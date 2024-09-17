Отопительный сезон в Бийске начнется 18 сентября
При этом детсады уже отапливают
17 сентября 2024, 11:47, ИА Амител
Отопительный сезон / Фото: unsplash.com
Отопительный сезон в Бийске начнется 18 сентября, сообщил мэр наукограда Виктор Щигрев.
Причиной для запуска тепла стали низкие температуры.
Градоначальник призвал руководителей УК, ТСЖ и "различных организаций" проверить готовность зданий и многоквартирных домов к приему теплоносителя.
При этом учреждения дошкольного образования в Бийске начали отапливать с 16-го числа.
Неделей ранее бийчане уже жаловались на холод и просили администрацию запустить тепло в дома, школы и детсады.
В Барнауле отопительный сезон стартовал с понедельника, 16 сентября.
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12:06:07 17-09-2024
А у нас то чё? 16-го... 16-го... И нифига!
20:48:36 17-09-2024
Гость (12:06:07 17-09-2024) А у нас то чё? 16-го... 16-го... И нифига!... И нефик. Когда остынете - станет и хорошо и пофиг!
Щастья вам!
11:47:41 18-09-2024
Рано.щас тепло будет и будет улице греть открытым окнами