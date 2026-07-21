Осталось пять дней. На какие специальности в АлтГУ еще можно поступить на бюджет

Обзор предложений Института цифровых технологий, электроники и физики

21 июля 2026, 10:00, ИА Амител

Студенты АлтГУ / Фото: "Медиахаб"

Сейчас по всей стране в разгаре приемная кампания. Вузы открыли десятки тысяч мест на разных направлениях — от гуманитарных до инженерных. Абитуриентам действительно есть из чего выбрать. Например, в Алтайском госуниверситете один из институтов предлагает внушительный бюджетный набор по направлениям, связанным с цифровыми технологиями. Разбираемся, какие из них наиболее востребованы и сколько мест выделили будущим студентам.

228 бюджетных мест

Институт цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ в приемную кампанию 2026 года открыл 228 бюджетных мест: из них 160 — в бакалавриате и 68 — в магистратуре.

Основной набор сосредоточили на направлениях, связанных с цифровыми технологиями, инженерией и прикладной физикой. В числе приоритетов — информационная безопасность, искусственный интеллект, инфокоммуникации, робототехника, радиофизика и медицинская физика.

Направления и количество мест в бакалавриате

Наибольшее число бюджетных мест в бакалавриате традиционно приходится на направления, связанные с ИТ. Одно из самых популярных — "Информационная безопасность", профиль "Безопасность автоматизированных систем (в сфере профессиональной деятельности)". В 2026 году на это направление выделили 70 бюджетных мест. Это почти половина всего бюджетного набора института в бакалавриате. Высокий интерес к программе подтверждает и ход приемной кампании. Сегодня на направление уже подали 526 заявлений.

Еще 50 бюджетных мест предусмотрено по направлению "Информатика и вычислительная техника". Здесь ИЦТЭФ ведет набор сразу на два профиля: первый — "Программно-техническое обеспечение инфокоммуникационных технологий", второй — "Алгоритмы искусственного интеллекта". На каждую из программ выделили по 25 бюджетных мест. Профили ориентированы на подготовку специалистов для быстрорастущих сегментов цифрового рынка — разработки программных решений, интеллектуальных систем, анализа и обработки данных, а также инфокоммуникационной отрасли.

Учебные классы АлтГУ / Фото: "Медиахаб"

40 мест в бакалавриате формируют инженерно-физический блок. На программу "Физика", профиль "Медицинская физика", выделили 20 бюджетных мест. Еще 20 мест — на направлении "Радиофизика", профиль "Технологии аэрокосмического зондирования Земли и исследований космоса". Программы рассчитаны на подготовку специалистов, работающих на стыке фундаментальной науки и прикладных технологий. Речь идет о направлениях, связанных с электроникой, цифровой обработкой сигналов, исследованием физических процессов, медицинскими технологиями и аэрокосмическими системами.

Направления и количество мест в магистратуре

В магистратуре больше всего бюджетных мест на направлениях "Информатика и вычислительная техника", профиль "Нейроинформационные технологии и робототехнические системы". Здесь учиться бесплатно смогут 15 человек. Еще 15 мест выделили на программу "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", профиль "Автономные мобильные системы". Оба направления связаны с современными технологическими задачами — от робототехники и нейросетевых решений до автономных платформ и систем связи нового поколения.

На магистерскую программу "Информационная безопасность", профиль "Информационная безопасность интеллектуальных автоматизированных систем", выделили 13 бюджетных мест. Еще 13 мест — на направлении "Физика", профиль "Физика наносистем", и 12 на программе "Радиофизика", профиль "Электромагнитные волны в средах".

У абитуриентов остается пять дней, чтобы подать документы на бюджет в бакалавриат ИЦТЭФ АлтГУ — прием заявлений заканчивается 25 июля. На платные места — 22 августа. В магистратуру сроки чуть другие: на бюджет набор продлится до 18 августа, на платной основе — до 25 августа 2026 года.



Напомним, подать заявление можно тремя способами: лично посетить приемную комиссию, отправить документы по почте или воспользоваться порталом "Госуслуги".