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Отопительный сезон в Бийске начнется 18 сентября

При этом детсады уже отапливают

17 сентября 2024, 11:47, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: unsplash.com
Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

Отопительный сезон в Бийске начнется 18 сентября, сообщил мэр наукограда Виктор Щигрев.

Причиной для запуска тепла стали низкие температуры.  

Градоначальник призвал руководителей УК, ТСЖ и "различных организаций" проверить готовность зданий и многоквартирных домов к приему теплоносителя.

При этом учреждения дошкольного образования в Бийске начали отапливать с 16-го числа.

Неделей ранее бийчане уже жаловались на холод и просили администрацию запустить тепло в дома, школы и детсады. 

В Барнауле отопительный сезон стартовал с понедельника, 16 сентября.

Бийск отопительный сезон
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Комментарии 3

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Гость

12:06:07 17-09-2024

А у нас то чё? 16-го... 16-го... И нифига!

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Musik

20:48:36 17-09-2024

Гость (12:06:07 17-09-2024) А у нас то чё? 16-го... 16-го... И нифига!... И нефик. Когда остынете - станет и хорошо и пофиг!
Щастья вам!

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Ника

11:47:41 18-09-2024

Рано.щас тепло будет и будет улице греть открытым окнами

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