Зеленский предложил продлить перемирие после Пасхи

Перемирие можно продлить в том случае, если тишина "воцарится", заявил украинский президент

20 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Украина хочет продлить предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в рамках перемирия Украина будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". По его словам, в случае если тишина "воцарится", перемирие можно продлить и после Пасхи.

"Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", – сказал он.

Украинский президент отметил, что ожидает докладов по обстановке в зоне боевых действий.

Напомним, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства призвал Украину последовать примеру России. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.

Российский лидер также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.