Остатки кирпичей сбивают с обрушившегося фасада дома в Барнауле. Фото и видео

Территорию возле жилого здания оградили, чтобы падающие кирпичи никого не поранили

15 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

В Барнауле ведутся работы по снятию остатков облицовочной кирпичной кладки с фасада жилого дома № 126 на Павловском тракте, сообщает корреспондент amic.ru. Территорию возле дома оградили, на месте дежурят сотрудники МЧС и полиции.

На совещании в администрации Барнаула сообщили, что работы по "снятию опасных элементов" ведет специализированная организация.

Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля. На территории возле дома ввели режим повышенной готовности.

Ранее жильцы дома рассказали amic.ru, как кирпичи блоками летели с высоты 13 этажа, а также сообщили, что такое происходило и ранее.