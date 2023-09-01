От Маслякова до Кадышевой. Кто выступал на День города в Барнауле в разные годы

Вспоминаем, как "зажигали" барнаульцы на празднике

01 сентября 2023, 09:00, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Краевая столица с размахом 2 сентября отметит 293-летие. На главной площади города — Сахарова - в этот день впервые за много лет выступят приглашенные артисты. Некоторых из них можно даже назвать известными. Например, будут "дуть молодые ветра" группы 7Б, выступит певица Диана Завидова, а русская Тина Тёрнер Ольга Кормухина со своим мужем Алексеем Беловым (тот самый из группы "Парк Горького", который играл соло на гитаре в песне Moscow calling) будут исполнять свои хиты. По случаю праздника мы решили вспомнить, кто из звезд эстрады приезжал в Барнаул в разные годы. Немного ностальгии.

Масляков, Озеров и 250-летие

Традиция праздновать День города в Барнауле появилась не так давно – в 1980 году. Тогда столица Алтайского края отмечала 250-летний юбилей. Празднества назначили на 15 августа. Готовиться к юбилею краевой столицы готовились заранее: отремонтировали дороги по проспектам Красноармейский и Социалистический, улицам Полевая, Титова, Георгиева и другим. Высадили более 19 тысяч деревьев, 83 тысяч кустарников, разбили 22 га газонов.

Кроме того, к юбилейной дате успели построить ряд значимых для города объектов: гостиницу "Барнаул", плавательный бассейн, ипподром, крытый рынок, мост через Барнаулку по проспекту Ленина, Речной вокзал, Дом быта, ДК Моторного завода, пять фонтанов, а также установили памятник Ивану Ползунову рядом с "политехом".

Основные торжественные мероприятия прошли на стадионе "Динамо". Почетными гостями праздника стали телезвезды, в числе которых ведущий КВН Александр Масляков и спортивный комментатор Николай Озеров, а также актеры Евгений Матвеев и Павел Санаев. Масляков не только вел концерт, но и потом проехался по Алтайскому краю. В общей сложности на улицы Барнаула отметить юбилей вышло не менее 300 тысяч человек.

Тогда же в Барнауле прошел первый праздничный салют, посвященный Дню города.

Кто выступал в 80-ые и нулевые?

В тяжелое для страны время День города отмечали не с таким большим масштабом. В основном обходились местными артистами. Упор был сделан на спортивные мероприятия.

"Ляпис Трубецкой", Кадышева и "Корни"

Традиция приглашать артистов из Москвы появилась в начале нулевых. Так, например, на площади Сахарова выступала культовая группа "Сплин".

В 2006 году городские власти изначально хотели провести авиашоу, но не хватило денег. Кроме того, отказались от идеи приглашения певца Арсения Бородина, который в тот момент был большой звездой. Вместо этого на площадках Барнаула состоялось байк-шоу, фестиваль национальных культур, а также концерт знаменитой белорусской группы "Ляпис Трубецкой".

В 2007 году Алтайский край с масштабом отмечал свое 70-летие, который традиционно праздновали с Днем города. По этому случаю 15 сентября на площади Сахарова прошел концерт звезд российской эстрады, в котором должны были принять участие Игорь Корнелюк, Виталий Гасаев и группа "Город 312". Однако последние так и не вышли на сцену. В итоге "зажигали" перед барнаульцами только наш земляк Виталий Гасаев, а также Игорь Корнелюк. Тот самый, который известен песней: "Подожди, дожди, дожди".

Легендарный французский певец F.R. David приезжал к нам в 2008 году. F.R. David прославился благодаря своему мега-хиту "Words". В 1982 году его сингл разошелся по всему миру. Любопытно, что этот день рождения был ознаменован тем, что главную площадку впервые переместили с Сахарова на площадь Свободы. Эксперимент оказался неудачным, и уже скоро все вернулось на место.

Долгие годы хедлайнером Дня города были масштабные авиашоу, которые проходили в небе над Речным вокзалом. В 2012 году перед барнаульцами несколько песен исполнил народный артист России, композитор, наш земляк Олег Иванов. Спустя год на День Барнаула выступал еще один наш земляк. Вечерняя эстрадная программа "Город открытых сердец" состояла из концерта известного скрипача Степана Мезенцева, который выступал в сопровождении городских коллективов и группы "Кодла".

284-летие краевая столица отметила с размахом. Бюджет мероприятия вырос почти в два раза, а для привлечения больших артистов на помощь пришли спонсоры. На площади Сахарова свои хиты исполнили известные артисты Надежда Бабкина и Евгений Росс. Завершился праздник традиционным фейерверком, который стал одним из самых красочных за долгие годы.

Российская рок-группа "Смысловые галлюцинации" выступила на площади Сахарова на 285-летие Барнаула. Послушать популярную группу собралось несколько десятков тысяч человек. Коллектив выступал на главной сцене города около часа.

В 2016 году песни "Виновата ли я?","Напилася я пьяна", "Течет ручей" исполнила барнаульцам Надежда Кадышева. Несмотря на специфический репертуар ансамбля, послушать песни пришли несколько тысяч барнаульцев. Через год по случаю открытия гипермаркета "Галактика" городу "подарили" на праздник группу "Корни". Тогда же в Барнауле открыли пешеходную улицу Мало-Тобольскую.

А вот в следующие пять лет День города отмечали исключительно только под песни местных артистов.

А кто выступит в этом году?

С 17.00 начнется программа музыкального фестиваля. В рамках фестиваля для гостей праздника выступят:

С 17.00 до 18.00 – группа Дианы Завидовой;

С 18.00 до 19.00 – группа "Фогель и Ко";

С 19.00 до 20.00 – группа "Рви Меха";

С 20.00 до 21.00 – группа "7Б".

В завершении праздничной программы выступит известная российская рок-певица Ольга Кормухина.

Праздничный фейерверк в 22.00.