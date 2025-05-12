По 18 мая в краевой столице пройдут испытания на тепловые потери

12 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Сезон отключений горячей воды в Барнауле в этом году начинается с 12 мая. Следующую неделю, до 18 мая, горячей воды не будет у части жителей краевой столицы – из-за испытаний на тепловые потери.

Изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили — это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.

Список домов, в которых отключат горячую воду с 12 мая / Источник: официальный сайт мэрии Барнаула

Напомним, что с 19 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.