НОВОСТИПроисшествия

Пашу Техника ввели в искусственную кому

Рэпер находится в тяжелом состоянии

27 марта 2025, 22:40, ИА Амител

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"
Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

Российского рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Как рассказал менеджер артиста, он находится в тяжелом состоянии. Его слова передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Изначально он узнал, что Паша Техник лежит под капельницей, но уже спустя час близкие рэпера сообщили, что его подключили к аппарату ИВЛ.

При этом менеджер артиста не теряет оптимизма – он уверен, что врачам удастся улучшить состояние Паши Техника.

"Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет", – сказал он.

Пока не уточнялось, что стало причиной ухудшения состояния рэпера, но, по словам менеджера, "дела так себе".

Ранее в Барнауле отменили концерт Паши Техника. Он должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – всех обладателей билетов пригласили на концерт Паши Техника в Новосибирске, который должен пройти 4 апреля.

Позже стало известно, что отмены концерта добилась кибердружина "Русской общины". Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев отметил, что причиной для отмены выступления стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". Поэтому общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.

Паша Техник / Скриншот из шоу

Глава алтайского Минкульта высказалась о запрете концерта Паши Техника в Барнауле

По словам Безруковой, региональное Минкультуры только дало рекомендации площадке, а запретить концерт ведомство не может
НОВОСТИКультура
музыка

Комментарии 14

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Musik

22:46:03 27-03-2025

Расстроился.

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Элен без ребят

10:16:23 28-03-2025

бггг

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Гость

22:51:32 27-03-2025

Опять передоз?

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Гость

23:22:48 27-03-2025

Стоило только перейти на ЗОЖ

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Гость

00:29:00 28-03-2025

помер максим? ну и хрен с ним, как говорится

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Гость

05:37:32 28-03-2025

Новичок?

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Гость

06:27:20 28-03-2025

Да это естественное состояние рэперов. Норм все

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Гость

06:53:42 28-03-2025

Это все из за скинов из русской общины. Довели гениального исполнителя до цугундера.

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Гость

07:31:38 28-03-2025

Довели человека до цугундера, православные активисты.

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Гость

07:34:38 28-03-2025

Кто это? Почему о нём новость? Нам что теперь делать? Переживать?

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Элен без ребят

10:14:43 28-03-2025

зож- опасная штука, ага

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Гость

10:33:32 28-03-2025

что теперь про всех наркоманов писать будут?

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235235325325

11:54:41 28-03-2025

Чем же заболел этот эээ.... артист?
Съел что-то не то? Скурил что-то не то? Вколол что-то не то?
Ай ай ай, какая досада (нет)

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Гость

18:02:56 28-03-2025

Кто это и на кой это?

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