Павлу Дурову подарили ник в Telegram стоимостью 8 млн рублей

По словам предпринимателя, в течение девяти лет юзернейм принадлежал некоему Павлу Федорову. В этом году он избавился от него, выставив на аукцион

23 апреля 2024, 21:45, ИА Амител

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Основателю Telegram Павлу Дурову подарили ник в мессенджере @pavel за 8 млн рублей. В своем канале он рассказал, что ник приобрели на платформе Fragment.

По словам предпринимателя, в течение девяти лет юзернейм принадлежал некоему Павлу Федорову. В этом году он избавился от него, выставив на аукцион. Его приобрел некий криптоинвестор с ником @founder. Итоговая стоимость составила 15 тысяч TON (почти 8 млн рублей).

Дуров выразил благодарность пользователю за роскошный подарок и поздравил продавца с выгодной сделкой. Ник он присвоил своему официальному каналу – он находится в перечне "коллекционных имен пользователей", находящемся на боковой панели.