Глава алтайского Минкульта высказалась о запрете концерта Паши Техника в Барнауле

По словам Безруковой, региональное Минкультуры только дало рекомендации площадке, а запретить концерт ведомство не может

25 марта 2025, 16:50, Антон Дегтярев

Паша Техник / Скриншот из шоу "Кстати" в ВК Видео

Министерство культуры Алтайского края не запрещало концерт рэпера Паши Техника в 2025 году и выступление исполнителя Хolidayboy в 2024-м. В обоих случаях ведомство получило обращение граждан и после этого направило рекомендации концертным площадкам. Окончательные решения о запрете мероприятия принимали руководители клубов. Об этом amic.ru рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта.

По словам министра культуры края, ведомство "реагирует на все, что происходит на концертных площадках региона". Минкульт не может закрыть частные клубы, бары и другие концертные залы. Да и права запрещать какие-либо мероприятия в частных заведениях у министерства нет, подчеркнула Безрукова. Однако ведомство может дать владельцам клубов свои рекомендации, на основании которых они решают, проводить концерт или нет.

"О существовании и первого, и второго исполнителя я узнала из обращений граждан. Это не входит в мои музыкальные интересы. Поэтому я была вынуждена послушать их и открыть их тексты. Граждане решили, что это что-то некультурное, поэтому надо написать нам. Но мы не разрешительная и не запретительная инстанция, наша компетенция не распространяется на частные площадки. Тем не менее ничего зазорного не вижу в том, чтобы сформулировать тезис: с нашей точки зрения этот контент не соответствует указу президента о традиционных ценностях. В нашей практике были случаи, когда, опираясь на наше мнение, площадка концерт отменяла. Окончательное решение могут принять только они – заказчики мероприятия", – пояснила Безрукова.

Напомним, в марте 2025 года кибердружина "Русской общины" добилась отмены концерта рэпера Паши Техника (на него стоял строгий возрастной ценз 18+), который должен был пройти 5 апреля в клубе "Фараон". Общественники направили жалобу на исполнителя в прокуратуру, в региональное Министерство культуры, а также в мэрию Барнаула. По словам руководителя "Русской общины" в Алтайском крае Романа Васильева, причиной для написания обращения стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом виде". Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Год назад, в апреле 2024-го, "Русская община" добилась отмены концерта рэпера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Министерство культуры Алтайского края рекомендовало организаторам не проводить это мероприятие. О запрете этого и других концертов Роман Васильев рассказывал в недавнем интервью amic.ru.