Заезжают все реже. Почему барнаульские праздники проходят без знаменитостей
В программе этого года самым зрелищным обещают стать выступления водных акробатов из Екатеринбурга и "Витязей"
18 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Городские праздники в Барнауле проходят без участия знаменитостей – на сцене в основном местные таланты. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснил, почему так происходит и чего не хватает, чтобы увидеть звезд.
Звезда нулевых – группа "Демо" – выступила на гребном канале на открытии международных соревнований, а в Целинном районе на празднике "Земля спорта" зажгла Ольга Серябкина. Пожалуй, это самые громкие выступления для народа этого лета. В последние годы исполнители федерального масштаба на алтайские праздники заезжают все реже. А ведь еще шесть лет назад на алтайской земле спела даже мировая звезда 90-х C.C. Catch.
Были яркие концерты и на День города: в 2016 году в Барнауле спела Надежда Кадышева, а в 2017-м – группа "Корни". В программе этого года самым зрелищным обещает стать выступление водных акробатов из Екатеринбурга. Кроме того, ожидаются гости из Монголии и выступление пилотажной группы "Витязи".
Председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков отметил, что привлечением крупных артистов в первую очередь занимались местные компании, которые хотели бы сделать городу подарок на его день рождения.
«Бюджет города, – деньги, которые собраны в том числе из налогов горожан, – должен пойти на наши коллективы, на наших горожан, на развитие творчества детей и жителей Барнаула. А задача администрации города создать условия для проведения данных мероприятий. Таким образом, прежде всего в бюджете закладываются деньги на обеспечение безопасности. Во-вторых, они идут на техническое обеспечение: установку сцены и хорошую аппаратуру», – заявил Паршков.
Директор по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев объяснил, что бизнес готов поддержать город, но экономическая ситуация диктует свои правила.
«Мы были бы рады усилить День города выступлением какой-то звезды, но у нас нет на это финансовой возможности. Падает спрос, инфляция имеет место быть, скачет курс, санкции не позволяют купить нужное оборудование или какие-то запчасти. Кроме того, кадровый голод. Праздничные расходы напрямую не влияют на деятельность предприятия, поэтому их можно безболезненно убрать», – заявил Локтев.
Кроме того, ценник многих артистов сильно поднялся, ведь их стало меньше. Политическая ситуация сократила предложение на треть. В негласный черный список попали звезды, когда-либо критиковавшие действия властей, выступавшие против спецоперации или уехавшие из страны. Их концерты чаще всего отменяют или запрещают. А те, кто остался, – взвинтили цены. Самые дорогие – Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и Надежда Кадышева. В прошлом году Оренбург потратил 16,5 млн руб. на концерт Shaman на День города – и пока это самое дорогое выступление за бюджетные деньги. Идти по этому пути решаются не все регионы.
07:06:46 18-08-2025
Можно и местными творческими коллективами обойтись. Не та обстановка. Не до жиру.
08:15:57 18-08-2025
Гость (07:06:46 18-08-2025) Можно и местными творческими коллективами обойтись. Не та об...
На местных песнохорок только их родня и ходит.
Больше ни кому не нужны
07:07:34 18-08-2025
корни с кадышевой-отстой
07:09:18 18-08-2025
Газман,шаман. Кому они нужны?
07:12:03 18-08-2025
Все просто: нищий регион. Нету денег - нету песен.
08:16:51 18-08-2025
Гость (07:12:03 18-08-2025) Все просто: нищий регион. Нету денег - нету песен....
Зато колесо строится! Радуйтесь и ликуйте!
08:21:27 18-08-2025
Гость (08:16:51 18-08-2025) Зато колесо строится! Радуйтесь и ликуйте!... Колесо устанавливает частный инвестор или бюджет? Значит частники не хотят вваливать деньги в никому не нужную Мало-Тобольскую.
08:32:21 18-08-2025
Гость (07:12:03 18-08-2025) Все просто: нищий регион. Нету денег - нету песен.... В ГОРОДЕ ЕЩЕ НОРМАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЮТ.
Вы посмотрите,сколько люди получают в сельской местности!!! Откройте ЦЗН, к примеру,Краснощеково:
1. Пекарь- до 28.256
2.Фельдшер- до 26.000
3.Инженер по охране труда- до 35.000
4.Ветеринарный врач-до 35.000
Таких вакансий полным полно в каждом районе.
08:37:55 18-08-2025
Есть с чем сравнить, видела-слушала, наши не хуже, а местами лучше. Меньше техники и спецэффектов, больше души и тепла.
09:18:26 18-08-2025
Гостья из прошлого (08:37:55 18-08-2025) Есть с чем сравнить, видела-слушала, наши не хуже, а местами... На самодеятельность уровня сельского клуба начала 90-х смотри сама. Ну никак не хочет у нас народ вперед идти, залипли в детстве на горшках, сидят и до старости вспоминают, как раньше было хорошо.
09:15:09 18-08-2025
И без них здесь не скучно.Своих талантов полно,а некоторые и лучше заезжих
09:58:03 18-08-2025
Надо пригласить Кислова Вову с группой и пусть поют! дискотеку сделать грандиозную и безплатную для жителей города на площади Свободы и народ пойдёт!!!! Дёшево и сердито!
10:39:14 18-08-2025
Гость (09:58:03 18-08-2025) Надо пригласить Кислова Вову с группой и пусть поют! дискоте... Точно!)))) Чужие песни + кабак = громко и... очень громко! Да и гонорар в тыщщу раз меньше, чем у "звёзд".)))))) А за авторские вы будете платить? Закон есть закон.))))
15:14:46 18-08-2025
Точно, ведь есть же несколько местных групп, со своими песнями, вот их несколько и можно пригласить было. Та же комната культуры, например.
19:15:09 18-08-2025
Зато электричества для всей этой музыки на Старом базаре срочно кому-то потребовалось подвести аж на 230 Киловатт.