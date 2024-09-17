При этом детсады уже отапливают

17 сентября 2024, 11:47, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

Отопительный сезон в Бийске начнется 18 сентября, сообщил мэр наукограда Виктор Щигрев.

Причиной для запуска тепла стали низкие температуры.

Градоначальник призвал руководителей УК, ТСЖ и "различных организаций" проверить готовность зданий и многоквартирных домов к приему теплоносителя.

При этом учреждения дошкольного образования в Бийске начали отапливать с 16-го числа.

Неделей ранее бийчане уже жаловались на холод и просили администрацию запустить тепло в дома, школы и детсады.

В Барнауле отопительный сезон стартовал с понедельника, 16 сентября.