На Алтае задержали двух депутатов АКЗС — Андрея Чернобая и Юрия Кропотина

Также задержаны несколько активных коммунистов

05 февраля 2026, 10:36, ИА Амител

Депутаты АКЗС Андрей Чернобай и Юрий Кропотин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в четверг утром, 5 февраля, арестовали депутата АКЗС Андрея Чернобая, сообщили в Telegram-канале, связанном с региональным отделением партии.

«Чернобай Андрей, депутат фракции КПРФ, первый секретарь Рубцовского горкома, арестован. И еще задержаны несколько активных коммунистов Алтайского края», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обыски начались утром. Среди задержанных также указываются несколько активных коммунистов, в их числе зампред АКЗС Юрий Кропотин и главный редактор партийной газеты "Голос труда" Дарья Зулина.

Причины задержания и обысков не уточняются.

Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил Клюшникову и Кербер в СИЗО, в декабре их выпустили под подписку о невыезде.

Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям.

Кстати, по схожему обвинению судят еще одного коммуниста — бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова, который фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников. Накануне он выступил в суде с последним словом, где попросил не лишать его свободы и заявил, что готов бороться с фашизмом.