В России отменят комиссию при оплате ЖКУ
На стоимость коммунальных услуг закон не повлияет, заверили в Госдуме
29 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В России до конца года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг, заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет rg.ru.
По словам депутата, на стоимость ЖКУ принятие закона не повлияет, так как включать комиссию в тарифы также будет нельзя.
При этом банки рискуют понести определенные потери, но уже ищут решение, которое всех устроит, пояснил Пахомов. Он напомнил, что сейчас уровень комиссий – ниже 1%.
Ранее для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году.
09:31:35 29-11-2023
Он напомнил, что сейчас уровень комиссий – ниже 1%. - ВО ВРАТЬ ТО!!!
11:49:09 29-11-2023
Гость (09:31:35 29-11-2023) Он напомнил, что сейчас уровень комиссий – ниже 1%. - ВО ВРА... Через Систему Город примерно 1.5% комиссия. Это много, хотелось бы 0.2-0.3%
09:34:15 29-11-2023
Действительно, почему такая ДЕЗИНФОРМАЦИЯ???
09:35:27 29-11-2023
Только свежо предание, да верится с трудом! Наверняка "отыграются" ...... в другом моменте вылезет
09:38:08 29-11-2023
не будет такого укокошить курицу с золотыми яйцами
10:55:44 29-11-2023
Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оплату ЖКХ я не видел - платишь с приложения банка - комиссия ноль. Платил со Сбера, с Тинькова, ноль комиссии. Комиссию в АК берет система Город
11:43:46 29-11-2023
Гость (10:55:44 29-11-2023) Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оп... Хамло же Вы.
11:50:14 29-11-2023
Гость (10:55:44 29-11-2023) Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оп... Сбер тоже берет комиссию около 1%, это ниже чем в Городе, но все же, тоже много
12:13:49 29-11-2023
Гость (11:50:14 29-11-2023) Сбер тоже берет комиссию около 1%, это ниже чем в Городе, но... сбер 1,5
12:25:11 29-11-2023
Гость (10:55:44 29-11-2023) Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оп... Ты наверное сирота, у тебя мама , папа есть, дедушка с бабушкой? Пенсионеры идут своими ногами в банк и платят за жку. За электроэнергию лично заплатила комиссию 50руб.
13:45:40 29-11-2023
Пенс (12:25:11 29-11-2023) Ты наверное сирота, у тебя мама , папа есть, дедушка с ... У меня маме 72 года. Платит через приложение банка ВТБ. Без комиссии.
13:57:14 29-11-2023
Гость (10:55:44 29-11-2023) Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оп... Есть комиссия, только она называется "вознаграждение". Скачайте чек об оплате и посмотрите внимательно
16:07:23 29-11-2023
Гость (13:57:14 29-11-2023) Есть комиссия, только она называется "вознаграждение". Скача... Она называется вознагражение, или благотворительность, когда банк не выдает сдачу до рубля, а списывает себе - ворует просто у клиента эти деньги до рубля. И так с каждого клиента берут, с каждого платежа, копеечка к копеечке - вот откуда триллионы у банкиров.
10:12:48 30-11-2023
Гость (10:55:44 29-11-2023) Вы прибабахнутые все здесь? Никаких комиссий от банков на оп... Можешь считать нас прибабахнутыми и вообще какими угодно. Мы это пережуем и выплюнем. Но вот ты , видимо, за коммуналку ни разу не платил. Банки берут комиссию уже несколько лет.
12:00:49 29-11-2023
чушь собачья, не верю
14:28:46 29-11-2023
Гость (12:00:49 29-11-2023) чушь собачья, не верю... Вы бы уточняли свою позицию, а то непонятно про что именно чушь!
12:55:33 29-11-2023
А в отчетах управляющих компаний плата (комиссия) ООО "Вычислительный центр жкх" (Система город) заложена в тариф за "содержание помещения".
13:07:24 29-11-2023
Гость (12:55:33 29-11-2023) А в отчетах управляющих компаний плата (комиссия) ООО "Вычис... Не во всех. в нашей УК 150 домов и такого в тариф СП не включено.