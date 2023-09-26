На прощание пришли родственники, друзья, одноклассники и однокурсники

26 сентября 2023, 12:37, ИА Амител





























































































































































































Прощание с Никитой Кирьяновым в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Барнауле утром 26 сентября простились с Никитой Кирьяновым – членом экипажа угнанного на Украину Ми-8. Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону российской границы, но были убиты украинскими военнослужащими.

"На прощание пришли родственники, друзья, одноклассники по обычной школе и однокурсники по летной школе", – рассказал корреспондент amic.ru.

Барнаульца похоронят в поселке Гоньба.

Ранее учителя рассказали amic.ru, каким добрым и честным был Никита Кирьянов.