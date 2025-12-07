Особенно уязвимы новостройки. Волна квартирных краж зафиксирована в России

Дополнительный риск возникает на новогодние праздники

07 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Домушник / Грабитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России фиксируют рост квартирных краж. Жильцы рассказывают, что злоумышленники ходят по подъездам и проверяют двери, просто дергая за ручку, чтобы понять, не оставил ли кто-то жилье незапертым, сообщает "Москва 24".

Особенно уязвимыми оказываются новые дома, где идет активное заселение. Люди постепенно завозят вещи и могут долго не появляться в квартире, что привлекает домушников. Дополнительный риск возникает на новогодние праздники, когда многие уезжают за город к родственникам или отправляются в зарубежные поездки. Этим временем преступники активно пользуются.

Пустующие квартиры они вычисляют по почтовым ящикам, забитым письмами и квитанциями. Торчащие в дверях рекламные буклеты также становятся для них сигналом, что хозяев нет дома. Помогают мошенникам и сами владельцы жилья, когда пишут в соцсетях об отъезде – например, о планах провести выходные в деревне у бабушки и дедушки.

Отсутствие людей делает квартиру легкой целью. Если вы замечаете на двери соседа оставленную рекламу, лучше убрать ее – это простой способ защитить чужое жилье от лишнего внимания.

