В России отменят комиссию при оплате ЖКУ

На стоимость коммунальных услуг закон не повлияет, заверили в Госдуме

29 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России до конца года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг, заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет rg.ru.

По словам депутата, на стоимость ЖКУ принятие закона не повлияет, так как включать комиссию в тарифы также будет нельзя.

При этом банки рискуют понести определенные потери, но уже ищут решение, которое всех устроит, пояснил Пахомов. Он напомнил, что сейчас уровень комиссий – ниже 1%.

Ранее для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году.