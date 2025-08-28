Барнаулу 295 лет. Какие мероприятия пройдут в День города. Инфографика

Главные события праздника, которые нельзя пропустить

28 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Мероприятия в День города / Фото: amic.ru

В этом году Барнаулу исполнится 295 лет. Отмечать главный городской праздник будут в субботу, 30 августа, на различных площадках. Это и концерты, и шоу пилотажной группы "Русские витязи", и многое другое. Каждый барнаулец сможет выбрать мероприятие на свой вкус.

Накануне праздника откроют обновленную городскую Доску почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула.

Основные торжества намечены именно на 30 августа. На площади Сахарова пройдет плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша". В этом году главный городской праздник отметят на площади Свободы. Там пройдут основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. Завершится празднование Дня города концертом известного российского шансонье, уроженца Алтайского края Евгения Росса.

На набережной Барнаула состоится молодежный концерт "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!". В 18 часов, после авиашоу пилотажной группы Воздушно-космических сил Российской Федерации "Русские витязи", начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова. Также набережная станет одной из главных площадок международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай". В нем примут участие творческие делегации из республик Алтай и Тыва, трех аймаков Монголии и Алтайского края.

Концерты пройдут во всех районах краевой столицы. Мы собрали для вас в карточках все события Дня города, которые нельзя пропустить.