Патрушев согласился с идеей увеличения пошлин на вино из недружественных стран

Сбор может вырасти до 50%

07 ноября 2024, 17:55, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/497088

Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с 25% до 30-50%, чтобы стать источником финансирования для развития российского виноделия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.

В прошлом году правительство повысило ввозные пошлины на вина с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, а с августа повысило до 25%, но не менее 2 долларов за литр, пишет РИА Новости.

"Я согласен, что пошлина должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может – до 50%. Это позволит сформировать источник для развития российского виноградарства. Мы не будем занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам, а будем исходить из необходимой достаточности для увеличения поддержки", – сказал Патрушев.

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев предложил поднять пошлину до запретительного уровня в 200%. Патрушев напомнил, что на господдержку виноделия заложено 3,5 миллиарда рублей в этом году и 4 миллиарда – в следующем. Если установить запретительную пошлину, источника не будет, добавил вице-премьер, отметив планы правительства по увеличению господдержки отрасли.

В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.