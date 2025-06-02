Врачи отмечают, что у организма режиссера есть резервы для восстановления

02 июня 2025, 13:55, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже почти полгода. Его состояние остается стабильно тяжелым, однако врачи уже фиксируют незначительные улучшения. В частности, Кеосаян слабо реагирует на внешние раздражители – свет и звук. Об этом сообщает topnews.ru.

Со слов медицинского персонала, в функционировании некоторых органов и системах организма наблюдается положительная динамика. На условиях анонимности врачи рассказали, что им удалось свести к минимуму ряд осложнений на фоне длительного пребывания режиссера в коме. Но речи о выздоровлении пока не идет.

"Мы прилагаем все усилия для поддержания стабильного состояния пациента. Отмечаются незначительные улучшения в функционировании некоторых систем организма, но прогноз по-прежнему остается осторожным", – рассказал источник.

Нейрохирург Алексей Иванов пояснил, что восстановление после комы – это длительный процесс с непредсказуемым результатом. Но в случае Тиграна Кеосаяна медик отмечает, что у его организма есть резервы для борьбы.

"Кома – это не просто "выключение" организма, а сложное состояние, при котором мозг пытается справиться с повреждениями. Каждый случай индивидуален, и в случае с Тиграном мы видим, что его организм обладает определенными резервами для борьбы", – прокомментировал ситуацию врач.

Специалист подчеркнул, что шансы на выход из комы вырастут в ближайшее время, если организм продолжит восстанавливаться. Несмотря на это, процесс реабилитации может затянуться на месяцы и даже годы.

Первые улучшения у Кеосаяна медики отметили в начале мая, хотя он все еще остается в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ. Отмечается, что сейчас пациент моргает в ответ на голоса родных и близких, может шевелить пальцами рук и ног, а также пытается открыть рот. Но прогнозы на выздоровление по-прежнему остаются крайне сложными.

"Каждый день в коме – это борьба за жизнь. Мы видим минимальную положительную динамику, но процесс выхода из комы может занять месяцы, а полное восстановление потребует интенсивной реабилитации", – рассказал один из лечащих врачей.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.