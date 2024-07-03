Отец утонувшего в селе Бочкари мальчика рассказал свою версию событий

По его словам, сын спросил у тренера разрешения зайти в глубокий бассейн, и тот отпустил его без спасательных средств

03 июля 2024, 23:27, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Отец мальчика, утонувшего в оздоровительном комплексе "Бочкари", рассказал свою версию трагедии. Как сообщает "КП-Барнаул", Константин задался вопросом, почему тренер оставил ребенка плавать без присмотра.

По словам мужчины, его сын спросил разрешения пойти в большой бассейн у своего тренера и тот пустил его без спасательного жилета и иных средств защиты. Там ребенок утонул.

"Сам тренер при этом пошел в другую сторону, а инструктор ушел пить чай, и ребенок, плохо умеющий плавать, остался без надзора. Сын держался за дощечку из пенопласта, потом она выскользнула, и он пошел ко дну", – сказал мужчина.

От тренера, как уверяет отец погибшего, соболезнования поступили лишь 1 июля – в день похорон ребенка, в виде короткого сообщения.

"Меня не отпускает вопрос: как так, почему он (тренер. – Прим. ред.) оставил моего ребенка, практически не умеющего плавать, без внимания. Мне сказали, что тренер сам был в бассейне, купался в это время, хотя по инструкции не должен был этого делать", – добавил родитель.

Мужчина также рассказал, что опубликованное от лица знакомой их семьи сообщение о том, что дело пытаются замять, – неправда.

"Я надеюсь, что накажут виновных, чтобы другие дети не пострадали. Это не несчастный случай. Представители "Бочкарей" тоже не считают это несчастным случаем", – добавил Константин.

Напомним, что инцидент произошел в оздоровительном комплексе "Бочкари" 28 июня. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. По их информации, ребенок не владел достаточными навыками плавания, зашел в глубокий бассейн и утонул. При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты.

В администрации комплекса рассказывали, что сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться. Сами бассейны оборудованы необходимыми средствами плавательной безопасности. Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.