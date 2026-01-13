Мать обвинила новокузнецкий роддом № 1 в инвалидности ребенка из-за кислородного голодания

Проверка врачей не нашла нарушений, списав последствия на инфекцию

13 января 2026, 20:00, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Жительница Новокузнецка Анастасия обратилась в СМИ с заявлением, что ее ребенок стал инвалидом после родов в местном роддоме № 1 в 2022 году. По словам женщины, беременность протекала нормально, но во время родов у младенца произошло кислородное голодание, приведшее к тяжелой инвалидности, пишет РИА Новости.

«Он находится в вегетативном состоянии: не кушает самостоятельно, не ходит, не сидит, не слышит, только дышит. То есть тело продолжает жить, а мозг не работает. Это все последствия кислородного голодания, случившегося во время родов», – рассказала Анастасия.

Она также пожаловалась на хамское поведение медперсонала, утверждая, что во время родов на нее кричали и матерились. Женщина обращалась с жалобами в Росздравнадзор, но приехавшая из Кемерова комиссия не нашла нарушений в действиях врачей, объяснив состояние ребенка "инфекцией".

«Такое чувство, что очень удобно списывать все на инфекцию. Но как это влияет на скотское отношение к роженицам со стороны персонала?» – добавила она.

Напомним, 13 января стало известно о гибели девяти младенцев в этом же роддоме. Следственный комитет возбудил уголовное дело, главный врач отстранен от должности, а в больнице проводятся проверки.