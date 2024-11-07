Падаем дальше. Алтайский край вновь побьет антирекорд по числу новорожденных за год

По итогам 2024-го в регионе родится на тысячу младенцев меньше, чем в прошлом году, сообщил Дмитрий Попов

07 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / unsplash.com

К концу 2024 года Алтайский край снова установит исторический минимум по количеству рожденных детей. Таким прогнозом, который опирается на актуальную статистику, в ходе пресс-конференции поделился министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что уровень рождаемости в крае снижается уже несколько лет подряд.

"В 2022 году у нас было порядка 17,5 тыс. рождений. В 2023-м было уже 16,5 тыс. По этому году мы, предварительно, движемся к показателю 15,5 тыс. То есть еще на тысячу меньше новорожденных у нас будет", – сообщил Попов.

Он также напомнил, что еще в 2012-м Алтайский край был на историческом пике: в тот год родилось более 32 тысяч младенцев. Соответственно, за 12 лет рождаемость в регионе снизилась более чем в два раза.

Кстати, Дмитрий Попов еще год назад предупреждал, что "дна рождаемости" Алтайский край еще не достиг. Министр пояснял, что количество новорожденных снижается по всей стране, и предпосылок к "перелому" пока немного.

Из-за такого серьезного снижения в прошлом году региональный Минздрав даже принял решение временно закрыть несколько роддомов в городах края: в них попросту некому рожать. Медучреждения возобновят работу, когда того потребует демографическая ситуация.