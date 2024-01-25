Пчелы и алкоголь. Как прошла первая в этом году сессия алтайских депутатов

Январская сессия в этом году совпала с Днем российского студенчества

25 января 2024, 14:00, ИА Амител

Сессия АКЗС 25 января / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 25 января. В начале заседания депутаты минутой молчания почтили память 27 мирных граждан, погибших в результате обстрела Донецка 21 января.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В целом народные избранники пришли на сессию веселыми и отдохнувшими после новогодних праздников. И успели обсудить алтайских пчел, химикаты и продажу алкоголя по праздникам. Подробнее о судьбе законопроектов читайте на amic.ru, а еще смотрите наш фоторепортаж с сессии.

Сессия АКЗС 25 января / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru