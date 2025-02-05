Осадков не ожидается. О погоде в Алтайском крае днем 5 февраля
В утренние часы местами обещают туман, изморозь
05 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Зима в Барнауле. Качели / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 5 февраля обойдется преимущественно без осадков. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит -5...-10 градусов. В утренние часы местами стоит ожидать туман, изморозь. Дороги местами скует гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман, изморозь. На дорогах местами все та же гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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