в Тьмутакане, а в Новокузнецке - это прорыв - только прорыв гнойника, который рос (или взращивался) годами. Причина глобальная - тотальная безответственность.

  -1 Нравится
Ответить
