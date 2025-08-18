Заезжают все реже. Почему барнаульские праздники проходят без знаменитостей

В программе этого года самым зрелищным обещают стать выступления водных акробатов из Екатеринбурга и "Витязей"

18 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Концерт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Городские праздники в Барнауле проходят без участия знаменитостей – на сцене в основном местные таланты. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснил, почему так происходит и чего не хватает, чтобы увидеть звезд.

Звезда нулевых – группа "Демо" – выступила на гребном канале на открытии международных соревнований, а в Целинном районе на празднике "Земля спорта" зажгла Ольга Серябкина. Пожалуй, это самые громкие выступления для народа этого лета. В последние годы исполнители федерального масштаба на алтайские праздники заезжают все реже. А ведь еще шесть лет назад на алтайской земле спела даже мировая звезда 90-х C.C. Catch.

Были яркие концерты и на День города: в 2016 году в Барнауле спела Надежда Кадышева, а в 2017-м – группа "Корни". В программе этого года самым зрелищным обещает стать выступление водных акробатов из Екатеринбурга. Кроме того, ожидаются гости из Монголии и выступление пилотажной группы "Витязи".

Председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков отметил, что привлечением крупных артистов в первую очередь занимались местные компании, которые хотели бы сделать городу подарок на его день рождения.

«Бюджет города, – деньги, которые собраны в том числе из налогов горожан, – должен пойти на наши коллективы, на наших горожан, на развитие творчества детей и жителей Барнаула. А задача администрации города создать условия для проведения данных мероприятий. Таким образом, прежде всего в бюджете закладываются деньги на обеспечение безопасности. Во-вторых, они идут на техническое обеспечение: установку сцены и хорошую аппаратуру», – заявил Паршков.

Директор по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев объяснил, что бизнес готов поддержать город, но экономическая ситуация диктует свои правила.

«Мы были бы рады усилить День города выступлением какой-то звезды, но у нас нет на это финансовой возможности. Падает спрос, инфляция имеет место быть, скачет курс, санкции не позволяют купить нужное оборудование или какие-то запчасти. Кроме того, кадровый голод. Праздничные расходы напрямую не влияют на деятельность предприятия, поэтому их можно безболезненно убрать», – заявил Локтев.

Кроме того, ценник многих артистов сильно поднялся, ведь их стало меньше. Политическая ситуация сократила предложение на треть. В негласный черный список попали звезды, когда-либо критиковавшие действия властей, выступавшие против спецоперации или уехавшие из страны. Их концерты чаще всего отменяют или запрещают. А те, кто остался, – взвинтили цены. Самые дорогие – Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и Надежда Кадышева. В прошлом году Оренбург потратил 16,5 млн руб. на концерт Shaman на День города – и пока это самое дорогое выступление за бюджетные деньги. Идти по этому пути решаются не все регионы.