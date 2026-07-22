Это не про "вернуться к привычному", а про бизнес-расчет: спрос остается высоким, ниши свободны, а новые схемы поставок позволяют работать даже в изменившихся условиях

22 июля 2026, 15:05, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Американские компании планируют восстановить свое присутствие на российском рынке, считая его стратегически значимым. Попытки переориентировать продажи на другие страны и найти новых клиентов привели к значительным финансовым потерям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Потеря России для них — это не только прямой ущерб от закрывшегося рынка, но и расходы на поиск новых каналов сбыта, выхода на неосвоенные территории, возросшие траты на логистику, перерасчет сроков хранения. Ограничения, введенные Вашингтоном, стали серьезным ударом, испытанием на прочность и принесли ощутимые потери. Больше всего потеряли такие гиганты, как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool, Intel. Ущерб исчисляется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов», — заявил Толмачев.

Он отметил, что Россия исторически была важным и крупным рынком для США. До введения санкций объем американского экспорта, включающего технику, автомобили, текстиль, продукты питания и другие товары, достигал около 30 миллиардов долларов в год, и США находились на пятом месте среди ключевых торговых партнеров России.

Кроме того, Толмачев подчеркнул, что уход с российского рынка вызвал не только прямые финансовые потери, но и дополнительные издержки. Компании были вынуждены коренным образом пересматривать свои стратегии, осваивая новые рынки, перестраивая логистические схемы и адаптируя условия хранения продукции.

«Пристроить продукцию, уже произведенную в соответствии с планами реализации, сложнее, чем найти замену исчезнувшему товару. При этом Вашингтон сделал самое главное, к чему бизнес всегда очень чувствителен, — он сделал сферу международной торговли непрозрачной и непредсказуемой», — объяснил депутат.

Однако, по словам Толмачева, возвращение американских компаний на российский рынок сопряжено с определенными трудностями. В настоящее время в Россию поставляют технику, электронику и прочие товары компании из других стран, предлагающие более привлекательные цены, быструю доставку и качество продукции, не уступающее американскому.