На Первомай и на День Победы состоятся праздничные мероприятия, а также прогремят салюты

12 апреля 2024, 12:50, ИА Амител

Власти Барнаула готовы потратить на главные мероприятия в честь Дня Победы и Первомая 2,9 млн рублей, соответствующий лот появился на портале госзакупок. Закупка предполагает праздник в честь Первомая на набережной Оби и два мероприятия на День Победы: торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов и концерт на площади Сахарова.

Лот появился на портале 11 апреля, желающие смогут подавать заявки до 19 апреля. Итоги подведут до 23 апреля.

Праздник в честь Первомая на набережной Оби будет длиться не менее четырех часов. Ожидается программа в виде четырех концертно-зрелищных постановок, объединенных единой темой. Они будут включать песни и танцы различных жанров.

Подрядчик организует и сценическую площадку, на которой выступят не менее четырех хореографических коллективов, двух вокальных коллективов, трех вокалистов и столько же артистов инструментального жанра. Также будет двое ведущих. Продолжительность каждого номера составит не менее трех минут. Всего должно быть как минимум 40 художественных номеров.

Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона продлится по крайней мере час. На мероприятии будет двое ведущих, планируется приветственное слово официальных лиц Барнаула, представителей общественности и почетных гостей.

Праздничная программа на День Победы на площади Сахарова будет идти не менее шести часов. Она должна быть представлена в виде концертно-зрелищной постановки сквозного действия, включающая художественные номера разных жанров. На сцене выступит не менее семи вокальных и хореографических коллективов, трех вокалистов и пяти артистов инструментального жанра. Продолжительность каждого номера – минимум три минуты. Всего номеров будет не менее 50. Вести мероприятие должны трое ведущих. Кроме того, покажут видеоряд по тематике Дня Победы.

Отметим, что, согласно другой закупке, на Первомай и День Победы будут и салюты. Первого мая фейерверк запустят на набережной Оби, а на День Победы – на площади Сахарова.

Напомним, ранее в мэрии Барнаула сообщили, что самыми масштабными мероприятиями Дня Победы станут "Вахта памяти" и "Георгиевская лента". Кроме того, лучшие коллективы города покажут праздничные программы во дворах домов, где живут ветераны, в рамках акций "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада". Праздничная программа 9 мая начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы. После этого войска Барнаульского гарнизона торжественно промаршируют по площади Советов. Днем состоится легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Сахарова, однако программы запланированы и в районах города.