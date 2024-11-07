Падаем дальше. Алтайский край вновь побьет антирекорд по числу новорожденных за год
По итогам 2024-го в регионе родится на тысячу младенцев меньше, чем в прошлом году, сообщил Дмитрий Попов
07 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
К концу 2024 года Алтайский край снова установит исторический минимум по количеству рожденных детей. Таким прогнозом, который опирается на актуальную статистику, в ходе пресс-конференции поделился министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Глава регионального Минздрава подчеркнул, что уровень рождаемости в крае снижается уже несколько лет подряд.
"В 2022 году у нас было порядка 17,5 тыс. рождений. В 2023-м было уже 16,5 тыс. По этому году мы, предварительно, движемся к показателю 15,5 тыс. То есть еще на тысячу меньше новорожденных у нас будет", – сообщил Попов.
Он также напомнил, что еще в 2012-м Алтайский край был на историческом пике: в тот год родилось более 32 тысяч младенцев. Соответственно, за 12 лет рождаемость в регионе снизилась более чем в два раза.
Кстати, Дмитрий Попов еще год назад предупреждал, что "дна рождаемости" Алтайский край еще не достиг. Министр пояснял, что количество новорожденных снижается по всей стране, и предпосылок к "перелому" пока немного.
Из-за такого серьезного снижения в прошлом году региональный Минздрав даже принял решение временно закрыть несколько роддомов в городах края: в них попросту некому рожать. Медучреждения возобновят работу, когда того потребует демографическая ситуация.
14:03:46 07-11-2024
Показатель работы руководства страны. Россия просто вымирает.
15:44:59 07-11-2024
Внимательный из Б (14:03:46 07-11-2024) Показатель работы руководства страны. Россия просто вымирае... Так оно ни раз говорило, что для обслуживание трубы ей достаточно 25млн человек, правда с 2022 года реже стал слышать этот тезис
19:25:52 07-11-2024
Внимательный из Б (14:03:46 07-11-2024) Показатель работы руководства страны. Россия просто вымирае... нет, везде такаЯ статистика во всех странах кроме нищих индий и китаев (провинций). вы прежде чем хаять родину почитали бы статистику то
14:20:34 07-11-2024
что "дна рождаемости" Алтайский край еще не достиг- считаю что АК давно уже на дне по рождаемости
17:45:24 07-11-2024
Ева (14:20:34 07-11-2024) что "дна рождаемости" Алтайский край еще не достиг- считаю ч...
И предпосылок к "перелому" пока немного.
Молодым жилье в крае купить практически невозможно. Съемное жилье бешенных денег стоит. Зарплаты маленькие. Этого уже достаточно, чтобы задуматься.
19:26:48 07-11-2024
Гость (17:45:24 07-11-2024) И предпосылок к "перелому" пока немного.Молодым жиль... зарплата у двоих 90 тыс, квартира стоит 20 000 . что за бред пишете неясно
21:19:56 07-11-2024
Гость (19:26:48 07-11-2024) зарплата у двоих 90 тыс, квартира стоит 20 000 . что за бред... Богатулечка, да вы Бога за яйца зубами ухватили. А если зарплата на двоих 40-50 тысяч. Им землянку в лесу выкапывать предложите или погреб арендовать? Ваше поведение красивее всего объясняет ситуацию, которая сложилась 07.11.1917 (по новому стилю.) Да и за 20 сейчас предложат в такой тмутаракани...
01:09:57 08-11-2024
Гость (21:19:56 07-11-2024) Богатулечка, да вы Бога за яйца зубами ухватили. А если зарп... ну всегда при капстрое (сейчас Капитализм, ау, проснитесь!) есть нищие и обеспеченные. кто-то живет в домах, кто-то в вагончиках и землянках. Я считаю позорищем отучиться, потратить время и ресурсы и... и в итоге иметь зарплату 20 000??!! Таким и детей иметь нельзя
01:11:44 08-11-2024
Гость (21:19:56 07-11-2024) Богатулечка, да вы Бога за яйца зубами ухватили. А если зарп... вы то-ли с луны, то-ли специально саботируете? 20 000 хрущевка 2 комнаты на Исакова , аллея, красота. Школы, поликлиники, всё рядом. до центра 10 минут пешком
14:24:52 07-11-2024
Очень странно что такие показатели рождаемости! Зарплата растет каждый день, инфляция ниже чем в европе, жилье доступное особенно если через ипотеку, налогообложение мизерное, нам же это из каждого утюга сообщает Росстат, совсем обленились жители Алтайского края.
15:19:29 07-11-2024
Гость (14:24:52 07-11-2024) Очень странно что такие показатели рождаемости! Зарплата рас... точно, все нам мало )))
14:45:42 07-11-2024
Жаль нет разделения сколько из них азиатов.
15:01:23 07-11-2024
Странно))) Финансовые показатели в регионе (по отчетам) стремительно растут, рождаемость падает
15:53:40 07-11-2024
Да,страна парадоксов.А может их вовсе и нет этих парадоксов-всё закономерно?
18:40:40 07-11-2024
Экономисты давно доказали, что рождаемость растет только при определенном уровне благосостояния - не меньше "Х", но и, самое главное, не больше "У". Вот во всей России больше чем "У" )))))))