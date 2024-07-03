Отец утонувшего в селе Бочкари мальчика рассказал свою версию событий
По его словам, сын спросил у тренера разрешения зайти в глубокий бассейн, и тот отпустил его без спасательных средств
03 июля 2024, 23:27, ИА Амител
Отец мальчика, утонувшего в оздоровительном комплексе "Бочкари", рассказал свою версию трагедии. Как сообщает "КП-Барнаул", Константин задался вопросом, почему тренер оставил ребенка плавать без присмотра.
По словам мужчины, его сын спросил разрешения пойти в большой бассейн у своего тренера и тот пустил его без спасательного жилета и иных средств защиты. Там ребенок утонул.
"Сам тренер при этом пошел в другую сторону, а инструктор ушел пить чай, и ребенок, плохо умеющий плавать, остался без надзора. Сын держался за дощечку из пенопласта, потом она выскользнула, и он пошел ко дну", – сказал мужчина.
От тренера, как уверяет отец погибшего, соболезнования поступили лишь 1 июля – в день похорон ребенка, в виде короткого сообщения.
"Меня не отпускает вопрос: как так, почему он (тренер. – Прим. ред.) оставил моего ребенка, практически не умеющего плавать, без внимания. Мне сказали, что тренер сам был в бассейне, купался в это время, хотя по инструкции не должен был этого делать", – добавил родитель.
Мужчина также рассказал, что опубликованное от лица знакомой их семьи сообщение о том, что дело пытаются замять, – неправда.
"Я надеюсь, что накажут виновных, чтобы другие дети не пострадали. Это не несчастный случай. Представители "Бочкарей" тоже не считают это несчастным случаем", – добавил Константин.
Напомним, что инцидент произошел в оздоровительном комплексе "Бочкари" 28 июня. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. По их информации, ребенок не владел достаточными навыками плавания, зашел в глубокий бассейн и утонул. При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты.
В администрации комплекса рассказывали, что сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться. Сами бассейны оборудованы необходимыми средствами плавательной безопасности. Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.
08:38:55 04-07-2024
Ага - взял и признался себе на тюремный срок.
09:15:00 04-07-2024
Откуда отец узнал, что тренер сам разрешил ребенку плавать в большом бассейне? Спиритический сеанс?
09:26:09 04-07-2024
Походу бабло начинает побеждать добро ...
09:46:32 04-07-2024
Так пошёл пить чай? Или плавал в бассейне?...
09:52:51 04-07-2024
от куда отец узнал,что сын подошел и сказал,он же умер.
09:54:52 04-07-2024
то тренер ушел, то купался в бассейне, начинают родственники уже выдумывать лиж бы обвинить
11:46:11 04-07-2024
я (09:54:52 04-07-2024) то тренер ушел, то купался в бассейне, начинают родственники... А вы серьезно думаете, что никто не виноват?
12:17:28 04-07-2024
Гость (11:46:11 04-07-2024) А вы серьезно думаете, что никто не виноват? ... Пацан выбрал момент, когда никого из взрослых рядом нет, прокрался в большой бассейн, при этом не умея плавать, и утонул. Кто виноват?
11:20:54 04-07-2024
теперь в этом бассейне нельзя купаться мин. 5 лет, очень дурная примета
11:57:28 04-07-2024
Гость (11:20:54 04-07-2024) теперь в этом бассейне нельзя купаться мин. 5 лет, очень дур... Так тогда во всех водоемах нельзя купаться. Там каждый год тонут пачками.