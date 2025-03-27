Рэпер находится в тяжелом состоянии

27 марта 2025, 22:40, ИА Амител

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

Российского рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Как рассказал менеджер артиста, он находится в тяжелом состоянии. Его слова передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Изначально он узнал, что Паша Техник лежит под капельницей, но уже спустя час близкие рэпера сообщили, что его подключили к аппарату ИВЛ.

При этом менеджер артиста не теряет оптимизма – он уверен, что врачам удастся улучшить состояние Паши Техника.

"Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет", – сказал он.

Пока не уточнялось, что стало причиной ухудшения состояния рэпера, но, по словам менеджера, "дела так себе".

Ранее в Барнауле отменили концерт Паши Техника. Он должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – всех обладателей билетов пригласили на концерт Паши Техника в Новосибирске, который должен пройти 4 апреля.

Позже стало известно, что отмены концерта добилась кибердружина "Русской общины". Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев отметил, что причиной для отмены выступления стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". Поэтому общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.