Павлу Дурову подарили ник в Telegram стоимостью 8 млн рублей
По словам предпринимателя, в течение девяти лет юзернейм принадлежал некоему Павлу Федорову. В этом году он избавился от него, выставив на аукцион
23 апреля 2024, 21:45, ИА Амител
Основателю Telegram Павлу Дурову подарили ник в мессенджере @pavel за 8 млн рублей. В своем канале он рассказал, что ник приобрели на платформе Fragment.
По словам предпринимателя, в течение девяти лет юзернейм принадлежал некоему Павлу Федорову. В этом году он избавился от него, выставив на аукцион. Его приобрел некий криптоинвестор с ником @founder. Итоговая стоимость составила 15 тысяч TON (почти 8 млн рублей).
Дуров выразил благодарность пользователю за роскошный подарок и поздравил продавца с выгодной сделкой. Ник он присвоил своему официальному каналу – он находится в перечне "коллекционных имен пользователей", находящемся на боковой панели.
22:19:08 23-04-2024
Капиталисты (
09:34:18 24-04-2024
налоговая возбудилась... ищут федорова