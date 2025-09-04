За кражу девяти пачек сигарет у отчима жителю Алтайского края грозит шесть лет колонии

Отчим мог отозвать заявление, но пошел на принцип

В Алтайском крае 35-летний житель региона может оказаться в колонии из-за кражи девяти пачек сигарет у собственного отчима. Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено дело, составляет шесть лет лишения свободы. Фактически по полгода за каждую пачку.

Как пишет Baza, 21 августа Анатолий пришел к отчиму Александру за спичками. В хозяйственной постройке он нашел не только коробок, но и ключи от дома. Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина открыл жилище и забрал из тайника девять пачек сигарет, о которых узнал раньше, во время совместных посиделок с алкоголем.

«Пропажу Александр заметил быстро и сразу заподозрил пасынка. Отношения в семье и без того были натянутыми, поэтому отчим обратился в полицию, хотя мог и отозвать заявление. На допросе Анатолий не стал отрицать вины и признался, что выкурил всю добычу», – сообщает Telegram-канал.

26 августа в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". Ситуацию усугубляет то, что мужчина уже имеет судимости. Поэтому эксперты полагают, что в этот раз ему, скорее всего, грозит реальный срок.

