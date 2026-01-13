Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка?
В соцсетях женщины неоднократно жаловались на медучреждение
13 января 2026, 16:30, ИА Амител
Родильный дом в Кемеровской области оказался в центре громкого скандала. Речь идет об акушерском стационаре больницы № 1 города Новокузнецка, где за новогодние праздники погибли девять новорожденных детей. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела и начали масштабную проверку.
Все, что известно о гибели новорожденных в новокузнецком роддоме, – в материале amic.ru.
Что известно о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме?
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил случаи смерти младенцев, но не уточнил их число.
«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», – заявил он во время прямого эфира во "ВКонтакте".
«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
От чего могли погибнуть младенцы в новокузнецком роддоме?
Новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, закрыли. Это правда?
Не совсем так. Родильный дом приостановил работу из-за "превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией". Об этом сообщили на сайте учреждения.
«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 НГКБ им. Г.П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», – сказано в публикации.
О дате открытия роддома сообщат позже.
А правда ли, что на новокузнецкий роддом неоднократно поступали жалобы?
На новокузнецкий роддом № 1 регулярно жаловались роженицы, пишет Telegram-канал Shot. Со слов женщин, медики использовали официально запрещенный в России прием – давили на живот, чтобы ускорить роды. Другие мамы в соцсетях рассказывали, что их ругали матом и даже оставляли одних на схватках.
«Также у одной мамы после родов ребенок сразу оказался в реанимации, женщина с новорожденным уехала в больницу Малаховского, где врачи долго боролись за его жизнь», – уточняет Shot.
Правда ли, что в роддоме не хватало медиков?
Как рассказали Telegram-каналу Shot женщины, которые рожали в медучреждении, вместо квалифицированных медиков там часто работали санитарки. Роженицы утверждают, что в медорганизации был большой дефицит сотрудников. Сам роддом опровергает эти утверждения.
«Дефицита кадров в стационаре нет», – сказано в официальном сообщении.
17:02:40 13-01-2026
Министр здравоохранения области уже должен написать прошение об отставке. И не проверка минздрава а соответствующие организации там быть должны...
17:27:48 13-01-2026
Всех мед работников переквалифицировать. Министра судить. Дожили. Вместо того чтоб спасать, в больницах уничтожают...
18:24:58 13-01-2026
Всех мед работников переквалифицировать.
в управдомы
17:40:36 13-01-2026
Какое прошение? В тюрьму!
18:22:01 13-01-2026
известно что ничего не известно
18:34:00 13-01-2026
В Китае (между прочим который стремительно идет к победе коммунизма) в данном случае руководители род дома и другие лица здравохранения были бы растреляны прилюдно - а вы тюрьма .Эх Все не так ребята. Очень жаль деток ...
18:50:34 13-01-2026
Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать к кабинету министров и под руки вывести. А в роддом подьехать бастрыкину, и проч Это трагедия великой страны!
20:13:28 13-01-2026
Гость (18:50:34 13-01-2026) Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать ...
У великих стран нет дефицита квалифицированных медиков и учителей
08:17:35 14-01-2026
Гость (18:50:34 13-01-2026) Кто здесь все минусует? Разбираться не надо. Надо подьехать ... да, мне тоже интересно, кто ставит минусы на адекватные комментарии?
09:13:37 14-01-2026
Гость (08:17:35 14-01-2026) да, мне тоже интересно, кто ставит минусы на адекватные комм... ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся
09:28:33 14-01-2026
Гость (09:13:37 14-01-2026) ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся... скорее всего пытаются так оживить обсуждение
09:35:22 14-01-2026
Гость (09:13:37 14-01-2026) ну вот, опять минус! Минусатор какой-то завелся...
Ты реально не понял, почему минус?
10:37:19 14-01-2026
Кукума (09:35:22 14-01-2026) Ты реально не понял, почему минус? ... реально
11:11:42 14-01-2026
Гость (10:37:19 14-01-2026) реально... а че не минусуете то?
15:04:41 14-01-2026
Чтобы не разбираться по факту гибели детей, надо делать так, чтобы в стране были квалифицированные кадры - не на бумаге, а на практике - и в медицине, и в образовании, и в промышленности, и в полиции и пр. Но прежде всего в стране люди должны быть грамотные в большей своей части - не через соцсети, не через телевизор и пр., а грамотные за счет полученного качественного образования. А рождение ребенка и его воспитание - это вообще отдельная тема. Сейчас это стало одним из способов получения денег и это печально. Скорее всего, здесь стечение обстоятельств (проблем) - и со стороны рожениц, и со стороны врачей. Но чтобы вот так за короткий промежуток времени и не где-то в Тьмутакане, а в Новокузнецке - это прорыв - только прорыв гнойника, который рос (или взращивался) годами. Причина глобальная - тотальная безответственность.