От гуся до прошутто. Где в Барнауле купить свежие и вкусные продукты для новогоднего стола

На "Эко-Ярмарке" продают мясо, рыбу, молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое

25 декабря 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4cnEL

"Эко-Ярмарка" / Фото Новикова О. Н.

До главного праздника зимы осталось совсем немного времени, а еще столько надо купить для новогоднего стола. Все необходимое в одном месте, свежее, качественное и по разумным ценам есть на "Эко-Ярмарке".

Мясо и птица

Главное блюдо новогоднего стола заслуживает особого внимания. В мясных рядах "Эко-Ярмарки" представлены свежие и вкусные фермерские продукты:

гусь или утка – для тех, кто хочет поставить на новогодний стол большое блюдо с ароматной птицей в румяной корочке;

индейка – диетический и нежный вариант;

говядина и свинина – для запекания, рагу или сочных стейков.

Вся продукция проходит ветеринарный контроль, а продавцы с удовольствием делятся секретами и рецептами приготовления.

Изысканные закуски и сыры

Новогодний стол невозможно представить без закусок. В сырных павильонах и отделах с деликатесами вас ждут:

нарезки из вяленого мяса – салями, прошутто, бресола;

фермерские сыры – от нежной моцареллы до выдержанного чеддера;

соленья и маринады – хрустящие огурцы, квашеная капуста, маринованные грибы.

Эти продукты станут основой для красивых праздничных тарелок.

"Эко-Ярмарка" / Фото Новикова О. Н.

Овощи и фрукты

Сезонные овощи и фрукты – важная часть новогоднего меню. На "Эко-Ярмарке" вы найдете:

свежие корнеплоды – картофель, морковь, свеклу для салатов и гарниров;

зелень – укроп, петрушку, кинзу для украшения блюд;

фрукты и ягоды – мандарины, гранаты, клюкву для десертов и напитков.

Все это – натуральные продукты, собранные в оптимальный срок и доставленные с минимальными потерями качества.

Сладости и напитки

Завершить праздничный ужин помогут натуральные десерты и напитки:

мед и варенье – от классического малинового до экзотического из шишек;

орехи и сухофрукты – для приготовления выпечки или самостоятельной подачи;

травяные чаи и морсы – теплые и холодные напитки для детей и взрослых.

"Эко-Ярмарка" – место, где вы можете собрать полноценный праздничный стол от закусок до десертов. Здесь нет места случайным продуктам: только проверенные поставщики, честные цены и атмосфера, которая заряжает праздничным настроением.

Приходите за качеством, вкусом и вдохновением для новогоднего стола.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

"ВКонтакте"

"Одноклассники"

Телеграм-канал

Сайт

ООО "Эко-Ярмарка"

Реклама