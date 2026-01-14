По факту трагедии проводят масштабную проверку

14 января 2026, 11:41, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Страшная трагедия произошла в родильном доме № 1 города Новокузнецка. За новогодние праздники там умерло девять новорожденных. После того как гибель младенцев массово осветили СМИ, правоохранители начали масштабную проверку по факту случившегося.

1 Что известно о младенцах, умерших в новокузнецком роддоме? РЕН ТВ опубликовал полный список детей, погибших в родильном доме № 1 города Новокузнецка: мальчик (родился 27 декабря, умер 4 января);

мальчик (родился 25 декабря, умер 8 января);

девочка (родилась 19 декабря, умерла 8 января);

пол неизвестен (родился(ась) 28 декабря умер(ла) 8 января);

мальчик (родился 6 января, умер 9 января);

девочка (родилась 22 декабря, умерла 10 января);

девочка (родилась 3 января, умерла 11 января);

девочка (родилась 2 декабря, умерла 11 января);

мальчик (родился 25 декабря, умер 11 января).

2 От чего могли умереть дети в новокузнецком роддоме? Пока официальную причину массовой гибели детей не назвали, есть несколько версий. Как пишет ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у погибших младенцев диагностировали пневмонию, тяжелую дыхательную недостаточность, внутриутробную инфекцию и бронхолегочную дисплазию. Все дети родились недоношенными, самый младший – на сроке пять месяцев, рассказала изданию врач-неонатолог Анастасия Андреева. «Патологии у всех различные и тяжелые, в том числе и внутриутробные. Другими словами, патологические состояния начали развиваться еще до рождения. К примеру, тяжелые сердечные патологии, которые развивались, возможно, еще при зачатии либо при росте плода в утробе матери. Присутствуют генерализованные инфекции, которые развивались также до рождения», – пояснила Андреева. Минздрав Кемеровской области утверждает, что причиной трагедии стала "тяжелая внутриутробная инфекция".

3 Что говорят роженицы о новокузнецком роддоме, в котором погибли младенцы? По информации Telegram-канала Shot, на новокузнецкий роддом № 1 женщины жаловались неоднократно. С их слов, медики использовали официально запрещенный в России прием – давили на живот, чтобы ускорить роды. Другие мамы в соцсетях рассказывали, что врачи их ругали матом и даже оставляли одних во время схваток. А осенью 2025 года в родильном доме произошел вопиющий случай: как пишет Telegram‑канала Baza, во время преждевременных родов медики новорожденному оторвали руку. Следственный комитет инициировал проверку по статье о халатности, но в роддоме детали инцидента опровергли. По данным "Базы", пациентки на протяжении года сообщали в Следком и региональный Минздрав о ранах и переломах у новорожденных, плохих условиях содержания и антисанитарии и сомнениях в квалификации персонала.

4 Как родителям объяснили гибель детей в новокузнецком роддоме? Жительница Кемеровской области Арина рассказала "Известиям", что ее ребенок умер в этом роддоме 10 января. Он родился 22 декабря недоношенным, путем экстренного кесарева сечения. «Я легла в роддом с сильными отеками на ногах по совету акушера-гинеколога из поликлиники. В итоге обнаружили какой-то то ли вирус, то ли не вирус, провели кесарево сечение», – поделилась она. Затем врачи сообщили женщине, что после родов у ребенка "что-то стало с давлением". «В итоге, по словам медика, у него остановилось сердце. Но у нас на руках заключение патологоанатома, где написано, что причиной смерти является инфекция, а не остановка сердца», – сказала мать погибшего новорожденного. А отец одного из погибших младенцев рассказал Telegram-каналу Baza, что врачи скрыли от него смерть ребенка. С его слов, утром после родов медработники заявили, что с малышом и женой все в порядке. Вечером он узнал, что новорожденный умер. Мужчина утверждает, что персонал больницы отказался отвечать на вопросы о причине гибели его ребенка.

5 Как идет расследование трагедии в новокузнецком роддоме? По факту произошедшего Следком Кемеровской области возбудил два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Расследование контролируют в центральном аппарате ведомства. Для проверки службы родовспоможения в Кемеровскую область направили группу специалистов из НМИЦ им. Кулакова и СПбГПМУ. Ее возглавит глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Как сообщил губернатор области, все родильные дома и перинатальные центры региона проверят на готовность к самым сложным случаям.