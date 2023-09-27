Педагоги-навигаторы из Алтайского края прочитали курсы учителям из Республики Алтай

Учителям рассказали о единой модели профессиональной ориентации школьников, которую ввело Министерство просвещения России

27 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Центр опережающей профессиональной подготовки / Фото: vk.com/bvb_altaikrai

Учителя из Алтайского края поделились с коллегами из Республики Алтая опытом профориентационной работы с детьми. Республиканский Центр опережающей профессиональной подготовки пригласил педагогов-навигаторов Татьяну Лаубах и Елену Абрамович из лицея № 3 города Барнаула прочитать курсы по этой теме в рамках всероссийского проекта "Билет в будущее".

Почему именно лицей № 3 города Барнаула?

Барнаульский лицей № 3 имеет богатый опыт профориентационной деятельности, а в проекте "Билет в будущее" школа участвует с самого начала, а именно – с 2018 года. Сотрудники лицея применяют целый комплекс методик и инструментов, который помогает в профориентации учеников.

Кому было полезно обучение?

В обучении приняли участие более 130 человек. Это сотрудники школ, ответственные за профориентационную работу с детьми. Курсы "Организация профориентационной работы в школе" прошли в Усть-Кане, Онгудае, Горно-Алтайске и Турочаке, куда собрались педагоги со всех 102 муниципалитетов Республики Алтай.

О чем рассказывали педагоги из Алтайского края?

О профориентационном минимуме – это единая модель профессиональной ориентации школьников, которую ввело Министерство просвещения России с 1 сентября 2023 года. А также рассказывали об уровнях профминимума и его организационном сопровождении. Отдельный блок обучения был посвящен внеурочному профориентационному курсу "Россия – мои горизонты".

Помимо этого, участники обучения узнали о возможностях, которые дарит бесплатный проект "Билет в будущее". В первую очередь, это конструктор уроков для педагогов, профориентационные тесты для детей и родителей, профессиональные онлайн-пробы, первый цифровой город Профиград и другие полезные профориентационные сервисы.

Центр опережающей профессиональной подготовки / Фото: vk.com/bvb_altaikrai

Что говорят о курсах участники обучения?

"Занятия носили практический характер. На примере своего аккаунта я показала, как пользоваться платформой "Билет в будущее", какие экскурсии и профпробы проводила с моими детьми, с какими профессиями уже познакомились школьники лицея. Я уверена, что создать разнообразные и интересные профориентационные мероприятия можно везде. Мы были рады помочь в организации профориентационной работы в школах соседнего региона", – рассказала педагог-навигатор Татьяна Лаубах.

Курсы были очень полезны, отметила Татьяна Белецкая, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Алтай. В первую очередь тем, что там было много практики.

"Обмен опытом – это всегда очень стимулирует. Очень рады, что курсы были именно практикоориентированные. Участники задавали много вопросов, они поделились, что проект "Билет в будущее" – пока еще неизведанный и немного сложный, но очень увлекательный проект. Новый учебный год в наших школах будет очень насыщенным. Большое спасибо педагогам-навигаторам из Алтайского края", – сказала Белецкая.

Первый Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее»/Фото: educaltai.ru

Как развивается проект "Билет в будущее" в Алтайском крае?

Справка: Единая модель профессиональной ориентации введена более чем в 900 школах Алтайского края на базовом и основном уровнях. Профориентационной работой будут охвачены более 130 тысяч алтайских школьников с 6-го по 11-й классы.

Общий доступ к разделу "Профминимум" https://bvbinfo.ru/profminimum."Билет в будущее" – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется Министерством образования и науки Алтайского края по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

В Алтайском крае проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года. В 2023 году в рамках проекта профориентационной работой будут охвачены 20 000 школьников с 6-го по 11-й класс (к 2024 году).



На данный момент уже более 500 педагогов-навигаторов Алтайского края повысили квалификацию и теперь будут помогать школьникам региона выбирать профессию в рамках проекта "Билет в будущее".