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Отключения горячей воды в Барнауле начнутся с 12 мая. Список адресов

По 18 мая в краевой столице пройдут испытания на тепловые потери

12 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Сезон отключений горячей воды в Барнауле в этом году начинается с 12 мая. Следующую неделю, до 18 мая, горячей воды не будет у части жителей краевой столицы – из-за испытаний на тепловые потери.

Изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили — это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.

Список домов, в которых отключат горячую воду с 12 мая / Источник: официальный сайт мэрии Барнаула

Напомним, что с 19 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.

Барнаул Отключения горячей воды
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды

Комментарии 8

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Гость

13:38:03 11-05-2025

как показывает практика по графику идет только отключение, включить по графику у СГК не получается НИКОГДА, все как по пало и куча переделок с отключениями потом. Отвратительно СГК работает

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Гость

13:42:20 11-05-2025

Так бы и сказали что с 12 мая по 2 июня живите без воды горячей. Три недели с тазиками.

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Гость

21:09:36 11-05-2025

И водонагревателем

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Гость

06:55:33 12-05-2025

Даты заявляют сначала одни, на карте зеленая зона должна быть с 19 мая. Дают это в прессу и на сайт. Затем на ходу меняют (см.список выше) - уже 12 мая. Бардак

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Гость

10:05:55 12-05-2025

Гость (06:55:33 12-05-2025) Даты заявляют сначала одни, на карте зеленая зона должна быт... у нас еще интереснее! согласно карте - с 7 июля, а сегодня глядь - в списке адресов на 12 мая... прекрасная новость, спасибо!

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Гость

10:06:06 12-05-2025

По закону не более двух недель могут, за остальное штрафные санкции и перерасчеты в виде компенсаций, но что-то не припомню чтоб делали.

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Злой

15:10:51 13-05-2025

Адреса нет,но вода испарилась. А вот счета придут как полагается

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Гость

15:47:01 13-05-2025

Злой (15:10:51 13-05-2025) Адреса нет,но вода испарилась. А вот счета придут как полага... А почему вы до сих пор счетчики на холодную и горячую воду не установили? Нет расхода, нет оплаты.

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