Ozon, "Яндекс" и Сбер возглавили рейтинг самых любимых брендов россиян

Наибольшую долю в списке заняли товары повседневного спроса

24 сентября 2026, 13:26, ИА Амител

Отзывы, товар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Аналитический центр НАФИ обнародовал рейтинг "Топ‑50 любимых брендов по мнению россиян". Исследование подготовлено при информационной поддержке РБК и индустриальной поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России.

Его базой стал онлайн‑опрос 30 тысяч жителей страны старше 18 лет, охвативший все федеральные округа. Участников просили назвать марку или компанию, которая вызывает у них самые теплые чувства и которую они считают самой любимой.

Лидерами рейтинга стали крупные цифровые и технологические компании, а также ведущие игроки ретейла. В тройку лидеров вошли Ozon, "Яндекс" и Сбер.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева подчеркнула, что ценность рейтинга — не только в абсолютных позициях лидеров, но и в отраслевой структуре списка. Анализ по секторам экономики позволяет увидеть, какие индустрии и товарные группы доминируют в восприятии потребителей.

Наибольшую долю в топ‑50 заняли бренды товаров повседневного спроса — на них приходится 32% списка (16 брендов). Среди них — "Простоквашино", Coca‑Cola, "Добрый", NIVEA, "Яшкино" и "Любятово". Это самый крупный кластер в рейтинге.

На втором месте — сегмент розничной торговли с долей 30% (15 брендов), куда вошли "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и Gloria Jeans. Третью позицию занимают цифровые сервисы и технологии (включая IT, телеком и финтех) — их доля составила 16% (8 брендов): Ozon, "Яндекс", Сбер, Wildberries, Т‑Банк, МТС, VK и "Авито".

Четвертое место — у производителей потребительской электроники и бытовой техники: Samsung, Apple, Sony, Xiaomi, LG и Bosch. На этот сегмент приходится 12% рейтинга (шесть брендов).

"Замыкает пятерку сегментов автомобильная промышленность — Toyota, BMW и Mercedes‑Benz. Эти бренды составили 6% списка (три позиции). Также в топ‑50 попали сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (18‑е место) и энергетическая компания «Газпром» (46‑я строчка)", — указано в публикации.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков отметил, что исследование служит важным индикатором для рынка: оно помогает понять, какие бренды вызывают наибольшую эмоциональную привязанность у потребителей и как меняются их предпочтения со временем.

Для участников рейтинга это инструмент оценки устойчивости своих позиций и эффективности маркетинговых стратегий, а для компаний, пока не вошедших в список, — ориентир для развития и выстраивания коммуникации с аудиторией.