Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила экс-глава МИД Австрии

Момент для перемирия выбран удачно, отметила Кнайсль

20 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Карин Кнайсль / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие – это жест, который может стать первым шагом к действиям по прекращению огня, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства призвал Украину последовать примеру России. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос. Путин также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

"Пасхальное перемирие – это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам – военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", – сказала экс-министр.

Карин Кнайсль надеется, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить перемирие и после Пасхи. Он подчеркнул, что в его рамках Украина будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". По его словам, в случае если тишина "воцарится", перемирие можно продлить и после Пасхи.