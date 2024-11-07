Патрушев согласился с идеей увеличения пошлин на вино из недружественных стран
Сбор может вырасти до 50%
07 ноября 2024, 17:55, ИА Амител
Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с 25% до 30-50%, чтобы стать источником финансирования для развития российского виноделия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.
В прошлом году правительство повысило ввозные пошлины на вина с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, а с августа повысило до 25%, но не менее 2 долларов за литр, пишет РИА Новости.
"Я согласен, что пошлина должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может – до 50%. Это позволит сформировать источник для развития российского виноградарства. Мы не будем занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам, а будем исходить из необходимой достаточности для увеличения поддержки", – сказал Патрушев.
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев предложил поднять пошлину до запретительного уровня в 200%. Патрушев напомнил, что на господдержку виноделия заложено 3,5 миллиарда рублей в этом году и 4 миллиарда – в следующем. Если установить запретительную пошлину, источника не будет, добавил вице-премьер, отметив планы правительства по увеличению господдержки отрасли.
В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.
17:59:48 07-11-2024
По логике этой пошлиной наказать бы недружественные страны (за то, что они нам недружественные), но наказан будет конечный потребитель. Как всегда.
23:23:05 07-11-2024
Денис (17:59:48 07-11-2024) По логике этой пошлиной наказать бы недружественные страны (... Винище пусть недобитые дворяне того.
Водка укрепляет пролетарский организм!
01:12:22 08-11-2024
Челябинские виноградники в прошлое?
09:41:04 08-11-2024
Если бы он думал о людях, то вместо повышения поборов за нормальное импортное вино, убрал бы эти поборы с производителей отечественной бурдамаги, особенно, крымской... и то и приплачивал бы тем, кто эти сладкие помои пьёт.
10:23:57 08-11-2024
Радеет за народ ))) Знает, что мы соскучились по трем топорам
14:21:55 08-11-2024
Видимо опыт АвтоВаза покоя не дает. Зачем делать вино, а не помои. Мы лучше запретим ввозить импортное, чтобы свои помои дороже продавать можно было.