Медики отмечают, что надежда на восстановление режиссера есть

27 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Со слов врачей, пока организм Кеосаяна не может преодолеть кому самостоятельно. Однако медики отмечают у него первые признаки реакции на свет и звук, которые дают основания для осторожного оптимизма. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Специалисты подчеркивают, что восстановление в таких случаях – это длительный и сложный процесс, который требует времени и тщательного наблюдения. При этом врачи не теряют надежды и осторожно подчеркивают, что шансы на выход из комы есть.

"Мы не теряем надежды. Каждый день – это шаг вперед", – отметил на условиях анонимности источник, близкий к медицинской команде.

Сейчас медики воздерживаются от конкретных прогнозов, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Они продолжают наблюдать за состоянием Кеосаяна круглосуточно, используя при этом все доступные методы для стабилизации его здоровья.

Первые признаки реакции, о которых сообщили врачи, дают надежду на восстановление. Но специалисты призывают не торопиться с выводами: риски, связанные с последствиями клинической смерти и возможными изменениями в мозге из-за кислородной недостаточности, остаются крайне высокими.

Ранее о коме Тиграна Кеосаяна высказалась его бывшая жена Алена Хмельницкая. Она рассказала, что состояние экс-супруга повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Артистка заявила, что беда сплотила родных режиссера, которые стараются поддерживать друг друга в этот тяжелый период.

"Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески", – подчеркнула Хмельницкая.

Отмечается, что Хмельницкая подружилась с нынешней супругой телеведущего, главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Та же, в свою очередь, призналась, что после госпитализации Кеосаяна ее дети столкнулись с колоссальным стрессом. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" Симоньян рассказала, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем в семье.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – отметила Симоньян.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.