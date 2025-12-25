От гуся до прошутто. Где в Барнауле купить свежие и вкусные продукты для новогоднего стола
На "Эко-Ярмарке" продают мясо, рыбу, молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое
До главного праздника зимы осталось совсем немного времени, а еще столько надо купить для новогоднего стола. Все необходимое в одном месте, свежее, качественное и по разумным ценам есть на "Эко-Ярмарке".
Мясо и птица
Главное блюдо новогоднего стола заслуживает особого внимания. В мясных рядах "Эко-Ярмарки" представлены свежие и вкусные фермерские продукты:
- гусь или утка – для тех, кто хочет поставить на новогодний стол большое блюдо с ароматной птицей в румяной корочке;
- индейка – диетический и нежный вариант;
- говядина и свинина – для запекания, рагу или сочных стейков.
Вся продукция проходит ветеринарный контроль, а продавцы с удовольствием делятся секретами и рецептами приготовления.
Изысканные закуски и сыры
Новогодний стол невозможно представить без закусок. В сырных павильонах и отделах с деликатесами вас ждут:
- нарезки из вяленого мяса – салями, прошутто, бресола;
- фермерские сыры – от нежной моцареллы до выдержанного чеддера;
- соленья и маринады – хрустящие огурцы, квашеная капуста, маринованные грибы.
Эти продукты станут основой для красивых праздничных тарелок.
Овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты – важная часть новогоднего меню. На "Эко-Ярмарке" вы найдете:
- свежие корнеплоды – картофель, морковь, свеклу для салатов и гарниров;
- зелень – укроп, петрушку, кинзу для украшения блюд;
- фрукты и ягоды – мандарины, гранаты, клюкву для десертов и напитков.
Все это – натуральные продукты, собранные в оптимальный срок и доставленные с минимальными потерями качества.
Сладости и напитки
Завершить праздничный ужин помогут натуральные десерты и напитки:
- мед и варенье – от классического малинового до экзотического из шишек;
- орехи и сухофрукты – для приготовления выпечки или самостоятельной подачи;
- травяные чаи и морсы – теплые и холодные напитки для детей и взрослых.
"Эко-Ярмарка" – место, где вы можете собрать полноценный праздничный стол от закусок до десертов. Здесь нет места случайным продуктам: только проверенные поставщики, честные цены и атмосфера, которая заряжает праздничным настроением.
Приходите за качеством, вкусом и вдохновением для новогоднего стола.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
не сказано где купить САЛО!
всё, праздник загублен!
13:07:03 25-12-2025
Musik (10:14:36 25-12-2025) не сказано где купить САЛО!всё, праздник загублен!... Полукопченой колбасы для оливье. Зачем тебе сало то? Сало это так, при случае.