"Оружие, как у римлян". Суд оценил биту из уголовного дела о драке на Старом базаре

Точка в уголовном деле Дмитрия Лопатина, которого прозвали "инвалидом", будет поставлена в июле

23 мая 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

Барнаульский суд пока так и не смог до конца выяснить, чем обвиняемый Дмитрий Лопатин наносил удары во время драки на Старом базаре летом 2020 года. По версии самого Лопатина, это трость, а по мнению пострадавшего Михаила Старцева – бита. Лопатина обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По данным следствия, мужчина напал на приехавших в кафе Михаила Старцева и двух девушек. Драка попала на видео, и Лопатина в соцсетях стали называть "инвалидом", так как предмет в его руках оказался очень похож на трость. Сам Старцев, пострадавший от рук Лопатина, приговорён к шести годам за смерть ещё одного участника той драки – Павла Рохлова. Подробности нового заседания, прошедшего 23 мая, в материале amic.ru.

Одолжил трость у дедушки

На прошлом заседании в апреле полиция не успела передать в суд важный вещдок – "биту". На этот раз предмет, который обвиняемый использовал как оружие, всё-таки оказался в суде. Выяснилось, что "палка" выполнена из дерева, имеет в длину чуть более метра, с двух сторон есть уплотнения. Один набалдашник – деревянный, а второй сделан из резины. Потерпевший Старцев "палку" сразу же узнал и заявил, что удары получил от деревянного уплотнения. Это привело к сломанному носу и другим более мелким травмам. В конце Старцев попросил дополнительное слово и рассказал суду, где видел похожее оружие раньше.

"Все помнят по художественным фильмам, что такие предметы применяли ещё древние римляне. Это самое настоящее оружие", – уточнил потерпевший.

Лопатин отметил, что предъявленное в суде оружие он использовал исключительно как трость. Она нужна была ему на период восстановления от травмы, "так как было тяжело передвигаться". По словам обвиняемого, эту трость одолжил дедушка, и ему неизвестно, был этот предмет самодельным или же его покупали.

Судья выслушала обе стороны, после чего объявила перерыв. До конца рассмотрения уголовного дела Лопатина остаётся всего три заседания. Предполагается, что 27 июня стороны перейдут к прениям (гособвинитель назовёт возможное наказание, – прим. ред.), а 10 июля обвиняемый выступит с последним словом и суд огласит приговор. Дмитрия Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 п. "з" ст. 112 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За что осудили Старцева

Напомним, летом 2020 года Михаил Старцев вместе со своими спутницами – Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой – приехал на такси к зданию летнего кафе. Компания только вышла из машины, как их сразу же атаковал Дмитрий Лопатин, который, по свидетельству очевидцев, весь вечер вёл себя агрессивно. Старцев дал ему отпор, тогда Лопатин достал из своего автомобиля биту-трость и набросился на оппонентов.

Позднее к драке подключились супруги Рохловы. Однако они, как считает Старцев, не разобрались, кто зачинщик конфликта, и поддержали Лопатина. В какой-то момент Павел Рохлов отшвырнул Лилию Ворогушину, это заметил Михаил Старцев и нанёс сбоку удар в челюсть Рохлову. После этого пострадавший рухнул на асфальт и скончался, не приходя в сознание.

Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. Он указывал на то, что во время конфликта был вынужден обороняться сам и защищать своих спутниц. Однако суд признал Михаила Старцева виновным в смерти Павла Рохлова и приговорил к шести годам колонии строгого режима.