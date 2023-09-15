Остатки кирпичей сбивают с обрушившегося фасада дома в Барнауле. Фото и видео
Территорию возле жилого здания оградили, чтобы падающие кирпичи никого не поранили
15 сентября 2023, 11:45, ИА Амител
В Барнауле ведутся работы по снятию остатков облицовочной кирпичной кладки с фасада жилого дома № 126 на Павловском тракте, сообщает корреспондент amic.ru. Территорию возле дома оградили, на месте дежурят сотрудники МЧС и полиции.
На совещании в администрации Барнаула сообщили, что работы по "снятию опасных элементов" ведет специализированная организация.
Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля. На территории возле дома ввели режим повышенной готовности.
Ранее жильцы дома рассказали amic.ru, как кирпичи блоками летели с высоты 13 этажа, а также сообщили, что такое происходило и ранее.
11:54:37 15-09-2023
И кто архитектор такого интересного фасада?
15:14:38 15-09-2023
Гость (11:54:37 15-09-2023) И кто архитектор такого интересного фасада?... а что там интересного?
12:29:22 15-09-2023
Вряд ли архитектор виноват, скорее исполнители
13:30:24 15-09-2023
Гость (12:29:22 15-09-2023) Вряд ли архитектор виноват, скорее исполнители... Выступы ровно в два кирпича по длине. Кладка так не делается. Изначально ненадежно.
13:59:45 15-09-2023
Гость (12:29:22 15-09-2023) Вряд ли архитектор виноват, скорее исполнители... Кто архитектор не знаю, но застройщик Жилищная инициатива - это 100%