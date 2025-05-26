Его слабые реакции на звук и свет могут свидетельствовать о положительной динамике

26 мая 2025, 15:36, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже пятый месяц находится в коме. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Однако, согласно последней информации в Сети, медики фиксируют слабые реакции на внешние раздражители. По словам специалистов, это важный и обнадеживающий сигнал, сообщает topnews.ru.

Знакомые с ситуацией медики отметили, что у Тиграна Кеосаяна наблюдаются слабые реакции на свет и звук – редкие непроизвольные движения пальцев, единичные моргания в ответ на внешние звуки, а также незначительные изменения на электроэнцефалограмме. Врачи считают, что такие сигналы могут свидетельствовать о начальном этапе восстановления мозговой активности.

Один из представителей врачебной команды на условиях анонимности рассказал, что появление таких признаков вселяет осторожный оптимизм. Речи о скором пробуждении или восстановлении, с его слов, пока не идет, но даже малейшая положительная динамика – это важный и обнадеживающий сигнал после длительного периода стабильной комы.

"Это чудо, что мы наблюдаем", – признался он.

Один из специалистов, знакомый с ходом лечения, сообщил, что подобные признаки могут говорить о частичном сохранении функций головного мозга. При этом врачи подчеркивают: длительное пребывание в коме значительно осложняет прогноз, несмотря на первые реакции организма. Кроме того, риски, связанные с последствиями клинической смерти и возможными изменениями в мозге из-за кислородной недостаточности, остаются крайне высокими. Процесс выхода из такого состояния может занять много времени и потребовать значительных усилий. Гарантии полного восстановления также нет.

Несмотря на сохраняющуюся тяжесть состояния, даже минимальные реакции врачи расценивают как возможный шаг на пути к восстановлению.

Напомним, Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации, именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.