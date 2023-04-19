Суд не смог выяснить, чем "инвалид" избивал Старцева во время драки на Старом базаре

Пока стороны так и не выяснили, чем всё-таки наносили удары – битой, тростью или палкой

19 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бита или трость, или палка? Вещь, которую Дмитрий Лопатин использовал как оружие во время драки на Старом базаре в Барнауле летом 2020 года, так и осталась не опознанной судом. 18 апреля полиция Барнаула по непонятной причине не доставила вещдок на заседание, несмотря на судебный запрос. Напомним, Лопатина сейчас обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По мнению следствия, мужчина напал на приехавших в кафе Михаила Старцева и двух девушек. Драка попала на видео и Лопатина в соцсетях стали называть "инвалидом", так как бита (или палка) оказалась похожей на трость. Сам же Старцев, пострадавший от рук Лопатина, приговорён к шести годам за смерть ещё одного участника той драки – Павла Рохлова. Как проходило новое заседание суда – в нашем материале.

Совместный сеанс видеопросмотра

Поскольку "биту" в суд так и не привезли, а ещё один свидетель происшествия уехал в командировку за пределы Барнаула, стороны решили приступить к исследованию письменных и электронных доказательств. Вначале Лопатин, Старцев, адвокаты, прокурор и судья просмотрели несколько видеороликов с кадрами драки на Старом базаре. Обвиняемый и потерпевший подробно рассказывали суду, кто где стоял, кто кого бил и какие фразы при этом выкрикивал. Впрочем, большинство фактов было ясно и без всяких пояснений – достаточно было просто внимательно посмотреть видео. Но даже во время демонстрации роликов, показавших, как начался конфликт, Лопатин своей вины так и не признал.

После просмотра видео адвокат Старцева Евгений Юдин заявил ходатайство, попросив уточнить биографию Лопатина. Он напомнил, что тот уже привлекался к уголовной ответственности. В 2011 году Центральный районный суд рассматривал дело, где Лопатина обвиняли в совершении грабежа: он забрался в чужой автомобиль, похитил панель от аудиомагнитофона стоимостью 1000 рублей, наличные (7500 рублей), а также документы на ТС. Хозяин машины застал Лопатина на месте преступления, тот бежал, но его личность быстро установили. Лопатину предъявили обвинение по ч. 1 ст.161 УК РФ ("Грабёж").

Однако в судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении производства по делу: он примирился с Лопатиным, так как виновник полностью компенсировал причинённый ущерб.

Адвокат же указал, что в картотеке суда есть приговор по уголовному делу в отношении полного тёзки обвиняемого – Лопатина Дмитрия Анатольевича (по ч. 1 ст. 228 УК РФ – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

Однако Лопатин заявил, что к тому делу не имеет никакого отношения. В итоге судья и прокурор не поддержали запрос адвоката: никаких уточнений по личности обвиняемого больше не будет.

Теперь суд вернётся к рассмотрению "дела Лопатина" только 23 мая. К этому сроку ожидается, что полиция всё-таки найдёт и передаст биту-трость, а также в суд придёт последний свидетель со стороны обвинения. Затем свои доказательства начнёт предъявлять сторона защиты.

Что случилось на Старом базаре

Как следует из материалов дела, Старцев вместе со своими спутницами – Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой – приехал на такси к зданию летнего кафе. Компания только вышла из машины, как их сразу же атаковал Дмитрий Лопатин, который, по свидетельству очевидцев, весь вечер вёл себя агрессивно. Старцев дал ему отпор, тогда Лопатин достал из своего автомобиля биту и набросился на оппонентов. Удары от Лопатина получили все трое – досталось как девушкам, так и обвиняемому.

Позднее к драке подключились супруги Рохловы. Однако они, как считает Старцев, не разобрались, кто зачинщик конфликта, и поддержали Лопатина. В какой-то момент Павел Рохлов отшвырнул Лилию Ворогушину, это заметил Михаил Старцев и нанёс сбоку удар в челюсть Рохлову. После этого пострадавший рухнул на асфальт и скончался, не приходя в сознание.

Во время суда Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. Он указывал на то, что во время конфликта был вынужден обороняться сам и защищать своих спутниц. Однако суд признал Михаила Старцева виновным в смерти Павла Рохлова и приговорил к шести годам колонии строгого режима.