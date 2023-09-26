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Как прошло прощание с Никитой Кирьяновым, погибшим при угоне Ми-8 на Украину

На прощание пришли родственники, друзья, одноклассники и однокурсники

26 сентября 2023, 12:37, ИА Амител

В Барнауле утром 26 сентября простились с Никитой Кирьяновым – членом экипажа угнанного на Украину Ми-8. Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону российской границы, но были убиты украинскими военнослужащими.

"На прощание пришли родственники, друзья, одноклассники по обычной школе и однокурсники по летной школе", – рассказал корреспондент amic.ru.

Барнаульца похоронят в поселке Гоньба.

Ранее учителя рассказали amic.ru, каким добрым и честным был Никита Кирьянов.

Вертолет Ми-8 / Фото: Минобороны РФ

Кто угнал на Украину вертолет Ми-8 и при чем тут барнаульский выпускник летной школы

Всего в вертолете было трое членов экипажа, один из них оказался предателем, но не барнаулец
НОВОСТИОбщество
Барнаул утраты

Комментарии 2

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горожанка

13:28:47 26-09-2023

Вечная память ГЕРОЮ. Соболезнования родным

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Гость

13:53:15 26-09-2023

Какое горе... Вечная память!!! Соболезнования родным и близким.

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