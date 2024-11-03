В прокат выйдет третий фильм о медвежонке Паддингтоне, новая комедия "Квартета И", триллер с Хью Грантом и другие ленты

03 ноября 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 3"/ Фото: film.ru

Для любителей сходить в кино ноябрь 2024 года скучным не будет. В российском прокате появятся третья часть "Паддингтона", новая комедия "Квартета И", боевик с Лиамом Нисоном, триллер с Хью Грантом, комедия с Майклом Китоном, биографическая лента с Анджелиной Джоли и так далее. Amic.ru собрал главные десять фильмов последнего месяца осени.

"Любовь Советского Союза" (с 7 ноября)

Главным российским фильмом ноября станет драма "Любовь Советского Союза", которую поставили режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, они вместе уже работали над сериалом "Союз спасения. Время гнева".

Новая картина расскажет историю о поколении, не заставшем разрушения революции и хаоса Гражданской войны и живущем в преддверии Великой Отечественной войны. Они мечтали построить новую жизнь, которой не будет места смерти, но на их долю выпали огромные испытания. Фильм обещает дать портрет поколения через трагическую историю жизни одной актрисы, которая была мечтой и любовью всего Советского Союза.

В ленте сыграли Ангелина Стречина ("Пищеблок", "Мир! Дружба! Жвачка!"), Александр Устюгов ("28 панфиловцев", "Вампиры средней полосы"), Роман Мадянов ("12", "Левиафан") и другие актеры.

Возрастной рейтинг – 16+. Оценок на агрегаторах у ленты пока нет.

"Профессионал" (с 7 ноября)

Любители боевиков и ценители актерского таланта Лиама Нисона ("Список Шиндлера", "Заложница") смогут в ноябре сходить на американский фильм "Профессионал".

Лента расскажет о легендарном гангстере, который решает оставить криминальное прошлое и посвятить семье остаток жизни. Он пытается загладить свои ошибки и завоевать потерянное доверие, однако криминальный мир не отпускает его и втягивает в новую заварушку. Удастся ли матерому преступнику из нее выйти, можно будет увидеть в кино. Кстати, кроме Нисона в фильме сыграет Рон Перлман (дилогия "Хелбой", "Сыны анархии").

Возрастной рейтинг – 18+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Хищные земли" (с 7 ноября)

Будет в ноябре и фантастическая лента: фильм под названием "Хищные земли". Картина расскажет о постапокалиптическом будущем, когда остатки человечества должны жить в горах, а все остальное пространство захвачено неизвестными существами, несущими смерть. Но горстка смелых людей спускается вниз и решает столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на Земле.

В фильме сыграли Морена Баккарин (Серия "Дэдпул", "Светлячок"), Энтони Маки (фильмы вселенной "Марвел", "Живая сталь") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценки у ленты пока нет.

"Отец года" (с 7 ноября)

Стоит обратить внимание и на американскую комедию "Отец года". Лента расскажет о преуспевающем арт-дилере и муже по имени Энди, который узнает, что ближайшие три месяца он проведет в компании двух маленьких детей. Детей ждет здоровое питание, жесткая дисциплина и домашние задания. На своей шкуре он должен будет понять, что значит быть хорошим отцом.

У ленты сильный актерский состав. Здесь сыграли Майкл Китон ("Бердмэн", "Бэтмен"), Мила Кунис ("Черный лебедь", "Третий лишний"), Энди Макдауэлл ("День сурка", "Вид на жительство") и другие актеры.

Рейтинг фильма на IMDB – 6,8 балла из 10. На "Кинопоиске" рейтинга у ленты пока нет.

"Еретик" (с 14 ноября)

Увлекательным триллером обещает быть американо-канадский фильм "Еретик". В центре сюжета – две девушки, которых церковная миссия приводит к дому на первый взгляд безобидного мистера Рида. Ничего не подозревая, они оказываются в его ловушке, которая создана для того, чтобы проверить их веру на прочность. Для выживания девушки должны будут пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с чем-то, что не поддается рациональному объяснению. Выбирая, во что верить, они будут делать выбор между жизнью и смертью.

Роль злодея в фильме исполнил Хью Грант ("Джентльмены", "Реальная любовь"), а девушек сыграли Хлоя Ист ("Фабельманы", "Поколение") и Софи Тэтчер ("Книга Бобы Фетта", "Полиция Чикаго").

Возрастной рейтинг – 18+, оценок у ленты пока что нет.

"Манюня: Приключения в деревне" (с 14 ноября)

Конвейер "Манюни" не останавливается. В ноябре нас ждет очередной фильм из этой полюбившейся многим детской франшизы, которая включает в себя сериал и уже четыре фильма, один из которых уже вышел в 2024 году.

На этот раз Манюня, Наринэ и Каринка вместе с Ба едут на летние каникулы в русскую деревню к бабушке Насте. Сначала им там нравится, но потом они начинают скучать и решают ускорить время отъезда домой. Местные мальчики отправляют их к бабке-колдунье, которая вроде как исполняет любые желания. Она соглашается им помочь, но девочки должны выполнить поручения колдуньи. В итоге они попадают в приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок. Что это за приключения, можно увидеть в кино.

Главные роли исполнили знакомые по прошлым фильмам Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие актеры.

Возрастной рейтинг 6+. Оценок у фильма еще нет.

"Конклав" (с 21 ноября)

Ещк одним триллером в ноябре будет британо-американская картина "Конклав" Эдварда Бергера ("На Западном фронте без перемен").

По сюжету после внезапной смерти папы римского готовятся к конклаву, то есть к выбору нового главы католической церкви. Таинством будет руководить кардинал Лоуренс. Духовные лидеры со всей Земли приезжают в Ватикан, чтобы исполнить свой долг. Вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор. Он узнает о тайне, которая способна пошатнуть основы Церкви.

В картине сыграли Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Отель "Гранд Будапешт"), Стэнли Туччи ("Терминал", "Счастливое число Слевина") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценок на агрегаторах у нее пока нет.

"Приключения Паддингтона 3" (с 28 ноября)

Пожалуй, главная зарубежная картина месяца – британо-французская семейная комедия "Приключения Паддингтона 3". Как можно догадаться по названию, это уже третий фильм в серии о медвежонке Паддингтоне. По сюжету, став полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, он отправляется в гости к тетушке Люси на свою родину – в Перу. В дороге с ним случаются приключения. Какие именно – можно будет увидеть в кино.

В фильме снялись Оливия Колман ("Отец", "Фаворитка"), Антонио Бандерас ("Дети шпионов", "Маска Зорро"), Джим Бродебент ("Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Облачный атлас"), Имелда Стонтон ("Корона", "Малефисента") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты – 6+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Один день в Стамбуле" (с 28 ноября)

Новая лента "Квартета И" ("День выборов", "О чем говорят мужчины") под названием "Один день в Стамбуле" должна была выйти еще 22 февраля 2024 года, однако тогда фильм перенесли. Теперь его покажут 28 ноября 2024 года.

По сюжету четыре друга едут в Стамбул, чтобы увидеться со своим приятелем Вадимом, но узнают, что он умер. В итоге один день в столице Турции становится вечером памяти Вадима. Друзья вспоминают случаи из жизни и свое прошлое.

Главные роли сыграют участники "Квартета И" Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов, которые запомнились по фильмам "О чем говорят мужчины", "День радио", "День выборов" и другим.

На агрегаторах фильм пока не оценили. Возрастной рейтинг – 16+.

"Мария" (с 28 ноября)

28 ноября на экранах появится и итало-германская биографическая драма "Мария" с Анджелиной Джоли ("Подмена", "Мистер и миссис Смит") в главной роли. Срежиссировал фильм Пабло Ларраин ("Джеки", "Нет").

Действие ленты разворачивается в сентябре 1977 года. Ушедшая на пенсию всемирно известная оперная дива Мария Каллас живет в Париже в красивой квартире. Она беседует с галлюцинациями, с дворецким и слушает комплименты от кухарки. Зрители смогут увидеть, каким был закат карьеры певицы.

Кроме Анджелины Джоли, в ленте сыграли Коди Смит-Макфи ("Дорога", "Элвис"), Валерия Голино ("Человек дождя", "Фрида"), Пьерфранческо Фавино ("Гонка", "Ангелы и демоны") и другие.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок у ленты пока нет.

Что будет в "сером" прокате?

С 31 октября в российских кинотеатрах появится третья часть супергеройской серии о Веноме под названием "Веном: Последний танец". В США лента вышла 25 октября, и спустя неделю появилась в России. Однако с 7 по 13 ноября фильм (впрочем, как и другие ленты по "серому" прокату) показывать не будут, писал "Бюллетень кинопрокатчика". Дело в том, что площадки заключили соглашение с дистрибьютером "Централ Партнершип", который выпускает картину "Любовь Советского Союза".

22 ноября в западных кинотеатрах также выйдет "Гладиатор 2" Ридли Скотта, так что вполне вероятно, что в последние дни ноября – в начале декабря лента может появиться в российских кинотеатрах. А вот мультфильм "Моана 2", который выйдет в США 27 ноября, вряд ли появится в ноябре – ждать его нужно будет уже в декабре.