В ГД объяснили причины интереса американских брендов к возвращению на российский рынок
Это не про "вернуться к привычному", а про бизнес-расчет: спрос остается высоким, ниши свободны, а новые схемы поставок позволяют работать даже в изменившихся условиях
22 июля 2026, 15:05, ИА Амител
Американские компании планируют восстановить свое присутствие на российском рынке, считая его стратегически значимым. Попытки переориентировать продажи на другие страны и найти новых клиентов привели к значительным финансовым потерям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
«Потеря России для них — это не только прямой ущерб от закрывшегося рынка, но и расходы на поиск новых каналов сбыта, выхода на неосвоенные территории, возросшие траты на логистику, перерасчет сроков хранения. Ограничения, введенные Вашингтоном, стали серьезным ударом, испытанием на прочность и принесли ощутимые потери. Больше всего потеряли такие гиганты, как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool, Intel. Ущерб исчисляется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов», — заявил Толмачев.
Он отметил, что Россия исторически была важным и крупным рынком для США. До введения санкций объем американского экспорта, включающего технику, автомобили, текстиль, продукты питания и другие товары, достигал около 30 миллиардов долларов в год, и США находились на пятом месте среди ключевых торговых партнеров России.
Кроме того, Толмачев подчеркнул, что уход с российского рынка вызвал не только прямые финансовые потери, но и дополнительные издержки. Компании были вынуждены коренным образом пересматривать свои стратегии, осваивая новые рынки, перестраивая логистические схемы и адаптируя условия хранения продукции.
«Пристроить продукцию, уже произведенную в соответствии с планами реализации, сложнее, чем найти замену исчезнувшему товару. При этом Вашингтон сделал самое главное, к чему бизнес всегда очень чувствителен, — он сделал сферу международной торговли непрозрачной и непредсказуемой», — объяснил депутат.
Однако, по словам Толмачева, возвращение американских компаний на российский рынок сопряжено с определенными трудностями. В настоящее время в Россию поставляют технику, электронику и прочие товары компании из других стран, предлагающие более привлекательные цены, быструю доставку и качество продукции, не уступающее американскому.
«Конечно, есть успешный пример одной известной сети ресторанов быстрого питания, которая после трансформации фактически вытеснила память о своем предшественнике. С глаз долой — из сердца вон. Поэтому возвращение на российский рынок американскому бизнесу придется рассматривать как выход на новые торговые пространства, а не приход на старые позиции. Сфера успела измениться, и брендам из США придется конкурировать с большим числом компаний, чем прежде», — заключил депутат.
15:14:27 22-07-2026
А что потерял тот же Intel, когда процессоры точно так же продаются в России как и раньше, но теперь путем параллельного импорта? Это россияне потеряли, потому что теперь вынуждены покупать с наценкой и без гарантии
16:54:55 22-07-2026
Гость (15:14:27 22-07-2026) А что потерял тот же Intel, когда процессоры точно так же пр... он потерял потому что дубли, незаконные копирования и прочее раньше контролировал юридически когда был официально на рынке. Теперь не контролирует. Копируй не хочу, комбинируй как хочешь, короче пока свобода
18:36:06 22-07-2026
Гость (16:54:55 22-07-2026) он потерял потому что дубли, незаконные копирования и прочее... Как Вы себе представляете копирование процессора с архитектурой 18 мкм?
19:07:54 22-07-2026
Гость (16:54:55 22-07-2026) он потерял потому что дубли, незаконные копирования и прочее...
Контроль за продажей контрафакта возложен на государственные структуры, а не на производителя. И если сейчас в продаже полно китайских подделок старых процессоров и бу под видом новья, то это не проблема для Интела. Тот сегмент рынка, который предпочитает урвать подешевле, никогда и не был их целевой категорией. Ушел производитель из страны или нет, эти люди бы все равно не купили новый оригинал
15:14:43 22-07-2026
какой бред..
специалист.
17:34:31 22-07-2026
растолмачу для Толмачёва. (15:14:43 22-07-2026) какой бред..специалист. ... Бред этот бренд.Это ты так растолмачил? )Ну ты голова )
18:43:11 22-07-2026
Гость (17:34:31 22-07-2026) Бред этот бренд.Это ты так растолмачил? )Ну ты голова )... и брендам из США придется конкурировать с большим числом компаний, чем прежде»©
прочитал,глаз ами.
20:43:02 22-07-2026
AMD лучше!
09:11:41 23-07-2026
Неактуально, осенью введут новый налог на всю иностранную электронику в размерах утильсбора, все покупайте абаки и счеты.
11:37:41 23-07-2026
потеряли только те, кто за откаты в госуху поставлял
14:04:46 23-07-2026
спрос остается высоким, ниши свободны-! Естественно! Торговля это прибыль, зачем отказываться при морже в 70-90%!