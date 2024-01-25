"Поставить на пузе крестик". В АКЗС предложили внести алтайских пчел в Красную книгу

Предложение, судя по всему, задело большинство депутатов. И заставило их не сдерживаться в высказываниях

25 января 2024, 11:55, Анастасия Чебакова

Сессия АКЗС 25 января / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 25 января в окончательной редакции скорректировали закон о пчеловодстве. Поправки касались ужесточения правил применения фермерами пестицидов. И если раньше пчелиная тема не вызывала такого интереса среди народных избранников, то в этот раз обсуждение перетекло в бурную дискуссию и стало поводом для шуток. Рассказываем подробнее.

Что за "пчелиные" поправки приняли депутаты?

Подробнее о них мы писали здесь. Теперь фермеры должны будут оповещать население не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять об обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Помимо конкретной даты, они должны будут указывать кадастровый номер участка, адрес либо местоположение территории, где пройдут протравы; способ применения (воздушный или наземный); наименования и дозировку пестицидов; рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Всю эту информацию фермеры должны будут размещать в СМИ (как печатных, так и электронных) и на цифровой платформе "Респак".

Пчелам место в Красной книге

Этих мер будет недостаточно в борьбе с массовым истреблением полезных насекомых, заявили "Коммунисты России". Партийцы предложили еще одну поправку к закону: внести всех пчел в Красную книгу.

Глава аграрного комитета Сергей Серов разъяснил инициаторам, что в Красную книгу уже внесены несколько видов пчел, обитающих в регионе, например, "плотник", шмель армянский и другие. И отметил: Красная книга входит в зону ответственности краевого правительства, а не депутатов, а потому предложение не может быть принято. Но есть и еще кое-что.

"Чтобы внести все виды пчел в Красную книгу, необходимо проводить научный мониторинг, финансирование работ. И самое главное, всех пчел мы должны немедленно изъять из хозяйственного использования и выпустить в природу. То есть семь тысяч пчеловодов должны будут искать другую работу. Поправка ставит крест на пчеловодческой отрасли", – высказался о предложении Серов.

Сергей Серов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ему возразил инициатор поправки, комросс Сергей Малинкович: "Почему люди работы лишатся? Что за вольные выводы? Ничего они не лишатся". Впрочем, беспокоит его не только пчелиная отрасль, но и другие проблемы в животном мире.

"А что с лошадьми происходит? Постоянно истребляют. Заголовки страшные в СМИ, мне пишут люди со всей страны", – обратил внимание коллег депутат.

Депутат кинул камень в огород профильного ведомства: "Минсельхоз только может Малинковича на пикетах гонять, а не пчел защищать".

Сергей Малинкович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социалистка Евгения Боровикова укорила коллегу-коммуниста в том, что он плохо разобрался в вопросе, "в противном случае у него бы не возникало подобных предложений".

"Я представляю себе такую картину: мы отлавливаем пчел, которых изначально выпустили из хозяйствующих субъектов, ставим на пузе крестик и выпускаем на вольные поля. Затем мы не сможем срывать цветочки, потому что так мы будем морить пчел голодом. А если человек перепутает муху, пчелу, осу и вдруг убьет, какая будет ответственность?" – указала на недостатки поправки Боровикова, предложив Малинковичу самому отправиться в районы для подсчета пчел.

Не мог не выступить и единоросс Сергей Писарев, в зоопарке которого живут 16 краснокнижных животных.

"Все мои животные имеют жесточайшие ограничения по работе с ними. Если мы внесем пчел в Красную книгу, работать с ними будет невозможно. Потому что федеральный закон защищает животных лучше, чем человека", – присоединился к "несогласным" Писарев.

"Односторонний закон"

Некоторых коллег и вовсе возмутило повышенное внимание к пчелам. Депутат от ЛДПР Людмила Цивилева подчеркнула, что вклад пчеловодов в развитие экономики региона не сопоставим с вкладом фермеров, а потому не заслуживает "столь пристального внимания".

В защиту пасечников выступил Сергей Серов. Он перечислил их заслуги перед экономикой региона.

"Пчеловоды, зарегистрированные как физлица, работают на доход семьи, обеспечивают население хорошим продуктом. Те, кто работают как юрлица, платят налоги, дают рабочие места. Мед – один из главных брендов Алтайского края. Мы его поставляем за границу и даже в США!" – пояснил Серов.

"То, что США покупают наш мед, в современный условиях – больше минус", – возразил единоросс Александр Траутвейн. Он обратил внимание на другой минус законопроекта.

"В законе так и не прописана обязанность пчеловодов извещать фермеров о своей геолокации: мы не знаем, где они находятся, потому что 99 % пасечников не состоят на учете и кочуют где хотят", – подчеркнул Траутвейн.

И тоже решил оценить вклад первых и вторых в развитие региона.

"Почти все пчеловоды не платят налоги. Если и дают рабочие места, то они "черные" или "серые". Не платят фонды, взносы. Мы не можем иметь односторонний закон. Иначе как тогда будем производить хлеб, культуры. Без агрохимикатов у нас не будет урожая", – высказался парламентарий.

Александр Траутвейн / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Точку в прениях поставил Сергей Серов, который сообщил, что Заксобрание направило в муниципалитеты рекомендации проводить встречи пчеловодов и фермеров, где бы они обсуждали, кто и где располагается. Такая практика действует в большинстве районов. Особенно успешен в этом деле Алтайский район, "где за многие годы не было ни одной протравы", сообщил Серов.

На том и решили. Поправки поддержали 53 депутата, один воздержался.