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Отец утонувшего в селе Бочкари мальчика рассказал свою версию событий

По его словам, сын спросил у тренера разрешения зайти в глубокий бассейн, и тот отпустил его без спасательных средств

03 июля 2024, 23:27, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю
Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Отец мальчика, утонувшего в оздоровительном комплексе "Бочкари", рассказал свою версию трагедии. Как сообщает "КП-Барнаул", Константин задался вопросом, почему тренер оставил ребенка плавать без присмотра.

По словам мужчины, его сын спросил разрешения пойти в большой бассейн у своего тренера и тот пустил его без спасательного жилета и иных средств защиты. Там ребенок утонул.

"Сам тренер при этом пошел в другую сторону, а инструктор ушел пить чай, и ребенок, плохо умеющий плавать, остался без надзора. Сын держался за дощечку из пенопласта, потом она выскользнула, и он пошел ко дну", – сказал мужчина.

От тренера, как уверяет отец погибшего, соболезнования поступили лишь 1 июля – в день похорон ребенка, в виде короткого сообщения.

"Меня не отпускает вопрос: как так, почему он (тренер. – Прим. ред.) оставил моего ребенка, практически не умеющего плавать, без внимания. Мне сказали, что тренер сам был в бассейне, купался в это время, хотя по инструкции не должен был этого делать", – добавил родитель.

Мужчина также рассказал, что опубликованное от лица знакомой их семьи сообщение о том, что дело пытаются замять, – неправда.

"Я надеюсь, что накажут виновных, чтобы другие дети не пострадали. Это не несчастный случай. Представители "Бочкарей" тоже не считают это несчастным случаем", – добавил Константин.

Напомним, что инцидент произошел в оздоровительном комплексе "Бочкари" 28 июня. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. По их информации, ребенок не владел достаточными навыками плавания, зашел в глубокий бассейн и утонул. При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты.

В администрации комплекса рассказывали, что сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться. Сами бассейны оборудованы необходимыми средствами плавательной безопасности. Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 10

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Гость

08:38:55 04-07-2024

Ага - взял и признался себе на тюремный срок.

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Гость

09:15:00 04-07-2024

Откуда отец узнал, что тренер сам разрешил ребенку плавать в большом бассейне? Спиритический сеанс?

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Гость

09:26:09 04-07-2024

Походу бабло начинает побеждать добро ...

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Гость

09:46:32 04-07-2024

Так пошёл пить чай? Или плавал в бассейне?...

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я

09:52:51 04-07-2024

от куда отец узнал,что сын подошел и сказал,он же умер.

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я

09:54:52 04-07-2024

то тренер ушел, то купался в бассейне, начинают родственники уже выдумывать лиж бы обвинить

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Гость

11:46:11 04-07-2024

я (09:54:52 04-07-2024) то тренер ушел, то купался в бассейне, начинают родственники... А вы серьезно думаете, что никто не виноват?

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Гость

12:17:28 04-07-2024

Гость (11:46:11 04-07-2024) А вы серьезно думаете, что никто не виноват? ... Пацан выбрал момент, когда никого из взрослых рядом нет, прокрался в большой бассейн, при этом не умея плавать, и утонул. Кто виноват?

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Гость

11:20:54 04-07-2024

теперь в этом бассейне нельзя купаться мин. 5 лет, очень дурная примета

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Гость

11:57:28 04-07-2024

Гость (11:20:54 04-07-2024) теперь в этом бассейне нельзя купаться мин. 5 лет, очень дур... Так тогда во всех водоемах нельзя купаться. Там каждый год тонут пачками.

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