От чего могли умереть младенцы в новокузнецком роддоме? Главное о трагедии
По факту трагедии проводят масштабную проверку
14 января 2026, 11:41, ИА Амител
Страшная трагедия произошла в родильном доме № 1 города Новокузнецка. За новогодние праздники там умерло девять новорожденных. После того как гибель младенцев массово осветили СМИ, правоохранители начали масштабную проверку по факту случившегося.
Что известно о младенцах, умерших в новокузнецком роддоме?
РЕН ТВ опубликовал полный список детей, погибших в родильном доме № 1 города Новокузнецка:
- мальчик (родился 27 декабря, умер 4 января);
- мальчик (родился 25 декабря, умер 8 января);
- девочка (родилась 19 декабря, умерла 8 января);
- пол неизвестен (родился(ась) 28 декабря умер(ла) 8 января);
- мальчик (родился 6 января, умер 9 января);
- девочка (родилась 22 декабря, умерла 10 января);
- девочка (родилась 3 января, умерла 11 января);
- девочка (родилась 2 декабря, умерла 11 января);
- мальчик (родился 25 декабря, умер 11 января).
От чего могли умереть дети в новокузнецком роддоме?
Пока официальную причину массовой гибели детей не назвали, есть несколько версий. Как пишет ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у погибших младенцев диагностировали пневмонию, тяжелую дыхательную недостаточность, внутриутробную инфекцию и бронхолегочную дисплазию.
Все дети родились недоношенными, самый младший – на сроке пять месяцев, рассказала изданию врач-неонатолог Анастасия Андреева.
«Патологии у всех различные и тяжелые, в том числе и внутриутробные. Другими словами, патологические состояния начали развиваться еще до рождения. К примеру, тяжелые сердечные патологии, которые развивались, возможно, еще при зачатии либо при росте плода в утробе матери. Присутствуют генерализованные инфекции, которые развивались также до рождения», – пояснила Андреева.
Минздрав Кемеровской области утверждает, что причиной трагедии стала "тяжелая внутриутробная инфекция".
Что говорят роженицы о новокузнецком роддоме, в котором погибли младенцы?
По информации Telegram-канала Shot, на новокузнецкий роддом № 1 женщины жаловались неоднократно. С их слов, медики использовали официально запрещенный в России прием – давили на живот, чтобы ускорить роды. Другие мамы в соцсетях рассказывали, что врачи их ругали матом и даже оставляли одних во время схваток.
А осенью 2025 года в родильном доме произошел вопиющий случай: как пишет Telegram‑канала Baza, во время преждевременных родов медики новорожденному оторвали руку. Следственный комитет инициировал проверку по статье о халатности, но в роддоме детали инцидента опровергли. По данным "Базы", пациентки на протяжении года сообщали в Следком и региональный Минздрав о ранах и переломах у новорожденных, плохих условиях содержания и антисанитарии и сомнениях в квалификации персонала.
Как родителям объяснили гибель детей в новокузнецком роддоме?
Жительница Кемеровской области Арина рассказала "Известиям", что ее ребенок умер в этом роддоме 10 января. Он родился 22 декабря недоношенным, путем экстренного кесарева сечения.
«Я легла в роддом с сильными отеками на ногах по совету акушера-гинеколога из поликлиники. В итоге обнаружили какой-то то ли вирус, то ли не вирус, провели кесарево сечение», – поделилась она.
Затем врачи сообщили женщине, что после родов у ребенка "что-то стало с давлением".
«В итоге, по словам медика, у него остановилось сердце. Но у нас на руках заключение патологоанатома, где написано, что причиной смерти является инфекция, а не остановка сердца», – сказала мать погибшего новорожденного.
А отец одного из погибших младенцев рассказал Telegram-каналу Baza, что врачи скрыли от него смерть ребенка. С его слов, утром после родов медработники заявили, что с малышом и женой все в порядке. Вечером он узнал, что новорожденный умер. Мужчина утверждает, что персонал больницы отказался отвечать на вопросы о причине гибели его ребенка.
Как идет расследование трагедии в новокузнецком роддоме?
Что вообще известно о гибели младенцев в новокузнецком роддоме?
13 января ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в одном из роддомов Новокузнецка за новогодние праздники умерло как минимум шесть новорожденных. Позже в агентстве уточнили, что речь идет об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова, а число погибших детей достигло девяти.
Случаи смерти младенцев подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, однако не уточнил их число. Главврача больницы временно отстранили от должности, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.
«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал Середюк.
По факту произошедшего Следком возбудил два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
11:54:38 14-01-2026
кесарево тоже санитарки делали?
если отеки то это острый гестоз, чего сидела ждала?
10:04:05 15-01-2026
Гость (11:54:38 14-01-2026) кесарево тоже санитарки делали?если отеки то это острый ... кто ждала?роженица?
госпитализация по желанию не проводится, ее наблюдали в ЖК
12:04:25 14-01-2026
"Минздрав Кемеровской области утверждает, что причиной трагедии стала "тяжелая внутриутробная инфекция".
То есть ноябре-декабре ни у кого не было "тяжелой внутриутробной инфекции", а в январе за неделю сразу у девятерых вызвала смертельный исход. Люди конечно дураки, но не настолько же, чтобы верить в подобные совпадения
12:08:28 14-01-2026
ВУИ у всех?.. Данунафиг. А вот во внутрибольничный стафилококк, скажем, вполне верится. А поскольку дети ослабленные, то итог понятен.
19:53:57 14-01-2026
Гость (12:08:28 14-01-2026) ВУИ у всех?.. Данунафиг. А вот во внутрибольничный стафилоко... у нас тоже в Барнауле есть такое отделение, "сомнительное" называется, в Моторщиках. Туда отправляют всех с такими заморочками, тех, кто с ВУИ, не проходивших ни разу скрининги (такие часто очень встречаются, увы), алкоголичек, бомжей, ВИЧ-положительных мамочек будущих, циганок и беженок таких... неряшливых и больных. Видимо и это такое же отделение, но выхаживать детей таких пациенток нет умения или тех. возможностей.
12:52:37 14-01-2026
Губернатора уволить вместе с главврачём!!!
13:10:07 14-01-2026
С дивана предполагаю, что внутрибольничная инфекция, а началась из-за бухалова врачей в новогодние праздники
14:00:04 14-01-2026
Всем коллективом этой похоронной компании-на лесоповал.
14:13:51 14-01-2026
Добро пожаловать в реальность. Удивляюсь, почему это раньше не произошло? Абсолютно типичная ситуация для всей страны. И в СКР можно уписаться с жалобами, пока не будет массовых смертей, они ничего делать не будут. Это все типично для нашей медицины. Ещё раз повторюсь. Меня удивляет, как этого не произошло раньше.
16:19:42 14-01-2026
Государственный роддом - рулетка, все зависит от медперсонала и только, могут и здоровых детей угробить. Сама рожала первого - дочка чуть не задохнулась, хотя сделали УЗИ увидели двойное обвитие, КТГ уже делали в последнюю очередь, увидели,что плохо ребенку и говорят мне : "Вы что не видите что у вас?", я не медик что должна была увидеть непонятно, кесарили экстренно, еле выходили ребенка. Ужас, а не роддом, кому как повезет !
19:58:28 14-01-2026
Гость (16:19:42 14-01-2026) Государственный роддом - рулетка, все зависит от медперсонал... вы в каком году рожали, сколько скринингов было у вас и как регулярно, почему беспокоился плод? какой был ВАШ режим перед поступлением в РД??? - обвитие от этого, когда диагносцировано обвитие? вы тут перевираете кучу информации, не являясь врачом делаете выводы. Клевещете. ЗРЯ. Вы поймтие, что ваш ребенок и беременность ВАША ответственность на 70 процентов, забота, здоровый образ жизни, режим сна и питания - в этом врачи тоже виноваты?! Медики не волшебники, а точно аткие же лди, как и вы. Вы бы вот стали сама у себя рожать, если по-честному?! Подумайте
17:31:17 14-01-2026
У кого денежка есть не зря за рубеж едут рожать...
19:59:44 14-01-2026
Миха (17:31:17 14-01-2026) У кого денежка есть не зря за рубеж едут рожать... ... почитайте КАК принимают роды в Германии и США, за денежки. очень рекомендую
20:54:24 14-01-2026
На Титова шарага есть. Положили туда человека на сохранение. Спустя две недели (примерно, не помню точно) выписывают - закончилось время пребывания в больнице. Она им жалуется на боли, что плохо ей, чуть ли не при смерти. Врачам все равно, время закончилось - сваливайте. На следующий день скорая привозит ее обратно с выкидышем. Хотелось набить лицо врачу и всем там. Уроды, слов нет. Или система такая. Но все равно, как можно было врачу выгнать больного на улицу?
20:38:45 15-01-2026
Мамашек проверьте на алко и вещества!