ОСАГО, водительские права и кредиты. Что изменится в апреле 2025 года для автомобилистов

Рассказываем, что важно знать водителям

02 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Водитель / Фото: unsplash.com/Viktor Bystrov

В апреле 2025 года в силу вступают важные изменения, которые затрагивают как водителей, так и тех, кто только планирует стать автомобилистом. Кому придется пересдавать теоретический экзамен в ГАИ, кто не сможет поставить на учет машину и почему автокредит получить станет сложнее – в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Для кого ужесточили требования для обмена водительского удостоверения?

С новыми требованиями столкнулись иностранные граждане, получившие российское гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, но не успевшие обменять свои национальные водительские права на российские. С 1 апреля 2025 года им необходимо сдавать теоретический экзамен в ГАИ. Это касается водителей мопедов (категория М), мотоциклов (А, А1) и легковых автомобилей (В, В1), пишут "Известия".

А вот тем, кто хочет подтвердить право управления грузовиками (С) или автобусами (D), включая подкатегории и транспорт с прицепом, придется сложнее. Им нужно не только сдавать теорию, но и проходить полный курс обучения в автошколе, а затем подтверждать навыки на практическом экзамене.

С 1 апреля 2025 года управлять авто с иностранными правами запрещено – теперь они считаются недействительными. За такое нарушение ПДД грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Исключение сделали только для водителей, получивших водительское удостоверение в Белоруссии: для них правила остались прежними.

Как изменились правила автокредитования в апреле?

С апреля 2025 года Центробанк расширил свои полномочия – теперь регулятор может устанавливать специальные лимиты не только на потребительские кредиты, но и на программы автокредитования. Речь идет о введении своеобразного "фильтра" для банков. Регулятор определяет максимальную долю займов, которые финансовые организации могут предоставлять клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Если ЦБ установил лимит в 20% для определенного вида кредитов, то из 100 потенциальных заемщиков с сомнительной платежеспособностью банк сможет одобрить заявки только 20 клиентам. Остальным 80 придется либо искать другие источники финансирования, либо улучшать свои финансовые показатели, пишет "Российская газета".

На практике это значит, что банки станут тщательнее проверять платежеспособность клиентов и некоторым категориям заемщиков будет сложнее получить одобрение. При этом лимиты будут действовать поквартально и могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации. Эксперты отмечают, что нововведения, скорее всего, несколько охладят рынок ипотеки и автокредитования, но в долгосрочной перспективе это сделает финансовую систему более устойчивой.

Какие ограничения ждут призывников-уклонистов?

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армию, и у тех, кто игнорирует повестки, могут возникнуть серьезные проблемы. Помимо крупных штрафов, их ждут дополнительные санкции. Например, таким людям будет запрещено сдавать экзамены для получения водительских прав, продлевать срок действия водительского удостоверения и регистрировать автомобили.

Для кого изменится стоимость ОСАГО в апреле?

Ежегодно 1 апреля проводится автоматическое обновление коэффициента "бонус-малус" (КБМ), который влияет на стоимость ОСАГО. Простыми словами: если вы ездите без ДТП – страховка обойдется дешевле за счет скидки, а если попадали в аварии – полис прибавит в цене.

Самое низкое значение КБМ может составлять 0,46, а для тех, кто регулярно нарушает правила и провоцирует аварии, он может доходить до 3,92. Если же водитель впервые оформляет полис ОСАГО, ему присваивается начальный коэффициент 1,17.

Кроме того, с 17 апреля изменятся правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мотоциклов. Для мототехники вводятся отдельные коэффициенты, которые отличаются от тех, что применяются к другим видам транспорта. Речь идет о коэффициенте мощности (КМ) и коэффициенте, зависящем от возраста и стажа водителя (КВС).

Например, для "железных коней" с двигателем мощностью до 50 лошадиных сил коэффициент мощности равен 1, тогда как для автомобилей категорий B и ВЕ – всего 0,6. При этом для мотоциклов с большей мощностью коэффициенты увеличиваются с шагом в 10 лошадиных сил, причем они в целом выше, чем для автомобилей. Самый высокий показатель – 1,66 – применяется к мотоциклам с двигателем мощнее 90 лошадиных сил.

Что касается коэффициента "возраст-стаж", то у молодых мотоциклистов он обычно выше, чем у автомобилистов, а у более опытных и возрастных водителей, наоборот, ниже.

Еще одно важное изменение – с 23 апреля начнет действовать единый полис ОСАГО, который будет распространяться как на Россию, так и на Белоруссию. Базовая ставка страхового тарифа для легковых автомобилей будет находиться в диапазоне от 3400 до 3590 рублей. Для грузовых автомобилей этот показатель составит от 7560 до 7980 рублей.