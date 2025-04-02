От зеленого до лавандового. Какой будет единая форма алтайских медиков и когда ее введут

"Переоденут" все первичное звено: от терапевтов в поликлиниках до фельдшеров в сельских ФАПах

02 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Новая униформа алтайских медиков / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае идет активная подготовка к внедрению единой формы для всех медработников первичного звена. Образцы медицинской одежды уже представили на коллегии регионального Минздрава в конце марта. Презентацию провела главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова, которой и поручили разработку. Она уверена, что единый корпоративный образ для всех медучреждений станет весомым вкладом в повышение престижа профессии. Тем более что эту практику активно применяют в европейской части страны.

О том, какой будет новая форма, когда ее введут и получится ли одеть всех медиков до единого, Елена Азарова рассказала в беседе с amic.ru.

Оденут, как положено

О разработке единого стиля в одежде медиков в Алтайском крае задумались после появления новых методических рекомендаций, которые в августе 2024-го выпустил Минздрав РФ. Одно из основных требований – цветовая палитра одежды медработника должна быть напрямую связана с его должностным положением.

Как пояснила Азарова, в конце прошлого года краевой министр Дмитрий Попов поручил ей разработать униформу, которая будет соответствовать всем новым стандартам.

По словам главврача, она с самого первого этапа разработки ориентировалась на мнение медиков, которым вскоре и придется носить новую спецодежду.

"Я проводила опросы, в которых поучаствовало почти три тысячи медиков из Алтайского края. Предлагались самые разные варианты. Именно с учетом мнения медиков "нарисовались" картинки, появились приоритеты в разработке", – объяснила специалист.Разработкой униформы занялась барнаульская компания "Лемма", которая выпускает спецодежду. Эскизы прошли через несколько согласований, прежде чем оформиться в окончательный вариант. Его Азарова и представила губернатору Виктору Томенко и главе Минздрава Дмитрию Попову.

Она подчеркнула, что на первом этапе нововведение коснется лишь медучреждений первичного звена: поликлиник, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий. Но оно будет повсеместным – единая форма будет как у медиков в крупных городских медорганизациях, так и у фельдшеров (и даже помощников фельдшера) в небольших сельских ФАПах.

Детям – зеленый, взрослым – синий

В Алтайском крае решили "раскрасить" медиков не только по их должностям, но и по направлению работы – взрослому или детскому.

Медработники, оказывающие помощь детям, будут носить зеленую униформу: врачи – темно-зеленую, средний медперсонал – светло-зеленую.

Медперсонал взрослых поликлиник облачат в синее: врачи будут носить темно-синюю одежду, а среднее звено – голубую.

Для всех младших медработников разработали униформу лавандового оттенка.

Отдельный образ создали для работниц регистратуры: жакеты и юбки голубого цвета.

При этом у всех медиков на груди будет красоваться вышитая эмблема Минздрава Алтайского края.

"По логотипу у нас были вопросы и обсуждения. Но в итоге мы сошлись на том, что это должен быть именно символ алтайского здравоохранения. У нас немало достижений, которыми мы можем гордиться", – сказала специалист.

Белый халат никуда не денется – его будут надевать поверх новой униформы.

Когда всех переоденут?

Уже в ближайшее время Минздрав Алтайского края организует единую закупку для пошива новой униформы, рассказала Елена Азарова. По ее словам, большинство медработников примерят новый образ до конца 2025 года. Но преображения "по щелчку пальцев" всех и разом, скорее всего, не получится.

"Приобретать униформу должны сами медучреждения. Я допускаю, что не у каждой поликлиники получится переодеть всех своих сотрудников сразу. Плюс, у людей разные рост и комплекция. У меня, например, работает медик ростом 210 см – ему халат-то трудно подобрать. Но эти вопросы будут гораздо проще решаться, когда у нас уже будет общий корпоративный стиль. В индивидуальном порядке можно будет подобрать форму нужного оттенка", – сказала главврач. По ее словам, другие руководители поликлиник края согласны с тем, что единый стиль необходим и поможет поднять престиж профессии. Даже без рекомендаций Минздрава РФ решение назрело давно, считает Азарова: в центральной части страны медработники уже давно трудятся в одинаковых униформах. Конечно, впереди всех в этом вопросе Москва, где спецодежду для врачей шьет известная компания Bosco.

Единый подход во внешнем виде не только дисциплинирует персонал, но и создает совсем другое впечатление у пациентов, подчеркивает Азарова.

"Это внутренняя эстетика системы. Не должно быть такого, что человек приходит в медучреждение, а одежда работников там напоминает винегрет. Пациенты совсем по-другому относятся, когда в поликлинике единый стиль. И это удобно – по униформе можно понять, врач или медсестра перед тобой", – отметила специалист. Она добавила, что после внедрения единой формы в поликлиниках региональный Минздрав займется и стационарами. Но там, возможно, цветовое разделение будет еще глубже: по одежде можно будет понять, в каком именно отделении работает сотрудник.