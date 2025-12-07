Особенно уязвимы новостройки. Волна квартирных краж зафиксирована в России
Дополнительный риск возникает на новогодние праздники
В России фиксируют рост квартирных краж. Жильцы рассказывают, что злоумышленники ходят по подъездам и проверяют двери, просто дергая за ручку, чтобы понять, не оставил ли кто-то жилье незапертым, сообщает "Москва 24".
Особенно уязвимыми оказываются новые дома, где идет активное заселение. Люди постепенно завозят вещи и могут долго не появляться в квартире, что привлекает домушников. Дополнительный риск возникает на новогодние праздники, когда многие уезжают за город к родственникам или отправляются в зарубежные поездки. Этим временем преступники активно пользуются.
Пустующие квартиры они вычисляют по почтовым ящикам, забитым письмами и квитанциями. Торчащие в дверях рекламные буклеты также становятся для них сигналом, что хозяев нет дома. Помогают мошенникам и сами владельцы жилья, когда пишут в соцсетях об отъезде – например, о планах провести выходные в деревне у бабушки и дедушки.
Отсутствие людей делает квартиру легкой целью. Если вы замечаете на двери соседа оставленную рекламу, лучше убрать ее – это простой способ защитить чужое жилье от лишнего внимания.
