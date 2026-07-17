Объемы продаж средств корейских брендов на российском рынке за последний год выросли кратно — в отдельных сегментах прирост превысил 40–50%

17 июля 2026, 06:42, ИА Амител

Косметика / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В последние годы россияне активно интересуются корейской косметикой, что связано с желанием создать запасы. Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова отметила в беседе с НСН, что основной интерес вызывают уходовые средства, тогда как гигиеническая и декоративная косметика пользуются меньшим спросом.

Скоробогатова подчеркнула, что рост интереса к корейской косметике не является взрывным и не связан с попыткой заменить продукцию из недружественных стран. По ее словам, таможенные пошлины на импорт из таких стран были повышены полтора-два года назад, но это не стало причиной замещения.

«На российском рынке косметики до 80% продукции производится отечественными компаниями. Особенно заметны позиции российских производителей в сегментах гелей для душа, шампуней и жидкого мыла. Уходовые средства также занимают значительную долю, хотя и не лидируют. В сегменте декоративной косметики российская продукция представлена в меньшей степени. В парфюмерии российские бренды занимают преимущественно средний ценовой сегмент», — заключила она.

Ранее сообщалось, что косметический бренд NYX вернулся в Россию.