Пашу Техника ввели в искусственную кому
Рэпер находится в тяжелом состоянии
27 марта 2025, 22:40, ИА Амител
Российского рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Как рассказал менеджер артиста, он находится в тяжелом состоянии. Его слова передает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Изначально он узнал, что Паша Техник лежит под капельницей, но уже спустя час близкие рэпера сообщили, что его подключили к аппарату ИВЛ.
При этом менеджер артиста не теряет оптимизма – он уверен, что врачам удастся улучшить состояние Паши Техника.
"Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет", – сказал он.
Пока не уточнялось, что стало причиной ухудшения состояния рэпера, но, по словам менеджера, "дела так себе".
Ранее в Барнауле отменили концерт Паши Техника. Он должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – всех обладателей билетов пригласили на концерт Паши Техника в Новосибирске, который должен пройти 4 апреля.
Позже стало известно, что отмены концерта добилась кибердружина "Русской общины". Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев отметил, что причиной для отмены выступления стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". Поэтому общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.
22:46:03 27-03-2025
Расстроился.
10:16:23 28-03-2025
бггг
22:51:32 27-03-2025
Опять передоз?
23:22:48 27-03-2025
Стоило только перейти на ЗОЖ
00:29:00 28-03-2025
помер максим? ну и хрен с ним, как говорится
05:37:32 28-03-2025
Новичок?
06:27:20 28-03-2025
Да это естественное состояние рэперов. Норм все
06:53:42 28-03-2025
Это все из за скинов из русской общины. Довели гениального исполнителя до цугундера.
07:31:38 28-03-2025
Довели человека до цугундера, православные активисты.
07:34:38 28-03-2025
Кто это? Почему о нём новость? Нам что теперь делать? Переживать?
10:14:43 28-03-2025
зож- опасная штука, ага
10:33:32 28-03-2025
что теперь про всех наркоманов писать будут?
11:54:41 28-03-2025
Чем же заболел этот эээ.... артист?
Съел что-то не то? Скурил что-то не то? Вколол что-то не то?
Ай ай ай, какая досада (нет)
18:02:56 28-03-2025
Кто это и на кой это?