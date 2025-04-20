Зеленский предложил продлить перемирие после Пасхи
Перемирие можно продлить в том случае, если тишина "воцарится", заявил украинский президент
20 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Украина хочет продлить предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что в рамках перемирия Украина будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". По его словам, в случае если тишина "воцарится", перемирие можно продлить и после Пасхи.
"Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", – сказал он.
Украинский президент отметил, что ожидает докладов по обстановке в зоне боевых действий.
Напомним, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства призвал Украину последовать примеру России. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.
Российский лидер также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.
13:32:05 20-04-2025
Чем отличается еврейская пасха от православной? Еврейская пасха закончилась 19 апреля.
14:15:39 20-04-2025
Этому парню верить нельзя.
15:17:27 20-04-2025
Перемирие или мир? Говорливый..
20:50:16 20-04-2025
нашкодил и в кусты зеля или снова порошок просроченный подвезли.
сдавайся а то двухсотым оформят
05:11:05 21-04-2025
по моему он издевается над нами
10:41:28 21-04-2025
по моему он издевается над нами ... Поздно же вы это поняли ! С хохлами нельзя иметь дела .