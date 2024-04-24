Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2023 год. Фоторепортаж

Глава региона рассказывает о поддержке участников спецоперации и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве и других результатах

24 апреля 2024, 09:52, ИА Амител

Отчет Виктора Томенко о работе правительства Алтайского края за 2023 год / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 24 апреля, выступает перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства за 2023 год.

В ходе отчета Томенко расскажет о поддержке участников спецоперации и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве, расходах на социальную сферу и других результатах деятельности членов кабмина.

"Ключевыми проблемами здравоохранения остаются доступность и кадры. Отток врачей удалось остановить, но их все равно не хватает, особенно в поликлиниках", – указал глава региона.

Он также отметил, что в 2024 году на 10%, до 22 тысяч, вырастет количество круглогодичных мест размещения в Белокурихе, "Белокурихе Горной", "Бирюзовой Катуни".

Расходы на образование, по словам губернатора, в 2023 году составили почти 59 млрд рублей.