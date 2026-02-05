НОВОСТИПроисшествия

На Алтае задержали двух депутатов АКЗС — Андрея Чернобая и Юрия Кропотина

Также задержаны несколько активных коммунистов

05 февраля 2026, 10:36, ИА Амител

Депутаты АКЗС Андрей Чернобай и Юрий Кропотин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае в четверг утром, 5 февраля, арестовали депутата АКЗС Андрея Чернобая, сообщили в Telegram-канале, связанном с региональным отделением партии.

«Чернобай Андрей, депутат фракции КПРФ, первый секретарь Рубцовского горкома, арестован. И еще задержаны несколько активных коммунистов Алтайского края», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обыски начались утром. Среди задержанных также указываются несколько активных коммунистов, в их числе зампред АКЗС Юрий Кропотин и главный редактор партийной газеты "Голос труда" Дарья Зулина.

Причины задержания и обысков не уточняются.  

Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил Клюшникову и Кербер в СИЗО, в декабре их выпустили под подписку о невыезде.

Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям.

Кстати, по схожему обвинению судят еще одного коммуниста — бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова, который фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников. Накануне он выступил в суде с последним словом, где попросил не лишать его свободы и заявил, что готов бороться с фашизмом.

Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Шумиха и негатив. В СК рассказали, как "некие лица" пытаются повлиять на дело Клюшниковой

Следователь Дмитрий Болдаков подчеркнул, что когда возбуждалось дело, он был готов к тому, что все может выйти в публичную плоскость
Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

10:41:40 05-02-2026

Дорогу расчищают перед выборами?

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:22 05-02-2026

Гость (10:41:40 05-02-2026) Дорогу расчищают перед выборами?... Какие выборы вы о чем, их давно нет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:56 05-02-2026

оо.. коммуняк трут

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:55:21 05-02-2026

Папочки с материалами наверное на многих лежат до нужного момента. Опять же философские вопросы. Зачем идти во власть, как не за деньгами? И зачем деньги без власти?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:43 05-02-2026

Это хорошая новость

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:10 05-02-2026

задержаны несколько активных коммунистов --- опять гонения на коммунистов

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:42 05-02-2026

Как говаривал Гендельф : "Бегите, глупцы"!
Еще не поздно , а то как то взялись за вас

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:20 05-02-2026

А что эти коммунисты сделали за последние 30 лет ...ни чего

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:54 05-02-2026

Гость (11:09:20 05-02-2026) А что эти коммунисты сделали за последние 30 лет ...ни чего ... А ЕР что сделала,кроме повышение пенс. возраста?
Ау!!!

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:57 05-02-2026

Гость (11:09:20 05-02-2026) А что эти коммунисты сделали за последние 30 лет ...ни чего ... Базара нет, масштабы вредительства и воровства совсем несерьезные. Не то, что некоторые за те же 30 лет смогли сделать!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:52 05-02-2026

- Ох и жмут гады, ох жмут... - А кого жмут-то, товарищ, жмут кого? - Сапоги тут новые купил, ох и жмут говорю

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:27 05-02-2026

Почти по Высоцкому...

Все они одной веревкой связаны...
Были все они депутатами...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:15 05-02-2026

Пацан к успеху шёл

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:25 05-02-2026

А кто отвечает за кадры в АКЗС? как конфликт интересов? кто подписывает табеля? кто контролирует выплаты? и т.д. А про коррупцию кто нибудь говорил, под протокол и под роспись с приглашением сотрудников силовых структур?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:30 05-02-2026

Просто Коммунисты стали ЕР подсаживать по всем фронтам, вот вам и гонения начались.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:32 05-02-2026

Гость (12:10:30 05-02-2026) Просто Коммунисты стали ЕР подсаживать по всем фронтам, вот ...
Огласите весь список "подсаживаний", пожалуйста.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:12:15 05-02-2026

капец, у нас что вернулся тоталитаризм с одной единственной партией ЕР? Раньше при социализме она называлась КПСС. Карма та ещё... штука
В Алтайском крае явно преследуют эту партию. Такое преследование может вызвать обратный эффект у электората.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:01 05-02-2026

гость (13:12:15 05-02-2026) капец, у нас что вернулся тоталитаризм с одной единственной ... КПСС никуда и не девалась, все те же люди во власти. На недолгое время сыграли пьеску про развитое государство и демократию и всё.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:15:33 05-02-2026

как показывает история - гонители превращаются в гонимых со временем. Как бы ЕР не постигла участь КПРФ, монархия то крепчает.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:20:33 20-02-2026

Гость (11:45:54 05-02-2026) А ЕР что сделала,кроме повышение пенс. возраста? Ау!!!... Жаль что в 90х ты в памперсах бегал. Если конечно у твоих родителей были на них деньги. Ты бы знал, что сделала Единая Россия.

  0 Нравится
Ответить
