Глава алтайского Минкульта высказалась о запрете концерта Паши Техника в Барнауле
По словам Безруковой, региональное Минкультуры только дало рекомендации площадке, а запретить концерт ведомство не может
25 марта 2025, 16:50, Антон Дегтярев
Министерство культуры Алтайского края не запрещало концерт рэпера Паши Техника в 2025 году и выступление исполнителя Хolidayboy в 2024-м. В обоих случаях ведомство получило обращение граждан и после этого направило рекомендации концертным площадкам. Окончательные решения о запрете мероприятия принимали руководители клубов. Об этом amic.ru рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта.
По словам министра культуры края, ведомство "реагирует на все, что происходит на концертных площадках региона". Минкульт не может закрыть частные клубы, бары и другие концертные залы. Да и права запрещать какие-либо мероприятия в частных заведениях у министерства нет, подчеркнула Безрукова. Однако ведомство может дать владельцам клубов свои рекомендации, на основании которых они решают, проводить концерт или нет.
"О существовании и первого, и второго исполнителя я узнала из обращений граждан. Это не входит в мои музыкальные интересы. Поэтому я была вынуждена послушать их и открыть их тексты. Граждане решили, что это что-то некультурное, поэтому надо написать нам. Но мы не разрешительная и не запретительная инстанция, наша компетенция не распространяется на частные площадки. Тем не менее ничего зазорного не вижу в том, чтобы сформулировать тезис: с нашей точки зрения этот контент не соответствует указу президента о традиционных ценностях. В нашей практике были случаи, когда, опираясь на наше мнение, площадка концерт отменяла. Окончательное решение могут принять только они – заказчики мероприятия", – пояснила Безрукова.
Напомним, в марте 2025 года кибердружина "Русской общины" добилась отмены концерта рэпера Паши Техника (на него стоял строгий возрастной ценз 18+), который должен был пройти 5 апреля в клубе "Фараон". Общественники направили жалобу на исполнителя в прокуратуру, в региональное Министерство культуры, а также в мэрию Барнаула. По словам руководителя "Русской общины" в Алтайском крае Романа Васильева, причиной для написания обращения стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом виде". Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Год назад, в апреле 2024-го, "Русская община" добилась отмены концерта рэпера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Министерство культуры Алтайского края рекомендовало организаторам не проводить это мероприятие. О запрете этого и других концертов Роман Васильев рассказывал в недавнем интервью amic.ru.
17:24:39 25-03-2025
Да не тратьте свое лицемерие на объяснения - Паша этот и так никому не уперся.
17:32:56 25-03-2025
Запрещайте без объяснения причин. Народ поддерживает запрещение всякой бескультурщины.
17:44:21 25-03-2025
Алексей (17:32:56 25-03-2025) Запрещайте без объяснения причин. Народ поддерживает запреще... За народ не надо мазаться. Говори за себя.
18:20:29 25-03-2025
Так у нас и спиртное в праздничные дни никто не запрещает продавать, а только рекомендуют ограничить продажу. Кто ж не против ветра .....
06:37:09 26-03-2025
не опубликовали бы это и не знал бы кто это
10:03:36 26-03-2025
В корее тоже хорошо
20:56:37 26-03-2025
Не надо обсуждать и вообще слушать бредни на Ютубе каких-то никчемных персонажей !!!
Где тут музыкант ???
Народ , уже скоро помойку будет продвигать за ресторан !!!
Такую блевату только люмпены и дауны слушать могут !!!
Молодцы в Минкульте и Русской общине !!