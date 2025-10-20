Память священномученика Василия Климова почтили в Бийске

Священника арестовали в 1937 году и расстреляли

Память выдающегося государственного и общественного деятеля Сибири, священномученика Василия Климова почтили в Бийске.

18 октября в Городском дворце культуры прошел вечер-концерт, посвященный 155-летию со дня рождения депутата III Государственной Думы Российской Империи от Томской губернии Василия Климова. Участие в нем приняли и активисты Алтайского реготделения ЛДПР, сообщает пресс-служба партии.

Жители наукограда до сих пор помнят добрые дела отца Василия. А потому всегда приходят на мероприятия в его честь.

«ЛДПР всегда выступала за сохранение памяти о героях прошлых, тех, кто защищал своих сограждан, невзирая ни на чины, ни на лишения. О таких людях нужно рассказывать как можно больше», – подчеркнул координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Василий Климов родился в Барнауле, после окончания духовной семинарии в 1902 году переехал в Бийск и стал настоятелем Александро-Невского собора. Здесь же он заведовал приходской школой и был председателем "попечительства о бедных".

И даже после прихода советской власти Климов продолжил службу священником. В 1937 году его арестовали, пытали и расстреляли. Реабилитировали в 1958-м.

Уже много лет общественники проводят разные мероприятия в честь отца Василия. Среди организаторов – Вячеслав Ниниченко, офицер-подводник, заслуженный врач РФ, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

Вскоре в Бийске планируют поставить памятник Василию Климову – перед собором Александра Невского.

«Мы глубоко убеждены: это место станет благословенным не только для молодых семей, но в первую очередь для тех, кто стоит на защите нашей державы», – отметил Вячеслав Ниниченко.