Ожидающий приватизации барнаульский Крытый рынок предварительно оценили в 100 млн рублей

Сейчас специалисты продолжают оценку объекта

12 марта 2025, 12:23, ИА Амител

Крытый рынок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость площадей барнаульского Крытого рынка предварительно оценивают в 100 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Парламентарий напомнил, что рынок планируют включить в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы в соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества". Сейчас специалисты продолжают оценку объекта. Как долго она продлится и когда могут состояться торги – он не уточнил.

Семенов также отметил, что целевое назначение рынка планируется сохранить, а продажу будут проводить с обременением – арендаторов оставят работать на прежних площадях.

Напомним, в декабре Росимущество уведомило предпринимателей о расторжении договоров аренды. Причиной стала готовящаяся реализация здания на торгах. Однако позднее действие уведомления было приостановлено.

С 15 января МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай начало заключать договоры с действующими арендаторами барнаульского Крытого рынка в Барнауле, которые хотят сохранить за собой торговые места. Такой договоренности удалось достичь 13 января на встрече инициативной группы с руководителем ведомства Евгением Хижняком.